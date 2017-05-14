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 Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР

взрыв

В соединениях и частях российских оккупационных войск продолжаются случаи гибели личного состава из-за нарушения правил обращения с оружием и боеприпасами, а также вследствие бесконтрольного и хаотичного минировании передовых позиций без составления соответствующей документации (схем минных полей).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.

Так, по данным украинской разведки, 13 мая с.г. во время ротации на передовой позиции 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК ВС РФ в районе н.п. Спартак на мине российского производства МОН-50 подорвалась группа военнослужащих, в результате чего тяжелые ранения получил кадровый российский офицер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские офицеры пытаются сбежать с Донбасса в Сирию, - ГУР

"Для сокрытия реальных обстоятельств происшествия, командованием полка осуществлен доклад о ранении военнослужащих ВС РФ в результате минометного обстрела позиции силами АТО", - отметили в пресс-службе ГУР.





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Сучасна українська пісня:

«Ніч така місячна зоряна ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!

Сядем в окопчику під Маріуполем.
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я
Ворога б'є "Ураган"

Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.

Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!»
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Щоб вже скоріше та вся параша хуйловська підірвалась!!!
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Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
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дело ярчука живет
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а может инопланетян? в укросми вам и это быстро докажут
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Да нет, мои родственники как раз там убивают такое бьідло как тьі.
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а вы боевой свин интернета?
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Вопросьі ваши кончились, а скоро и вас не будет. Пока кацап.
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Он убийца интернет-свинов вроде тебя, ватка с порваной попкой.
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вот реальность с фактами
сегодня сапер-каратель Саня Липтуга,30л, из Никополя,решил полетать на ядре,но просчитался мина разорвала жопу как и самого хероя в клочья.
Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР - Цензор.НЕТ 8107
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так он разминировал...а кацап сдуру на собственных минах,идиотик...
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много свежих хероев! опять в атаку ходили?

Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР - Цензор.НЕТ 4410
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я думаю админ уже задумался о твоем дальнейшем существовании на сайте...а украинцы уже решили твою судьбу...
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«Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача -- организовать их встречу.» Аль Капоне. И наша, украинцев, задача -- тоже!
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
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врага простить можно, а нацию предателей нет ...
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а вас ,кацапню,никто прощать и не собирался...хотя впрочем и нации такой нету
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Ты о "героической" двухмиллионной РОА? Ну да, правильно. Столько предателей не знала ни одна нация.
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Придёт время и эти бараны будут разминировать Украину .
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а леше не 45 годиков и он не мохровый переможец интернета? факты факты

Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР - Цензор.НЕТ 7234
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свиньи, вы праздники устраиваете при каждом погибшим герое в сирии?
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Почему нет? Значит эта "хероическая" свинья никогда не будет никого убивать ни в Сирии, ни в Украине. Кругом плюсы.
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Запомни мразина! Когда убивают КАЦАПО-ФАШИСТСКУЮ свинью, это всегда праздник!
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хочу привітати не зовсім свіжих і живих кацапських астропілотів !

Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР - Цензор.НЕТ 2121
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Мозги не пострадали,ввиду их отсутствия,жопа цела,хоть без ног,....годны к строевой...ать-два
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Красавчег ! Я посмеялся Кацов всех на небушко там хай навчяються розмовляти мовою
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Московитяне (что только в 1721 г, по приказу Петра 1-го, стали «русскими») -- потомственные террористы! Создавшие Россию путем многочисленных захватнических войн. Так, захвачены, у Пскова и Новгорода, земли славян (кот. были уничтожены. Начали Иван 3-й и А. «Невский», закончили Иван 4-й и чума), Казанское и Астраханское ханства, Сибирь и Дальний Восток, Аляска, Финляндия, Польша, Карелия, Северный Кавказ, Крым. Обманом была оккупирована Украина. А Петром 1-м отняты у шведов земли в Прибалтике. Подаренные им его предшественником. (Вот -- вековечная вероломная политика российских царей! От А. Романова до В. Путлера!)
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
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А придуманная российской царицей-немкой Катькой 2-й «Новороссия» - это:
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская, земля!
За что погибли тысячи россиян! А сколько еще погибнет…
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Инфа от 24.04.2017 г. 39 иностранных советников от 11 стран работают в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил. Об этом говорится в ответе на запрос «Українських Новин».
"По состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работают 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Королевства Норвегии, Республики Польши, США, Венгрии и Чешской Республики", - говорится в ответе.
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Смерть врага радует сердце. Жаль, мало их убивают.
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"Для сокрытия реальных обстоятельств происшествия, командованием полка осуществлен доклад о ранении военнослужащих ВС РФ в результате минометного обстрела позиции силами АТО" Источник: http://censor.net.ua/n439743
А хоть бы и так, в результате минометного обстрела, нам жалко, только, что так мало кацапья подохло в результате инцидента. Даешь больше! Для разнообразия неплохо бы сотню-другую кизячков отправить в пекло!
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Способи утилізації ватного сміття мене зовсім не цікавлять - прийнятні буквально всі.. Найголовніше - результат..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР
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