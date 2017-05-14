 Группа российских военных подорвалась на мине в районе Спартака, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны, опубликованном в Facebook.
Так, по данным украинской разведки, 13 мая с.г. во время ротации на передовой позиции 11 отдельного мотострелкового полка 1 АК ВС РФ в районе н.п. Спартак на мине российского производства МОН-50 подорвалась группа военнослужащих, в результате чего тяжелые ранения получил кадровый российский офицер.
"Для сокрытия реальных обстоятельств происшествия, командованием полка осуществлен доклад о ранении военнослужащих ВС РФ в результате минометного обстрела позиции силами АТО", - отметили в пресс-службе ГУР.
4019 61
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Жители оккупированного Крыма поднялись на Чатыр-Даг в память о жертвах депортации 1944 года. ВИДЕО(18)
Кремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно(31)
Кремлевская марионетка Аксенов возмутился из-за сине-желтых урн в оккупированной Керчи. ВИДЕО(90)
Минкульт призывает международное сообщество способствовать освобождению из плена террористов "ДНР" украинского ученого Козловского(9)
Коррупция в Минобороны. Кто ответит за тендеры?(1)
Завершился первый этап верификации списков заложников, - Лутковская(3)
Безвизовый режим - это наш аргумент в гибридной войне, - Ирина Геращенко(169)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Ніч така місячна зоряна ясная
В оптиці в мене москаль
На вітер поправочка і допобачення
Дамой за «парєбрік», бай-бай!
Сядем в окопчику під Маріуполем.
Нас тут багато, не сам!
Глянь, моя рибонька, хвилею полум'я
Ворога б'є "Ураган"
Гай чарівний, ніби променем всипаний,
Чи загадався, чи спить:
Ген на стрункій та високій осичині
Шмат москаляки висить.
Ти не дивись, що гвинтівочка зношена.
Б'є вона влучно щораз.
Кожному "ватніку" зробимо дірочку,
Щоб вже не лізли до нас!»
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - в
Кацапии прогнило все.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
сегодня сапер-каратель Саня Липтуга,30л, из Никополя,решил полетать на ядре,но просчитался мина разорвала жопу как и самого хероя в клочья.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
«Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а - вбивати». Г. С. Сковорода
"Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги" Головнокомандуючий УПА Василь Кук.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И Россия в 2017 г. -- спорная территория между Норвегией (забрала Карелию), Украиной (забрала земли Слободской Украинской губернии, Кубань и Крым), Белоруссией (слова «Бацьки» 17.10.2014 г.), Казахстаном (см. в И-нет «Казахи показали Путину русскую историю»), Японией (забрала Курилы) и Китаем (см. карту Китая, 16?? г., подаренную китайцам А. Меркель в 2014 г.)
Ответить
1. давние земли славянских племен «тиверцы» и «угличи». (И первые города на месте Очакова, Одессы, и т. д. построены по наказу подольского князя Василия Красного в 1421-1422 гг. См. статью про Одессу в Википедии). Захваченные впоследствии турками. А потом -- Россией. И -- с огромной помощью запорожских казаков (так, в войне 1787--1791 гг. участвовало, в разных битвах, 42 000 казаков).
2. земли запорожских казаков (так, г. Днепр построен в 1776 г., на месте казацкого города Самар, Луганск -- в 1795 г., шотландцем К. Гаскойном, у казацкого села Каменный Брод. Никополь стоит на месте Никитинской Сечи, Цюрупинск -- на месте Алешковской Сечи. Запорожье -- у острова Хортица. А Донецк возник в 1869 г, при заводе англичанина Д. Юза. От его фамилии -- первое название: «Юзовка»). Захваченные в 1775 г, после уничтожения Запорожской Сечи, Россией.
Это - наша, украинская, земля!
За что погибли тысячи россиян! А сколько еще погибнет…
Ответить
"По состоянию на март 2017 года при Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины работают 39 (включая 5 стратегических советников высокого уровня) иностранных советников от таких стран: Великобритании, Королевства Дании, Канады, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Федеративной Республики Германии, Королевства Норвегии, Республики Польши, США, Венгрии и Чешской Республики", - говорится в ответе.
Ответить
Ответить
Ответить
А хоть бы и так, в результате минометного обстрела, нам жалко, только, что так мало кацапья подохло в результате инцидента. Даешь больше! Для разнообразия неплохо бы сотню-другую кизячков отправить в пекло!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить