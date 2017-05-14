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Все про:инаугурация (285) Париж (344) Франция (1876) Макрон (29)

 В Париже сегодня состоится инаугурация Эмманюэля Макрона

макрон

Макрон должен назвать имя нового премьер-министра Франции 15 мая.

В Париже усилили меры безопасности накануне официальной церемонии передачи полномочий избранному президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Официальная церемония начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Действующий президент Франсуа Олланд встретит Макрона на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы. Потом они войдут внутрь, где Олланд сообщит новому президенту "ряд государственных тайн".

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После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его будет ждать мэр Парижа Анн Идальго.

Не позднее понедельника, 15 мая 2017 года, Макрон должен назвать имя нового премьер-министра страны. В целом же правительство должны сформировать до вторника.
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лепен будет лепить горбатую-мол я не я и бабки не брала них..
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"Какой клад? Какие деньги? Ай донт андестенд"(с)
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ти краще спитай - де тепер буде ЄС? Макрон - ставленик тих сил, які реалізували брексіт.
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ЄС залишиться на місці, а ось Ле Пен збиралась робити брексіт для Франції.
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По сложившейся традиции Олланд встретит преемника на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы, после чего они пройдут внутрь, где он сообщит новому президенту "ряд государственных тайн". После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.
Франсуа Олланд заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает на передачу власти в "простой и дружеской обстановке". "Я не передаю власть политическому оппоненту, поэтому все намного проще", - заявил он.
Не позднее понедельника Макрон должен назвать имя премьер-министра. Правительство должно быть сформировано ко вторнику.
В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим две основные политические партии Франции.
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Макрон пообещал парафинить Хуйла где только придется. За это уважаю.
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ні-єс він буде критикувати-а Хуйла парафінити
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хуйло для ротшильдів - питання шістнадцяте. єс для ротшильдів питання більш актуальне.
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чекай, це ти про лі-берастів)) написав!
можна зрозуміти, що добре розумієш менталітет французів!!!
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Я ему присоветую при случае Но он сам говорит: встречу -говорит, Хуйла и в сортире замочу
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Плешивое ничтожество с членососом Рамзанкой Дыровым должны совершить теракт во Франции.
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Пиши по нормальному,а то как будто ты их призываешь это сделать,может быть могут,а не должны
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Ротшильди з одного боку від'єднали Британію від ЄС, а з іншого боку посадили в одну з двох ключових країн ЄС - Францію свого ставленника, явного опозиціонера мерхельші. Запасаємось поп-корном, дії макрона відносно єс - це тренд світової закуліси.
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Вместе с рептилоидами против Раисиушки заговоры плетут
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кацапсєюшка для ротшильдів питання не актуальне, вона шо їй світова закуліса наказує - те і робить.
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Перестань смотреть кисель тв, а то уже мировое правительство мерещится
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Интересно как скоро путлеровцы его убьют? Как Качиньского.
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Откуда ты взялся такой кровожадный ? Не из раши ли ?
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Спасибо! Старому прожженному цинику это было приятно слышать.
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"В Париже сегодня состоится инаугурация Эмманюэля Макрона"

Под Макарену?
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Франция сделала правильный выбор из того что предложили .
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только украинцам и судить о правильном выборе
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вы зачем свои библиотеки выкладываете, ищите единомышленников?
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Для того, что бьі вьі біли готовьі к своей будущей жизни в тюрьме.
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у вас у всех отклонееия! кто кадры из гейпорно собирает, кто готовится быть опущенным...
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А ну расскаши, мразина кацапсячее, как свободно тебе живется в кадыровком гареме
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Во как! И вьі єто знаете! А все потому, что вас уже опустили.
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Машка тем временем делает французский поцелуй хуйлу.
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Лягушатникам нужно принять меры для предотвращения терактов. Немытый овцейоб будет долго держать обидку за вчерашнюю карикатуру, да и кремлядьский сцарек не прочь повеселиться, за то что французы выбрали не его миньетчицу
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"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина...
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