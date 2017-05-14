"В Париже сегодня состоится инаугурация Эмманюэля Макрона"

В Париже усилили меры безопасности накануне официальной церемонии передачи полномочий избранному президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Официальная церемония начнется в 10:00 по местному времени (11:00 по киевскому), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Действующий президент Франсуа Олланд встретит Макрона на красной ковровой дорожке перед входом в Елисейский дворец в центре французской столицы. Потом они войдут внутрь, где Олланд сообщит новому президенту "ряд государственных тайн".
После этого Макрон отправится в парижскую ратушу, где его будет ждать мэр Парижа Анн Идальго.
Не позднее понедельника, 15 мая 2017 года, Макрон должен назвать имя нового премьер-министра страны. В целом же правительство должны сформировать до вторника.
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Какой клад?Какие деньги? Ай донт андестенд"(с)
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Франсуа Олланд заявлял ранее на этой неделе, что рассчитывает на передачу власти в "простой и дружеской обстановке". "Я не передаю власть политическому оппоненту, поэтому все намного проще", - заявил он.
Не позднее понедельника Макрон должен назвать имя премьер-министра. Правительство должно быть сформировано ко вторнику.
В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим две основные политические партии Франции.
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можна зрозуміти, що добре розумієш менталітет французів!!!
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Под Макарену?
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https://www.youtube.com/watch?v=fy4MjXmM0CI
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https://www.youtube.com/watch?v=DjsutQTwDbE
Єто ваш вьібор.
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умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина...
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