 "О каком офицерском мундире и чести идет речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль", - волонтер показал привязанных к столбу офицеров. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото он выложил на своей странице в Facebook.
"Вот я терпеть не могу дебилизм в армии. Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету. Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех кто привязал, кто развязал", - написал Мысягин.
Волонтер отметил, что офицеры были пьяными.
"Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу?? А я Вам отвечу... О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль?! Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец. У капитана меньше промилле чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо", - сообщил Мысягин.
"Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары. Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних. Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема". И выгоните их на@уй из армии.
Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те еще больше отличились)) Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме", - добавил волонтер.
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"ДИВЕРСАНТЫ"... (урон гарантированный)
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https://www.youtube.com/watch?v=Rm2b0jHnIyY
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У нас другой случай.
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Этот показатель индивидуальный. При 3,5 промилле смерть уже возможна, но может и не наступить. При 5 промилле человек умрет почти наверняка. При 6 промилле не выжил еще никто.дятел что пишешь, он бы был в коме, его не привязывать надо а спасать, что это за урод мысягин?
и нормальная у нас армия над своими же издеваются а потом удивляемся чего не боевые потери превышают боевые
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честно говоря не верю в 8,33 промилле, но не утверждаю я не доктор
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традиции бухать военнім с совка живуть,они ж еще с военніх городков военніе бухали..жені с солдатами тягались..от скуки - все,от безделия!
у Украине при министре лебеде-касабском так ,водяру жрали,что в машине с ним, за пазуху, в мундір рігали, чтоб не пришиб..
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Да и вообще такой пьяни как в ВСУ не видел нигде, кроме разве сепаров и парашинских вояк.
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https://www.youtube.com/watch?v=KjQRmOaO-J0
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Честно служишь, а не прислуживаешь значит бесчестный.
Вот такая современная философия о чести.
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Пора давно разрушить систему, когда так необходимая на первоначальном этапе
волонтерская работа выродилась в бесконтрольную подмену "работы" военного ведомства, когда генералитет за это готов покрывать любые преступления и развал своего опустившегося "воинства".
Р.S. так уж складывается, что в глаза лезет в основном негатив, отравляющий всю картину в целом, где, несомненно, есть и светлые краски, воспринимаемые как должное, но увы...
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Щоб менталітет змінити, то ж ПРАЦЮВАТИ над цим треба, а кому воно надо в країні? Одиницям, яких і не чутно за галасом совкового натовпу. Молодь? А хто її виховує? Суспільна ідея є? Псевдоеліта не народить національну ідею, а поєднання совка з капіталом народило таких виродків, що годі й сподіватись на оздоровлення нації.
На Майдані, і зараз на фронті, мафія перенищить паростки нової еліти, і знов болото злочинне і брехливе. Так 25 років і тухнемо, як риба на березі.
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Все вірно зробили.
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