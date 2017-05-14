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Все про:армия (7751) Минобороны (5055) пьянство (754) волонтеры (2388) Антитеррористическая операция (16695)

 "О каком офицерском мундире и чести идет речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль", - волонтер показал привязанных к столбу офицеров. ФОТО

Волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети опубликовал фото привязанных к столбу офицеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие фото он выложил на своей странице в Facebook.

"Вот я терпеть не могу дебилизм в армии. Все уже видели эти фото, на которых скотчем привязаны к столбу майор и капитан 54-й бригады, они неделю уже гуляют по интернету. Сейчас на полигоне разборки, комиссии снова понаехали. Выворачивают 54-ю бригаду наизнанку. Ищут тех кто привязал, кто развязал", - написал Мысягин.

Волонтер отметил, что офицеры были пьяными.

"Вот Вы мне скажите, до какого уровня должно упасть уважение к офицеру и что должен офицер "творить", чтобы его привязали на полигоне к столбу?? А я Вам отвечу... О каком офицерском мундире и чести идёт речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль?! Там у майора после продувки больше 4-х промилле оказалось. Да, Вы не ослышались, БОЛЬШЕ 4-х промилле. Кажется после такого результата человек уже не жилец. У капитана меньше промилле чем у майора, но зашкаливает ого как. Я его помню ещё по Светлодарской дуге. Он новый человек в бригаде, но уже успел побухать хорошо", - сообщил Мысягин.

О каком офицерском мундире и чести идет речь, если оно бухало до потери пульса и напивалось в дупль, - волонтер показал привязанных к столбу офицеров 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военный прокурор Яровой попался пьяным за рулем и устроил потасовку с патрульными в Одессе, - "Думская". ФОТО

"Пусть комиссия спросит у любого из бойцов об этих "офицерах", у всех будет один ответ - аватары. Но нет, комиссия будет "сидеть" на полигоне неделю - другую, всех выворачивать наизнанку и искать крайних. Да будьте же вы мужиками. Выйдите и скажите: "да есть такая проблема". И выгоните их на@уй из армии.

Но вот журналисты, снявшие сюжет на полигоне, те еще больше отличились)) Показали их как героев боев на Светлодарской дуге. Да, герои, больше 4-х промилле в организме", - добавил волонтер.


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Они не помнят как и в армии то оказались
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ТАК НАДО...это....."ЗАСЫЛАТЬ В ТЫЛ ВРАГА"....
"ДИВЕРСАНТЫ"... (урон гарантированный)
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......а накуя бороться с пьянством в армии вместо того,чтобы уволить алкашей?
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Очень рекомендую к просмотру! Кива с Корчем воспитывают в край оборзевшую вату. Берите пример.
https://www.youtube.com/watch?v=Rm2b0jHnIyY
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да так, что на украинушке хероев хоронить стало негде
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Настоящие мужики) есть чем гордится
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Зато я хорошо помню как он ставил задачу бойцам бата Херсон...контуженый психопат...Рядом стояли Парасюк и Семенченко...Семенченко сказал что "пропал хороший актер иванофранковского театра"
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во блин сепары в Украине как рыба в воде,не дохрена ли демократии для быдла
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бамбас конечно не рулит и не рулил никогда, но порошенко мудак)
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Каким дебилом надо быть, чтоб после этого не понимать, что без Рашки там не обошлось???!!!!
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Кажись, отгребут)))))) За то, что всю подноготную вскрывают)))
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Хлопці гинуть-без рук і ніг лежать, а ця наволоч прийде і буде всім під ніс посвідчення тикати..
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Привязавших приговорить к премии,привязанных к разжалованию и искуплению
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может нарушили закон как и эти дураки привязаные не думала?
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Ну, так на фото все видно))) Думаешь, там только эти двое таких?))
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Той факт, що Україна досі не ввела санкції проти Росії, нова американська адміністрація може просто не зрозуміти. Про це розповів 1-капітан третього рангу ВМС США Гарі Табах в інтерв'ю виданню "Обозреватель".Він натякнув, що американцям вже набридло мати справу з Україною і нова влада Сполучених Штатів може знизити рівень зацікавленості в "українському питанні"."Час іде. Коли тільки почалися події в Криму і на Донбасі, Україна, як сказав наш посол, була найкрасивішою дівчиною на танцмайданчику. Але дівчина старіє, та й за 3 роки танцювати з нею набридло. Змін мало. Грошей вкладено багато", - сказав Табах.За його словами, Україна своєю позицією щодо Росії провокує, щоб новий президент США захотів зняти санкції з росіян."Взагалі з Америки ситуація в Україні дивно виглядає. Ви ведете бізнес з Росією, військовий стан не ввели. Там, на Донбасі, хлопці гинуть, а ви з Росією дипломатичні відносини підтримуєте. Мені, як солдату, прикро", - наголосив Табах
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И комиссию ту привязать рядом. Такие же уроды. Даже хуже. Воруют же ещё.
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😁 и эта армия стремиться к стандартам НАТО. Какой главнокомандующий такая и армия...
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Пьянь может наделать много горя на фронте. Должен быть жесткий приказ в войсках о наказании пьяни.
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Тут раньше тема была, когда офицер в норрррмальном состоянии, взял бойцов и пошел ,,мстить,, Люди нормой считали))
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Поэтому пэдрошенко и КО не вводят военое положение дазже на отдельных территориях так как по закону военного времени за : пьянство, саботаж, воровство, торговлю с врагом и т.п. - расстрел! А так одно б#ядство....
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У нас пьянка никогда не считалась преступлением. За рулём, на боевом посту, в операционной... И все это тоже наследие совка. Не лечится. В резервацию таких.
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Сейчас онолечится привязыванием к столбу. Оно то везде круговая порука, но что делать если был такой угашенный, что не помнит кто привязывал и пожаловаться не может. Вот так и учат не бухать, потому что бухать "в меру" стадии со 2-й алкоголизма нельзя, "мера" определяется количеством бабла в бумажнике и близостью точек по продаже спиртного
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прізвища в студію ! в рядові і на передок в окопи ! ублюдки аватарські
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Клизму - да. С чем-то очень крепким. Капельницу - нет. Пусть бодуном мучается. Если оно мучается, конечно.
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И нахера они там нужны? Брустверы перегаром дезинфецировать?
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Не терпи лишения, а возвращайся к началу
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Поки паРашенковська тварь буде нами керувати-порядку не буде !
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Интересно . Петя уже полечился от алкоголизма,
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Під час походів казаки страчували тих, хто пиячив. Кидали у море, або рубали голову. Без споглядання на колишні заслуги. Інакше вони не вигравали б битви і гинули б усі. Вимушена суворість, що поробиш....
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Але яка буде дісципліна, коли Головнокомандувач буховий, як зюзя виступає перед о/с, а хлопці вимушені сидіти під обстрілами і чекати прямих попадань без права відповідати тим самим?
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Дуже показова була історія з битвою під Хотином з османським Султаном. Казаків було лише 40тис, а османів до 400 тис. Турки загрожували захопити усю Європу. Польський король просив допомоги у казаків. Тоді казаки обрали собі наказного атамана Бородавку, замість Сагайдачного. Місяць бились казаки з турками. Їх польовий табір був на ті часи - найнеприступніший. Багато втратив султан своїх найкращіх воїнів. Але і у казаків припаси закінчувались і починавсь голод. Контратаки були у запорожців обов"язковим елементом тактики бою. Але Бородавка виходити у напад заборонив. За це козаки, порадившись, його просто стратили. А з Варшави до них прибув з поранений Сагайдачний і посів керівництво. Тоді зірвавшись у контратаку казаки трохи не захопили самого султана! Він вимушений був трошки втікати)). Яничари не змогли винести цю ганьбу і підняли бунт проти Султана. Європа була врятована! Це був 1621р.
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смертельная доза алкоголя в крови 3,5-6 промилле.
Этот показатель индивидуальный. При 3,5 промилле смерть уже возможна, но может и не наступить. При 5 промилле человек умрет почти наверняка. При 6 промилле не выжил еще никто.дятел что пишешь, он бы был в коме, его не привязывать надо а спасать, что это за урод мысягин?
и нормальная у нас армия над своими же издеваются а потом удивляемся чего не боевые потери превышают боевые
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Вообще-то, в медицинских источниках приводится "смертельный диапазон" от 4 до 12 промилле, кроме того, я лично видел человека (28-летнего парня), вышедшего живым из алкогольной комы с зафиксированными 8,33 промилле.
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от организма зависит, наличия хрон. заболеваний наверное, но чел явно нуждался в мед.помощи, пусть не кома но серьёзное отравление, предкоматозное состояние
честно говоря не верю в 8,33 промилле, но не утверждаю я не доктор
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Это не профессия такая - бухать, это так положено в украинской армии - офицер должен быть чемпионом по алканавтике. Это традиционно сложилось - як кажуть в Україні. Ну так, логічно, що верховний головнокомандуючий - найбільший алканавт України. Ну ясно, що в такому стані куди воювати - і з куркою не повоюєш, не те що з ОРДЛО.
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от и не транди!
традиции бухать военнім с совка живуть,они ж еще с военніх городков военніе бухали..жені с солдатами тягались..от скуки - все,от безделия!
у Украине при министре лебеде-касабском так ,водяру жрали,что в машине с ним, за пазуху, в мундір рігали, чтоб не пришиб..
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правда-правда, ты прав. М это ж не только в армии - это и в СБУ, и в ВСУ. Жизнь тяжёлая - вот почему они никогда никуда не успевают, а если постреляются - то разве по пьяне сами с собой. Так шо, надо объявлять бой алканавтике или поддержать хероев?
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Поэтому в АТО аватаров ставили на точки в месте с пограничниками, там им спуску не давали и они побыстрее пытались выслужится чтобы сбежать с общих точек к своим.
Да и вообще такой пьяни как в ВСУ не видел нигде, кроме разве сепаров и парашинских вояк.
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Самая сильная армия Европы.
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Смешно читать,как свиноруские генетические алкоголики варнякают о пьющих украинцах.😄😄😄😄
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Да ладно. Они, как один, расскажут тебе, что не пьют и телевизор не смотрят.
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Вот такая вот доблесть рашко офицерья
https://www.youtube.com/watch?v=KjQRmOaO-J0
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Ну бухнули мужики и теперь трезвенники им завидуют...
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В СССР был суд офицерской чести. А сейчас?
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Дал откат или прислуживаешь - значит честный.
Честно служишь, а не прислуживаешь значит бесчестный.
Вот такая современная философия о чести.
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Ці офіцери розносники бацили, яка знищує сотні наших бійців. Нап'ються, поб'ються, постріляються, інших постріляють. А який приклад для місцевого населення - прийшли бухарики. Проблема надскладна, але її потрібно вирішувати, вона сама собою не розв"яжеться. Потрібно вводити нову соціальну норму- тверезий офіцер. Служив на Новій Землі два роки. Було страшно, можна було загинути. Сам не пив і бійці мої не пили. Втрати від алкоголю в армії більші, ніж втрати від московитів. Полторак, Муженко, почніть із себе, покажіть приклад.
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Это на полигоне, а что волонтеры скажут о тех продуктах, амуниции, оборудовании и одежде, которую они доставляют а АТО, где это все нещадно пробухивается? Пробухивается внаглую, открыто - лес-кругляк вместо окопов - в каждом сельском дворе, там же и консервы, горючее и все, что только можно выменять на водку. Бухие в жопу "защитники" лазят белым днем по селам, словно мухи. Об этом открыто говорят даже проукраински настроенные люди, бывавшие в тех местах. В каких местах? Конкретно - марьинско-кураховское направление, но ни секунды нет сомнений, что и с других - тоже.
Пора давно разрушить систему, когда так необходимая на первоначальном этапе
волонтерская работа выродилась в бесконтрольную подмену "работы" военного ведомства, когда генералитет за это готов покрывать любые преступления и развал своего опустившегося "воинства".
Р.S. так уж складывается, что в глаза лезет в основном негатив, отравляющий всю картину в целом, где, несомненно, есть и светлые краски, воспринимаемые как должное, но увы...
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"Выйдите и скажите: "да есть такая проблема". И выгоните их на@уй из армии. Источник: http://censor.net.ua/n439739" - это будет совсем не скоро!!!! Совковый вид проверок никто не отменял!!! а совковая проверка педроштаба никогда не накажет виновного!!! Наказаны будут те кто принёс тело к столбу, скотч, привязал, отвязал, не дал воды, не достал *лен пописать, не одел памперс чем обмочил честь офицера итд!!!
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ну так увольте их... а привязывайте сепаров...умники бл@ть....
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Армія, хіба з марсіан складається? Те, що в суспільстві, те й в армії.
Щоб менталітет змінити, то ж ПРАЦЮВАТИ над цим треба, а кому воно надо в країні? Одиницям, яких і не чутно за галасом совкового натовпу. Молодь? А хто її виховує? Суспільна ідея є? Псевдоеліта не народить національну ідею, а поєднання совка з капіталом народило таких виродків, що годі й сподіватись на оздоровлення нації.
На Майдані, і зараз на фронті, мафія перенищить паростки нової еліти, і знов болото злочинне і брехливе. Так 25 років і тухнемо, як риба на березі.
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Якщо серед козаків виявляли п'яного, то його викидали з човна, або вбивали. Так було при січових козаках.
Все вірно зробили.
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Как только серьезный "зашквар" у мусоров, сразу на цензоре чернуха пр армию появляется! Бухать плохо, согласен, НО! Если этих за банальное пьянство к столбу привязали, Что тогда нужно делать с ментами берущими взятки на линии разграничения и вообще в воюющей стране, что нужно делать с чиновниками не выполняющими свои функции и смысл жизни которых одно бабло в воюющей стране? Уверен, 90 % написавших на полигоне ни разу в жизни не были, а уж тем более более одного месяца. про окопы вообще не говорю. А то, что сейчас происходит в ВСУ и почему это происходит вопрос намного серьёзнее, чем подобный инцидент.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"О каком офицерском мундире и чести идет речь, если "оно" бухало до потери пульса и напивалось в дупль", - волонтер показал привязанных к столбу офицеров. ФОТО
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