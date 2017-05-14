 Белый дом: северокорейская ракета упала недалеко от границы России

Ракета, запущенная Северной Кореей в ночь на 14 мая 2017 года, упала в непосредственной близости от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает администрация президента США на своем официальном сайте.
В США предположили, что Россия вряд ли будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам.
"Учитывая то, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США не может представить, что Россия довольна", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призвал мировое сообщество ввести "более жесткие санкции" против КНДР, назвав ее действия "провокацией".
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п.с. следующий раз Ын будет поточней
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"Курс рубля немного мог 6ы вырасти
И престиж России как страны,
Если бы ракеты С-400
Сбили «Томагавки», как должны.
Наша ПВО пугает НАТО,
Не пройдёт их грязная игра!
Нам внезапный пуск ракет крылатых -
Просто тьфу! Укусик комара!
Но американцы учудили:
Вместо чтоб внезапно нападать,
О6 ударе всех предупредили
И сказали, где бомбёжки ждать.
Это - подло! Трамповские шавки,
Мы вас всё равно ещё собьём!
«Не смешите наши Томагавки!»-
Трамп ответил в твиттере своём".
Орлуша
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И леса укрытые зимой;
Потому , наверно отовсюду
Ракеты возвращаются домой.
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По информации японского министра, ракета упала в Японское море в 400 км от восточного побережья Северокорейской республики. 400 км не дотянула до Владивостока около 100 км,
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Хм... С какой стороны недалеко от границы?
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Выходит Трамп-трепло.
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