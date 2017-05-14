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Все про:КНДР (199) ракеты (502) Россия (70422) США (12546)

 Белый дом: северокорейская ракета упала недалеко от границы России

В США предположили, что Россия вряд ли будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР.

Ракета, запущенная Северной Кореей в ночь на 14 мая 2017 года, упала в непосредственной близости от России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112 Украина. Об этом сообщает администрация президента США на своем официальном сайте.

В США предположили, что Россия вряд ли будет "довольна" последним пуском ракеты КНДР, поскольку она приземлилась в непосредственной близости к ее границам.

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"Учитывая то, что ракета упала так близко к российской территории, по сути, ближе к России, чем к Японии, президент США не может представить, что Россия довольна", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что Трамп проинформирован о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Вашингтон призвал мировое сообщество ввести "более жесткие санкции" против КНДР, назвав ее действия "провокацией".
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мордвины и се. корейцы почти адиннарот! кто то хочет поссорить эти два братских народа
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все как всегда - угрожают пиндосам, а страдает мордва :p

п.с. следующий раз Ын будет поточней
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tour14 мая 2017 | 10:39

"Курс рубля немного мог 6ы вырасти
И престиж России как страны,
Если бы ракеты С-400
Сбили «Томагавки», как должны.
Наша ПВО пугает НАТО,
Не пройдёт их грязная игра!
Нам внезапный пуск ракет крылатых -
Просто тьфу! Укусик комара!
Но американцы учудили:
Вместо чтоб внезапно нападать,
О6 ударе всех предупредили
И сказали, где бомбёжки ждать.
Это - подло! Трамповские шавки,
Мы вас всё равно ещё собьём!
«Не смешите наши Томагавки!»-
Трамп ответил в твиттере своём".
Орлуша
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Точно незаметят , среди своих упавших педерашкеных ракет , это просто капля в море .
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Только если пара супер бомб упадет на города может до орков дойдет, что мирных украинцев на Донбассе убивать нехорошо.
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Не дойдет. Для того, чтобы до кацапских орков хоть что-то дошло, надо чтобы у них были мозги, а не вата, а где вы видели кацапского орка с мозгами?
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кацяпам пофіг! ракета не на масквабад впала, а десь там ... хз де!
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Да им вообще похрен сколько из их дебилов может сгореть от какой то там ракеты. Бабынарожают.
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Вопрос: а возможно ли спасти Владивосток от северокорейских ракет разбомбив Воронеж?
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посмотрите, как эту новость подают косоглазые пидаросские пропагандисты

Белый дом: северокорейская ракета упала недалеко от границы России - Цензор.НЕТ 3569
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Помните анекдот, как бежали 2 спортсмена - "мы на втором месте, США - на предпоследнем!".
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Ын решил кацапов поубивать, чтобы героем Роисии стать, как членосос Рамзанка Дыров
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блиин, даже эти позорные фото, пытаетесь хоть как то приподнести))))
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Позорно це коли додон на кр площі відсмоктуючи в хуйла,дає клятвенну обіцянку про невступ Молдови до НАТО...
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Да Хуйлу боктоксному насрать. Даже если бы ракета упала в самом Мордоре и убила пару рядовых орков, невелика потеря. Бабы ишшо нарожают. Зато жирдяй Кимушка строит козни пиндосам, а за это Хуйло его просто обожает.
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летела ракета упала в болото какая зарплата такая работа
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"...Недолет,перелет,недолет,по своим артиллерия бьет"...(с)
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я так понимаю корейцы с Китаем в связке работают - готовятся расчищать кацапскую территорию для китайцев а ботоксное чучело своему быдлу все сказки рассказывает какие Сев.Корея с Китаем ватанам друзья
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Официальный представитель США заявил, что ракета, запущенная Северной Кореей, приземлилась в воде в 60 милях к югу от российского Владивостока
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Ракетам сняться северные реки

И леса укрытые зимой;

Потому , наверно отовсюду

Ракеты возвращаются домой.
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что запущенный Северной Кореей снаряд поднялся на высоту более чем 2000 км.
По информации японского министра, ракета упала в Японское море в 400 км от восточного побережья Северокорейской республики. 400 км не дотянула до Владивостока около 100 км,
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В следующий раз толстопуз не промахнется,а шарахнет точно по Владивостоку. Ну а Воронежу на всякий случай приготовиться,потому что надо же залупенфюреру как то реагировать...
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Напрасно США так предположили -в кремле уже давно знают что эта территория возле границы где упала севернокорейская ракета а если правильно сказать вернулась к себе домой скоро будет китайской и поэтому раше плевать куда упадет ихняя же рашовская ракета -ведь с таким низким научно-техническим развитием экономики северной кореи и без технологии и комплектующих с раши такие ракеты эти голодранцы ск не могли сделать и поэтому еще раша знает на сколько действительно эти ракеты эффективные -помню когда то в школе при отсуствии вобще электроники запускали модели таких ракет и падали они после взлета куда хотели и сейчас это происходит в этой ск -это они пишут что эти ракеты что то значут и даже определяют их принадлежность но мы выходцы из бывшего совка прекрасно понимает кто из голодранцев действительно что то может сделать а кто просто пыль в глаза пускает -если тыимееш такую экономику -если кто то сомневается про экономическое состояние СК может прочитать про эту убогую страну в викпедии-то что сделать нормальное физически не возможно -тем более без братской помощи рашистов.
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Классика Франкенштейн убивает своего создателя )))))) фак ю ол, гэбистские суки
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кацапы с их неимеющейаналогов противоракетной обороной, заметили-бы падение ракеты только если она упадет на красную площадь
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Ыну пускать ракету в сторону Японии страшно вот и договорился с Ху-лом что будут пускать в сторону братской рассеи.
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"северокорейская ракета упала недалеко от границы России"

Хм... С какой стороны недалеко от границы?
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На что только налоги идут? Пентагону бы уже пора научиться подталкивать.
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Даже припухший тын-пЫн знает, что паРаша это помойное ведро, сливай что хочешь, любой мусор, даже ракеты , все равно кроме как на понты у паРаши сил нет.
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А ведь Гитлер мог бы стать художником, Путин - пианистом... :D Это шутка, конечно. Кроме, как поганить жизнь, эти люди ни на что не способны. Белый дом: северокорейская ракета упала недалеко от границы России - Цензор.НЕТ 5710
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Надо корейцам подсказать, как правильно нацеливать их ракеты на воронеж. А лучше сразу на стойбище масквабад.
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Какая разница где она упала, главное, что никто её не сбивал, как было обещано.

Выходит Трамп-трепло.
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Гитлер ни кому не поганил жизнь, при нем Германия стала самой развитой страной в мире!!! а жертв второй мировой, не было бы вообще, еслибы не сраные рашенские мутки... не ровняй хуйла к Адольфу
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Ну что, трампушка понадувал щеки и утерся так же как и обамка? Зато сколько пафоса было, когда направлял туда флот, хотя скорее всего это был просто отвлекающий маневр (как и нападение США на Ирак в свое время) от разгорающегося скандала с вмешательством кацапской орды в выборы президента США и связями трампа со спецслужбами орды. Вот что бывает, когда у страны есть ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО одна ядерная бомба и средства ее доставки, а "наши" кретины отдали третий в мире ядерный арсенал за кусок бумажки и теперь просим защиты от американских и европейских импотентов.
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Пользуясь наличием общей границы у двух стран, 19 января 2013 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил пригласить КНДР стать членом Таможенного Союза[5][6]....Ничего страшного.))Совместные парады и метода одурачивания-возможная перспектива )))))
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Жаль рисовая солома кончилась, а так бы может до Хабаровска и дотянула бы.
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