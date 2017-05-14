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Все про:Луганщина (3897) отравление (821) ГСЧС (1004)

 Три человека погибли от отравления угарным газом на Луганщине

К трагедии привело нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Луганской области в частном жилом доме в с. Лантратовка Троицкого района 13 мая 2017 года были обнаружены тела трех человек, отравившихся угарным газом.
"В с. Лантратовка Троицкого района 13 мая в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших человек, которые, по предварительной информации, отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

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В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование этого происшествия местного характера.
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