 Три человека погибли от отравления угарным газом на Луганщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В Луганской области в частном жилом доме в с. Лантратовка Троицкого района 13 мая 2017 года были обнаружены тела трех человек, отравившихся угарным газом.
"В с. Лантратовка Троицкого района 13 мая в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших человек, которые, по предварительной информации, отравились угарным газом из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.
В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование этого происшествия местного характера.
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