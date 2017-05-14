 Большая Алушта в Крыму сливает все нечистоты в море - оккупанты не обеспечивают откачку отходов

Как передает Цензор.НЕТ, марионетка Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказал о состоянии пляжей в Большой Алуште.Об этом он пишет на своей странице в Фейсбук
- Осмотрели 15 километров пляжей Алуштинского региона: в селах Приветное, Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское. Ситуация аховая. Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс, - написал Аксенов.
Частота вывоза в регионе отходов не контролируется, на все села приходится всего одна ассенизаторская машина.
- Говорить о систематической уборке попросту бесполезно. Наша задача как органов власти - оказать помощь предпринимателям и не допустить незаконного слива нечистот в море. Туристы, приехавшие на эти пляжи, не должны купаться в грязной воде, иначе больше они никогда сюда не вернутся, - считает Сергей Аксенов. - При этом задача предпринимателей - обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова.
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Жопинский край
Унитазный микрорайон
улица Навозная
третья куча справа
спросить Пидерастовых..
звонить 666 раз.....
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опять крым после пидоРасии вернется Украине пустыней...(
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#нехуй_шастать
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пс. Садового не рухайте він святий і непорочний!
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Весь мир - госдеп, а люди в нем - агенты! ЭТОТ КЛИП ЗАСТАВИЛ АМЕРИКАНЦЕВ НАЛОЖИТЬ В ШТАНЫ!...
https://www.youtube.com/watch?v=dQDhaLeDFYQ
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Это я первый раз сказал.
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сотен км мимо постов даи, а из фуры начнёт течь вонучая жижа от прессовки вибрацией, и
вручную разгрузи.... суточная норма Львова ну пусть будет условно 10 фур... то есть что бы
разгрузить хоть как-то свалки из Львова ЕЖЕДНЕВНО!!! должны выезжать караваны фур наби-
тых мусором.... дядя.... этот примитивный алогичный бред был выдуман "гениальными" сце-
наристами в ап для дескридитации Садового, а мусор был местный и выгружался не вручную
а из спецмашин-мусоровозов и по характеру выгрузки этих куч на фото это очень хорошо видно-
- все пакеты ЦЕЛЫЕ и лежат компактной кучей как при выгрузке из самосвала.... попробуй так
выгрузи вручную..... а фотки платёжек и магазинных чеков действительно делали во Львове,
просто выуживали их из местных мусорников..........
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системы биосептических канализаций придумали и применяют извечный враг орков и орды -
цивилизация..... по этому лучше срать под себя.....
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Кто из украинцев может лишиться пенсии из-за нового страхового стажаЧто на практике значит повышение минимального страхового стажа до 25 летСообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Правительство анонсировало повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет. Такая норма содержится в проекте пенсионной реформы, который планируют презентовать уже в конце мая.По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, такой шаг обусловлен желанием властей уменьшить количество украинцев, претендующих на получение пенсии.«Пенсия будет ниже прожиточного минимума (нужен полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), но все же это пенсия. Теперь для получения пенсии надо будет проработать официально 25 лет», - отметил эксперт.По словам Корнейчука, новое предложение порождает сразу несколько вопросов:Останется ли пенсия у тех украинцев, кто имеет до 25 лет стажа? Или им принудительно заменят пенсии на копеечное соцпособие?Сколько сотен тысяч украинцев, проработавших официально менее 25 лет, лишатся пенсии, на которую рассчитывали в ближайшем будущем?Сознательно ли власть устраивает очередной пенсионный «геноцид», зная, что получить стаж 25 лет можно в основном в бюджетной сфере, работая на копеечные зарплаты?При этом эксперт не исключает, что власть постарается переложить ответственность за непопулярную реформу на МВФ. Дескать, это они требуют сократить количество действующих пенсионеров.Однако Фонд работает иначе - настаивает на уменьшении дефицита Пенсионного фонда. А уже способы выбирают наши чиновники.«Кстати, аналогично было с тарифами. МВФ не требовал повысить в 10 раз тарифы на газ. Речь шла об уменьшении дефицита «Нафтогаза». И именно эта власть протолкнула самый легкий вариант - повысить тарифы. Поскольку сразу смекнула: украсть можно и из прибыли «Нафтогаза», и на субсидиях. Как вы думаете: а куда пойдут сэкономленные пенсионные деньги? Ответ очевиден», - подметил Дмитрий Корнейчук....
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Его поздравительная речь 9 мая сопровождалась большим количеством ошибок.
Местные жители обратили внимание на то, что выступление на местном стадионе далось ему с трудом. Ряд СМИ прямо указало на то, что мэр был нетрезв
п.с: бояра принял перед выступлением))))
https://www.youtube.com/watch?v=CrmhVFA6NRc
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А насчет безвиза - я понимаю твою анальную боль, невыездной запоребрик.
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тогда сразу две штрафных посадки на бутылку и три для вскукареков чичня круто.
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Прально Гоблин. Сливать говно только законно, и с руссо туристо денех брать за это.
Пусть купаются в своем говне за свои кровные!
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- Скажите, а Ленин какал?
- Какал, мальчик. Но делал это по-доброму, человечно!
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У нас свй "господарник" вже є 12 років... Андрийко садовий! Через нього тепер зас....рана вся Україна, загинуло 4 людини, отруєно сотні гектарів землі!
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С чего начинается "родина" ....
Да, Алушта велика, ешьте, гости, ха-ха-ха !
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Це не на захист касабів і вати, це щоб СОВОК, коли всім насрати і в прямому і в переносному, з своїх макитр витравити...
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...задача предпринимателей - обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова.
Короче.
ВСЕМ Не срать !
АТЬ,ДВА !
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