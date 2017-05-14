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 Политика Украины
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Все про:Крым (19688) оккупация (6926) пляж (180) экология (981) Аксенов (255)

 Большая Алушта в Крыму сливает все нечистоты в море - оккупанты не обеспечивают откачку отходов

В поселках срочно нужно ремонтировать очистные сооружения и вывозить мусор.

Как передает Цензор.НЕТ, марионетка Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов рассказал о состоянии пляжей в Большой Алуште.Об этом он пишет на своей странице в Фейсбук

- Осмотрели 15 километров пляжей Алуштинского региона: в селах Приветное, Рыбачье, Солнечногорское и Малореченское. Ситуация аховая. Если пляжная территория сел находится в допустимом состоянии, то проблема с очистными сооружениями и вывозом отходов жизнедеятельности стоит крайне остро. Инфраструктура отсутствует как класс, - написал Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории", - прокурор АР Крым Мамедов

Частота вывоза в регионе отходов не контролируется, на все села приходится всего одна ассенизаторская машина.

- Говорить о систематической уборке попросту бесполезно. Наша задача как органов власти - оказать помощь предпринимателям и не допустить незаконного слива нечистот в море. Туристы, приехавшие на эти пляжи, не должны купаться в грязной воде, иначе больше они никогда сюда не вернутся, - считает Сергей Аксенов. - При этом задача предпринимателей - обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова.
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ну да Парашка... поселок Засраск
Жопинский край
Унитазный микрорайон
улица Навозная
третья куча справа
спросить Пидерастовых..
звонить 666 раз.....
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от свинособак опять все в крыму вымрет.... и флора и фауна - не даром сейчас там погибает много дельфинов....
опять крым после пидоРасии вернется Украине пустыней...(
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У них свої Садові Андрійки рулять роками!
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А до цього навіть ногами били! Аж 3 школи Українських бандерівці примусили відкрити
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а ви впевнені що у колапсі зі сміттям винен садовий ?
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Ні, та ви шо! Садовий святий і непорочний! то всьо проклятий мер Львова Тягнибок винен, то він 12 років мер і хотів вібкатів! ХФашизд нєдабітий!

пс. Садового не рухайте він святий і непорочний!
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тобто у нього не має відповідальних по жкх та й гройсман якось пробекався про вивіз сміття.....
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КЛАСС!
Весь мир - госдеп, а люди в нем - агенты! ЭТОТ КЛИП ЗАСТАВИЛ АМЕРИКАНЦЕВ НАЛОЖИТЬ В ШТАНЫ!...

https://www.youtube.com/watch?v=dQDhaLeDFYQ
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Тепер можна перейменувати Чорне море, в море Лайна
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проведи эксперимент, хотя бы мысленно - набей ВРУЧНУЮ фуру мусора, проедь с ним пару
сотен км мимо постов даи, а из фуры начнёт течь вонучая жижа от прессовки вибрацией, и
вручную разгрузи.... суточная норма Львова ну пусть будет условно 10 фур... то есть что бы
разгрузить хоть как-то свалки из Львова ЕЖЕДНЕВНО!!! должны выезжать караваны фур наби-
тых мусором.... дядя.... этот примитивный алогичный бред был выдуман "гениальными" сце-
наристами в ап для дескридитации Садового, а мусор был местный и выгружался не вручную
а из спецмашин-мусоровозов и по характеру выгрузки этих куч на фото это очень хорошо видно-
- все пакеты ЦЕЛЫЕ и лежат компактной кучей как при выгрузке из самосвала.... попробуй так
выгрузи вручную..... а фотки платёжек и магазинных чеков действительно делали во Львове,
просто выуживали их из местных мусорников..........
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http://stoki.guru/kanalizaciya/septiki/vidy/bioseptiki-dlya-sistemy-avtonomnoy-kanalizacii.html
системы биосептических канализаций придумали и применяют извечный враг орков и орды -
цивилизация..... по этому лучше срать под себя.....
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Видать готовятся к приезду Ху.. ла в гости на дачу к Медведчуку . Там у него находится дом на берегу .
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Инфа- не дом, а дворец с фонтаном( отобрал у детей украинских КОГДАТО целый санаторий) . И в этот дворец хуло чай приезжал пить. Короче, два ЗАСРАНЦА нашли друг друга.
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...Кто из украинцев может лишиться пенсии из-за нового страхового стажаБольшая Алушта в Крыму сливает все нечистоты в море - оккупанты не обеспечивают откачку отходов - Цензор.НЕТ 4946
Кто из украинцев может лишиться пенсии из-за нового страхового стажаЧто на практике значит повышение минимального страхового стажа до 25 летСообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Правительство анонсировало повышение минимального страхового стажа с 15 до 25 лет. Такая норма содержится в проекте пенсионной реформы, который планируют презентовать уже в конце мая.По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, такой шаг обусловлен желанием властей уменьшить количество украинцев, претендующих на получение пенсии.«Пенсия будет ниже прожиточного минимума (нужен полный страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), но все же это пенсия. Теперь для получения пенсии надо будет проработать официально 25 лет», - отметил эксперт.По словам Корнейчука, новое предложение порождает сразу несколько вопросов:Останется ли пенсия у тех украинцев, кто имеет до 25 лет стажа? Или им принудительно заменят пенсии на копеечное соцпособие?Сколько сотен тысяч украинцев, проработавших официально менее 25 лет, лишатся пенсии, на которую рассчитывали в ближайшем будущем?Сознательно ли власть устраивает очередной пенсионный «геноцид», зная, что получить стаж 25 лет можно в основном в бюджетной сфере, работая на копеечные зарплаты?При этом эксперт не исключает, что власть постарается переложить ответственность за непопулярную реформу на МВФ. Дескать, это они требуют сократить количество действующих пенсионеров.Однако Фонд работает иначе - настаивает на уменьшении дефицита Пенсионного фонда. А уже способы выбирают наши чиновники.«Кстати, аналогично было с тарифами. МВФ не требовал повысить в 10 раз тарифы на газ. Речь шла об уменьшении дефицита «Нафтогаза». И именно эта власть протолкнула самый легкий вариант - повысить тарифы. Поскольку сразу смекнула: украсть можно и из прибыли «Нафтогаза», и на субсидиях. Как вы думаете: а куда пойдут сэкономленные пенсионные деньги? Ответ очевиден», - подметил Дмитрий Корнейчук....
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3 года назад, да и все 27 было конечно же по другому
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так. були звичайно техногенні катастрофи- це коли кацапи приїздили на відпочинок до криму.
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но тогда не было вЯличия и вставания с колен
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Не знаю, как там 27 лет назад, но вот 32 года назад на восточных пляжах канализация реально выливалась в море, говно изредка прибивало к берегу
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Мэр нищих Химок на Пидароссии оказался в центре скандала
Его поздравительная речь 9 мая сопровождалась большим количеством ошибок.
Местные жители обратили внимание на то, что выступление на местном стадионе далось ему с трудом. Ряд СМИ прямо указало на то, что мэр был нетрезв

п.с: бояра принял перед выступлением))))

https://www.youtube.com/watch?v=CrmhVFA6NRc
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Осталось им петуха слепить - и картина маслом " руцький мир дошел до Крыма" будет завершена
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Прощай немытая рассея. Да видно крысчане в школе букварь скупили, иначе в такое дерьмо не вляпались.
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Меня больше волнует экономическая и деловая ситуация в Украине. Чем меньше мы будем обращать внимания на крым и донбасс, а больше на раст экономики. тем скорее пукин от нас отвалит и оккупированные территории сами будут проситься в состав Украины. Пока экономика в жопе, никто не заставит крым вернуться назад. А по мне. так он мне, как гражданину Украины, сто лет не нужен, со своим протухшим "русским миром"
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А не дохера ли чести второй день подряд цитировать четырехпроцентную кремлевскуюю приститутку?
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Так само як Садовий за 12 років перетворив Львів і всю Україну у вигрібну яму!
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а ви випадково не замітили що коли садовий пішов проти порошенка у Львові почався сміттєвий бум. а я от замітив. почитайте що говорить про це сам садовий.
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Чет у тебя с арифметикой. Роися за 3 года Крым в помойку превратила.
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абхазія тепер крим..... круто ви уєбани козломорді все в дєрьмо вмієте перетворювати.
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Оно и видно, как кацапы выгребают - говно напрямую в море стали сливать.

А насчет безвиза - я понимаю твою анальную боль, невыездной запоребрик.
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ШО неужели в Крым мусор возили инопланетяне, а теперешние новые кацапы не какают, не кушают, а лишь путлеру моляться на голодное пузо
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мордвин. достаточно ли ты накатил бояры за дидов - вытиранов? если проверю?
тогда сразу две штрафных посадки на бутылку и три для вскукареков чичня круто.
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"...юне допустить НЕЗАКОННОГО слива нечистот в море...."
Прально Гоблин. Сливать говно только законно, и с руссо туристо денех брать за это.
Пусть купаются в своем говне за свои кровные!
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то не гуано то святой сцарь мироточит!заласте скрепныя в энту благодать и будет вам счастие!
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Першокласник у шкільному туалеті спитав старшокласника:
- Скажите, а Ленин какал?
- Какал, мальчик. Но делал это по-доброму, человечно!
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Неее, это диалог первоклашки и училки. Старшекласник ему ответит так : а кто это наш туалет так засрал? Ленин. Еще и шоблу свою привел.
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Генетические нечистоты сливают свои нечистоты.
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Вчіться, як треба господарювати! Львів "візьми і за..с..ри"!

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У нас свй "господарник" вже є 12 років... Андрийко садовий! Через нього тепер зас....рана вся Україна, загинуло 4 людини, отруєно сотні гектарів землі!
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Русский мор пришел в Крым, это только начало.
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і 2008і 2012 зливали нечистоти в алушті,бував кілька раз ,якщо б не зливали,то крим зараз був украінським
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ага. если бы не рюсня сливала гавно в море то это уже бы делало нато.
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Виновные легко найдены - это... предприниматели!!! Видимо, предприниматели в крыму распоряжаются бюджетными средствами, землей и морем. Что сказать - душат слезы зависти.
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Как увидишь в море мертвых дельфинов, говно и пустые пляжи - это Крым.
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А за чем спрашивается этим оккупантам все это делать то есть очищать грязные воды -они и так знают что они там в Алуште временные -это только путин сидя там в кремле в бункере думает что на всегда а раз временные то после нас хоть потоп -типичная рашовская ментальность -вы вспомните как было в Крыму до агрессии рашистов и что стало сейчас и такое самое если сравнить какой был город Кенисберг до прихода рашистов и каким он стал сейчас -даже переименование его на калининград не спасло этот город -типичная рашовская глубинка живущая за счет контрабанды привозимой из ЕС и так во всем что касается рашистов и после того как рашисты покинут Крым то это будут развалины Карфонгена-такая их порода и нечего здесь не сделаеш и связи с тем что Украина долго пребывала под влиянием раши ее негатив передался в некоторой части и украинцам и здесь как раз и предстоит большая работа по их перевоспитанию.
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біля нас сирзавод і скільки памятаю зливають нечистоти в озеро ,літом живеж як на параші і що ,влада міняеться,а всім по барабану,ми в криму побачили,кожен біля себе дивіться
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Це що, за новина? Зливали і в часи СРСР, і за часів незалежної України. У 2009 році сам бачив, як у Феодосії нечистоти з туалету течуть по каналізації прямо у море (біля залізничного переходу). Ну і ця влада така ж - нічого не робить для покращання. Одна надія: наступною у Криму буде Турція
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Можеш викинути свій ГУГЛ перекладач, бо українською мовою "Туреччина", а не Турція.
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Ви йому ще запропонуйте перекласти назву такої країни як "Вєнгрія".
)))
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"При этом задача предпринимателей - обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова", - Источник: http://censor.net.ua/n439735
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...самое время начинать лепить на пляжах биотуалеты и дэльфинов из говна.
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коли в украіні перестануть зливати гавно в річки і озера ,а на лугах будуть пастись стада оленів і диких кіз,тоді до нас і донбас і крим повернеться і ніякий сруський мір цьому не помішае
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крымским предпринимателям самое время лепить сувенирных петухов
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Просто нужно купаться в намордниках, тода какашки не попадут в рот.

С чего начинается "родина" ....
Да, Алушта велика, ешьте, гости, ха-ха-ха !
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Цікаво, те гуано з платних туалетів чи місцеві виливають відрами зі своїх дерев'яних "мавзолейчиків"?
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А ведь действительно сбывается всё,что предсказывали:они засрут Крым окончательно,как и всё ,что у себя в орде!Говно для кацапов это-скрепа!У них культ говно!Оно везде,в подъездах,лифтах,Насрать соседу под двери,ну а говно в теремке на детской площадке,это классика!Положить говно в кошелёк,и кинуть на дорогу,и наблюдать,это одна из народных забав,почти как фольклор!У них уже и статуи из него лепят!А тут взвыли,видите ли загадили Алушту!А что вы лохи ждали??
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Походіть по окраях свого міста.

Це не на захист касабів і вати, це щоб СОВОК, коли всім насрати і в прямому і в переносному, з своїх макитр витравити...
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Реалии руцкого мира: Алушта готовится к приезду туристов-экстремалов, любителей плавать в гавне, как у себя на родине привыкли. Страна-гавно, и к чему прикасается - тоже превращается в гавно. Один петух из гавна какую славу принес своему якутскому "созидателю"
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я теж не терплю москалів,але давайте любити правду,хіба у нас менше забруднюють природу,на мою думку це наша спільна хвороба,треба думати як боротися з цим неподобством,а зараз хіба що лінивий не чмирить кацапів
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Частота вывоза в регионе отходов не контролируется, на все села приходится всего одна ассенизаторская машина.
...задача предпринимателей - обеспечить соблюдение санитарных норм и комфортный отдых жителей и гостей полуострова.



Короче.
ВСЕМ Не срать !
АТЬ,ДВА !
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Кацапы привыкли жить в говне, вот и создают себе экологически комфортные условия существования., а заодно и довод: "Здесь все залито говном, а значит это наши исконные земли"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшая Алушта в Крыму сливает все нечистоты в море - оккупанты не обеспечивают откачку отходов
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