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 Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы

жебривский

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский, в связи с гибелью мирных жителей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться в воскресенье в Покровске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с гибелью мирных людей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться завтра в Покровске", - написал вчера Жебривский.

Также глава ОВГА выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке

"Гореть путину и его наемникам в аду за их кровожадность и жажду бесноватой "империи"", - добавил Жебривский.

Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.

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Северокорейская баллистическая ракета упала в 95 км от нищего Пидаросского Владивостока. В следующий раз будут точнее. Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы - Цензор.НЕТ 9467

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

https://twitter.com/willripleyCNN/status/863598435928121345

Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы - Цензор.НЕТ 3322
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Всё таки непонятно:

"В следующий раз будут точнее. " - это представители Пентагона сообщили или CNN прокомментировала? Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы - Цензор.НЕТ 6752
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Они будут гореть в аду, но устройте им прежде ад на земле, пора бить гадов всеми возможными способами, не воды, ни света , закрыть все пропускные пункты, изолировать от нас гадючник ,поджарить тварь сепарскую огнем нашей артиллерии, сколько можно терпеть убийство? !!!!!
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нИ воды ....гадюШник...... - остальное правильно ....
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Я не диктант пишу, не напрягайтесь .
PS. Начало предложения пишутся с большой буквы,после перечисления ставятся запятые, это вам, раз уж на то пошло. Найдите более интересный способ доказать свою образованность, например будьте тактичнее, ну хотя бы в День Матери.
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ПРОЧИТАЙТЕ КАК РУСОКАЦАПСКИЕ СМИ РАДУЮТСЯ О СОБЫТИЯХ В АВДЕЕВКЕ--ТИПА ЭТО ВАМ ЗА БЕЗВИЗ, ТВАРИ СВИНОПОДОБНЫЕ ,БУДЕТЕ ГНИТЬ В СВОЕМ ГОВНЕ,ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БУДЕТ И У ВАС,ТОЛЬКО В СТО РАЗ ХУЖЕ, ВАС БУДУТ РЕЗАТЬ КАК СВИНЕЙ ВАШИ "ДРУЗЬЯ" С КАВКАЗКОЙ И ДРУГОЙ ВНЕШНОСТЬЮ И ЭТО ВСЕ УЖЕ НА ПОДХОДЕ---ТВАРИ КАЦАПСКИЕ !!!!!!!
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Лилия, у Вас определённо дисонанс. В Авдеевке живут "наши", а пять км восточней уже "ненаши". Да, постаки воды, элетрики нжно прекращать, но прежде должны быть созданы условия для эвакуации из оккупированных районов. Там так же есть патриоты Украины и именно на них мы сможем опираться, при освобождении, и от них вы услышите в каком кошмаре им приходится жить. Правительство, за три года войны ни на йот не помогло им перебраться в Украину. Не всё их вина, что они там.
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[ВГМ#31] "Бессмертный полк" с портретом Адольфа Гитлера | Азербайджанцы подрались с армянами 9 мая...

https://www.youtube.com/watch?v=etd-y40UsRA
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Отмена правильная.Слова правильные.Но назначать празднование Дня Европы в прифронтовой зоне,это не от большого ума... Хуйлу хватило на кондрашки и Евровидения в Киеве.
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"Гореть путину и его наемникам в аду за их кровожадность и жажду бесноватой "империи"-у рашиста Путина кровожадность бесноватой империи , животворящая сила...именно кровь, смерть, хаос ,страдания удел жизнь лукавого...без этого-он подохнет...
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Самым ярким и красивым празднованием дня Европы стало бы нанесение ракетно-артиллерийскими системами ВСУ массированных ударов большой плотности по заранее разведанным целям.
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в Омске и Липецке массовые драки за сахар... почалося...
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Черчіль був правий:
"Ніколи не здавайтесь - ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні в крупному, ні в дрібницях, ніколи не здавайтесь, якщо це не протирічить честі і здоровому злузду!
Ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не піддавайтесь очевидно переважаючій потузі вашого суперника!"
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День Европы празднуется в 3-ю субботу мая. Ради Евровидения уже и праздники переносят?
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Третья суббота вроде 20-го,официально также день Европы в Украине 20-го..Какая то ерунда.В Киеве тоже 14-го отмечают.Скорее всего ради Евровидения намудрили.
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