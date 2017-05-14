 Гибель мирных жителей в Авдеевке: Жебривский отменил празднование Дня Европы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В связи с гибелью мирных людей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться завтра в Покровске", - написал вчера Жебривский.
Также глава ОВГА выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.
"Гореть путину и его наемникам в аду за их кровожадность и жажду бесноватой "империи"", - добавил Жебривский.
Напомним, вчера вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
https://twitter.com/willripleyCNN/status/863598435928121345
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"В следующий раз будут точнее. " - это представители Пентагона сообщили или CNN прокомментировала?
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PS. Начало предложения пишутся с большой буквы,после перечисления ставятся запятые, это вам, раз уж на то пошло. Найдите более интересный способ доказать свою образованность, например будьте тактичнее, ну хотя бы в День Матери.
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https://www.youtube.com/watch?v=etd-y40UsRA
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"Ніколи не здавайтесь - ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні в крупному, ні в дрібницях, ніколи не здавайтесь, якщо це не протирічить честі і здоровому злузду!
Ніколи не піддавайтесь силі, ніколи не піддавайтесь очевидно переважаючій потузі вашого суперника!"
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