 17 мая Порошенко посетит Страсбург

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Администрации Президента.
"17 мая 2017 Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания Президентом Европейского Парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - сказано в сообщении.
В рамках визита Глава государства проведет встречи с Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.
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ти гражданін порошенко вже догрався.......
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казнили
. Казнь произошла в 16:10 28 апреля 1945 года.29 апреля 1945 года на автозаправке у площади «Пьяцца Лорето», где менее чем за год до этого были казнены 15 итальянских партизан, тела дуче, его любовницы и других приближённых подвесили вниз головой.
Огромная толпа, собравшаяся на площади, слала мертвецам проклятия, их забрасывали камнями, различным мусором.
Над телом Муссолини издевались особенно изощрённо - на нём танцевали и справляли нужду, в результате чего оно было обезображено до неузнаваемости. Затем тела фашистов бросили в сточную канаву.
И тогда Томмазо Бушетта сдается. «Да, я -- мафиози!» -- заявляет он судье и соглашается давать показания.
Его исповедь продолжалась 45 суток. Фальконе и дон Мазино прерывались, только чтобы поесть и поспать. Единожды нарушив закон молчания -- омерту, Бушетта уже не мог остановиться. Он выдал врагу итальянской мафии номер один все известные ему секреты. А знал он все. Или почти все.
Мафиози из соперничающих кланов объявили дону Мазино вендетту. Они убивали его родственников и друзей. Бушетта был трижды женат и имел семерых детей, что случилось с ними, так и осталось тайной. В организации Томмазо назвали Принцем раскаявшихся мафиози
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Повірте, факт того, що Путін - серійний вбивця, зовсім не означає, що вбивцею не можуть бути українські президенти, як того намагаються нас переконати медіа-шлюхи з їхнього оточення."
Olena Ksantopulos
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