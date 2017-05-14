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 Политика Украины
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Все про:визит (2154) Порошенко (12861) Страсбург (45) Франция (1876) безвизовый режим (1150)

 17 мая Порошенко посетит Страсбург

Президент обсудит с Европейскими лидерами вопросы безвиза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Администрации Президента.

"17 мая 2017 Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Страсбург (Франция) для участия в церемонии подписания Президентом Европейского Парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины", - сказано в сообщении.

В рамках визита Глава государства проведет встречи с Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не исключено, что в ближайшие дни Порошенко встретится с Меркель, - Елисеев
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бери свого таргового партньора і в Гаагу !
ти гражданін порошенко вже догрався.......
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У него опарышы в голове доедают последнюю извилину его моСКа
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Два брата-акробата снова на арене!
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14.5.1975 народився Святослав Вакарчук - український музикант, вокаліст та лідер рок-гурту «Океан Ельзи»

17 мая Порошенко посетит Страсбург - Цензор.НЕТ 1420
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Лексеич привезёт безвиз кремлевскому шакалу и его бандитам КГБэшно-плешивым...в Гаагу скорым поездом Мавзолей-Амстердам...
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Все даже очень логично. Это как лакмусовая бумага для определения их, президентов, нужности. Когда он понимает, что ничего в стране уже сделать невозможно, начинает ездить за границу и показывает оттуда свою нужность. А что, коррупцию победили, экономику восстановили, войну прекратили можно и отдохнуть.
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Коррупцию за 2017 лет победил только фюрер Италии Бенито Муссолини в 1923 году.больше никто,включая трижды президент США Франклина Делано Рузвельта и Адольфа Гитлера
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После смерти Дуче в 1945 году,в Италии размножилась одна из крупнейших в мире коррупционных стран,а итальянская Коза Ностра и по сей день рулит схемками коррупции.Так что комиссар Каттани не спасёт никого.Всё это сказки Венского леса..
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28 апреля 1945 года итальянскими партизанами были расстреляны вождь итальянских фашистов Бенито Муссолини и его любовница Клара Петаччи Конец главного фашиста. Как казнили Бенито Муссолини

казнили

. Казнь произошла в 16:10 28 апреля 1945 года.29 апреля 1945 года на автозаправке у площади «Пьяцца Лорето», где менее чем за год до этого были казнены 15 итальянских партизан, тела дуче, его любовницы и других приближённых подвесили вниз головой.
Огромная толпа, собравшаяся на площади, слала мертвецам проклятия, их забрасывали камнями, различным мусором.
Над телом Муссолини издевались особенно изощрённо - на нём танцевали и справляли нужду, в результате чего оно было обезображено до неузнаваемости. Затем тела фашистов бросили в сточную канаву.

И тогда Томмазо Бушетта сдается. «Да, я -- мафиози!» -- заявляет он судье и соглашается давать показания.
Его исповедь продолжалась 45 суток. Фальконе и дон Мазино прерывались, только чтобы поесть и поспать. Единожды нарушив закон молчания -- омерту, Бушетта уже не мог остановиться. Он выдал врагу итальянской мафии номер один все известные ему секреты. А знал он все. Или почти все.
Мафиози из соперничающих кланов объявили дону Мазино вендетту. Они убивали его родственников и друзей. Бушетта был трижды женат и имел семерых детей, что случилось с ними, так и осталось тайной. В организации Томмазо назвали Принцем раскаявшихся мафиози
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Однотуровый давно уже в игноре в Европе.Климкина принимают (Трамп) ,а его -нет.В очередной раз наши гречкоеды наступили на грабли с дубиной вместо ручки.
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Витрачає бюджетні гроші без будь-якої користі для України, вже все давно обговорили про цей безвіз, що ще потрібно там Полрошенко обговорювати. Причина сумнівна, а от гроші які він весь час витрачає розгортаючи по світу реальні.
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не сцы КацаКрысы плешивый педофил сядет сядет вместе с ШойХу... БОГа никому не удалось обмануть,даже Сралину вяликаму грузыну,отравили неожиданно...
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Сегодня балабол перед гнилой прессой балаболить о своих победах будет. Блин. Журнналисты ну задайте ему нормальные вопросы. Что бы эта барыжная м.р.а не знала куда деватся. Но реально уже ж задолбал своим балабольство и барыжничеством.
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"Повірте, вітчизняні владні бандити відрізняються від Путіна зовсім не українським патріотизмом, який і для них є лише маскарад. Мова йде лише про кваліфікацію і професіоналізм.
Повірте, факт того, що Путін - серійний вбивця, зовсім не означає, що вбивцею не можуть бути українські президенти, як того намагаються нас переконати медіа-шлюхи з їхнього оточення."
Olena Ksantopulos
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Європідорам та кацапам не потрібна сильна Україна. Через парашенкаВальцмана вони знищують та грабують її. Тому нам потрібно як найшвидше знищити жида
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины17 мая Порошенко посетит Страсбург
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