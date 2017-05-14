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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1444) Елисеев (228) Меркель (1411) Порошенко (12858) нормандская четверка (361)

 Не исключено, что в ближайшие дни Порошенко встретится с Меркель, - Елисеев

елисеев

Заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев допускает, что в ближайшие дни может состояться встреча Президента Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Не исключено, в ближайшие дни состоится ее (Меркель) встреча с Президентом Украины, и они скоординируют позиции, как действовать дальше", - сказал он.

Елисеев не уточнил, где и по какому случаю может состояться встреча.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев

Напомним, ранее Елисеев заверил, что работа "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) не прекращается, и была договоренность возобновить ее на наивысшем уровне сразу после выборов Президента Франции.

Отвечая на вопрос о возможном присоединении США к "нормандскому формату", Елисеев отметил, что главное, чтобы переговорный формат был эффективным и в нем обязательно была Россия.

"Если будет согласие всех участников формата и Вашингтона или любой другой страны, которая захочет приобщиться к этому формату, мы это всегда будем приветствовать. Но пока Штаты до сих пор определяются", - добавил он.

Замглавы Администрации также подчеркнул, что Украина ожидает решения американской стороны о человеке, который будет ежедневно заниматься вопросами Украины и с которым можно будет координировать позиции, в том числе путем "нормандского формата".

Отметим, Порошенко посетит Страсбург (Франция) для подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая.



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Поскольку Пидароссия отказалась от трансляции Евровидения в следующем году она не будет приглашена в состав участников. Вылетели.
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Кстати и нормально без них было. Никто воду не мутил. А то бы эта быдломасса проголосовала за какое-нибудь мурло типа ссыкуна болгарина и конкретно повлияла на результат.
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нафіга?
Вони там в європах не знають що тут у нас корупція і нічого не міняється уже 25 років?
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Северокорейская баллистическая ракета упала в 95 км от нищего Пидаросского Владивостока. В следующий раз будут точнее.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

https://twitter.com/willripleyCNN/status/863598435928121345
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе исключено, что в ближайшие дни Порошенко встретится с Меркель, - Елисеев
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