 Не исключено, что в ближайшие дни Порошенко встретится с Меркель, - Елисеев

Об этом он сказал в интервью изданию "Главком", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Не исключено, в ближайшие дни состоится ее (Меркель) встреча с Президентом Украины, и они скоординируют позиции, как действовать дальше", - сказал он.
Елисеев не уточнил, где и по какому случаю может состояться встреча.
Напомним, ранее Елисеев заверил, что работа "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) не прекращается, и была договоренность возобновить ее на наивысшем уровне сразу после выборов Президента Франции.
Отвечая на вопрос о возможном присоединении США к "нормандскому формату", Елисеев отметил, что главное, чтобы переговорный формат был эффективным и в нем обязательно была Россия.
"Если будет согласие всех участников формата и Вашингтона или любой другой страны, которая захочет приобщиться к этому формату, мы это всегда будем приветствовать. Но пока Штаты до сих пор определяются", - добавил он.
Замглавы Администрации также подчеркнул, что Украина ожидает решения американской стороны о человеке, который будет ежедневно заниматься вопросами Украины и с которым можно будет координировать позиции, в том числе путем "нормандского формата".
Отметим, Порошенко посетит Страсбург (Франция) для подписания документа о предоставлении Украине безвизового режима 17 мая.
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Вони там в європах не знають що тут у нас корупція і нічого не міняється уже 25 років?
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Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Пентагона.
https://twitter.com/willripleyCNN/status/863598435928121345
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