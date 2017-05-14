"Светлый образ матери каждый человек несет в своей душе с рождения и до последних дней. Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, терпение и преданность!", - написал Президент.
Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери
Президент Украины поздравил женщин с праздником.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление матерям Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбук.
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"Сегодня был такой звонок. Позвонила женщина из села в Одесской области, по ее словам живет она "под гибридной оккупацией". То есть, село - ватное, до упора. Попросила цифры помощи армии. Сколько помнил - столько рассказал ей. По 93 бригаде, по 20 мотопехотному, по 128 бригаде, даже по 28. Про тепловизоры, про форму, про КРАЗы, про бронированные КРАЗы и системы авиаразведки и артразведки. Много чего перечислял. Ей цифры эти нужны были, чтоб аргументированно спорить с односельчанами. Большинство из которых русскомировцы. Эта женщина, еще в 14 году, присылала нам посылки для фронта. И сейчас продолжает воевать у себя там. Говорит, что у них нет храма УПЦ КП. И чтобы не вызывать подозрений и гнева сельских властей, они в жилом доме сделали церковь. Приглашают иногда батюшек киевского патриархата. Слушают проповеди. Разговаривают и поддерживают друг друга. Они там, на этих встречах читают посты из фейсбука и твиттера вслух односельчанам. Вдумайтесь! Четвертый год идет война. А в Одесской области люди с проукраинской позицией фактически в подполье, встречаются и читают проукраинских блогеров и волонтеров. И что то мне подсказывает, что это далеко не одно село, где такая ситуация".
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