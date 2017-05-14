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 Политика Украины
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Все про:поздравление (588) Порошенко (12858) День матери (11)

 Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери

Президент Украины поздравил женщин с праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление матерям Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Светлый образ матери каждый человек несет в своей душе с рождения и до последних дней. Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, терпение и преданность!", - написал Президент.

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А в это же время рашисты валят из градов по нашим гражданам, и матерям и детям...
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потому что унимательНЫй президент всё успевает- и деньги в офшор отправить и мам поздравить
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Моя мама привітань від Петра не потребує..А привітання від своїх дітей та онуків вона вже отримала..
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Одесса на связи:
"Сегодня был такой звонок. Позвонила женщина из села в Одесской области, по ее словам живет она "под гибридной оккупацией". То есть, село - ватное, до упора. Попросила цифры помощи армии. Сколько помнил - столько рассказал ей. По 93 бригаде, по 20 мотопехотному, по 128 бригаде, даже по 28. Про тепловизоры, про форму, про КРАЗы, про бронированные КРАЗы и системы авиаразведки и артразведки. Много чего перечислял. Ей цифры эти нужны были, чтоб аргументированно спорить с односельчанами. Большинство из которых русскомировцы. Эта женщина, еще в 14 году, присылала нам посылки для фронта. И сейчас продолжает воевать у себя там. Говорит, что у них нет храма УПЦ КП. И чтобы не вызывать подозрений и гнева сельских властей, они в жилом доме сделали церковь. Приглашают иногда батюшек киевского патриархата. Слушают проповеди. Разговаривают и поддерживают друг друга. Они там, на этих встречах читают посты из фейсбука и твиттера вслух односельчанам. Вдумайтесь! Четвертый год идет война. А в Одесской области люди с проукраинской позицией фактически в подполье, встречаются и читают проукраинских блогеров и волонтеров. И что то мне подсказывает, что это далеко не одно село, где такая ситуация".
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пропоную в Україні ввести день Офшорів і день богоізбхганних,і зробити ці дні червоними числами календаря і вихідними !
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Тварь пейсатая,иди посмотри в глаза матерям погибших Ребят и их попробуй поздравь в прямом эфире,паскуда Вальцмановская
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери
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