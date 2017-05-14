 Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, - поздравление Порошенко с Днем матери

"Светлый образ матери каждый человек несет в своей душе с рождения и до последних дней. Пусть светом и добром отзовется в душах детей материнская забота, терпение и преданность!", - написал Президент.

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