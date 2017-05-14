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 Политика Украины, Общество
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Все про:поздравление (588) Гройсман (2895) День матери (11)

 Гройсман поздравил украинок с Днем матери

день матери

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинок с Днем матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю всех с Днем матери. Низко кланяюсь женщинам, которые дарят жизнь и оберегают нас своей любовью!", - написал Гройсман.

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Напомним, что в Украине сегодня празднуют День матери. В 1939 г. праздник запретила советская власть. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая.
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Приєднуюсь до поздоровлень!А день батька коли?
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Ежели эта гнида вспомнила о матерях , значит будет грабить . Недоноски в Кабмине сени чмо уже забрали помощь одиноким матерям. Видать Кананенка придумал с Петей грабануть .
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твоё любиме занятие пёрднуть на Кондитера с Гросей... Пердни на Путлера Плешивого потреот
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советско-сталагмитовая власть имела свои Сабантуи краснопузые...Серп молот и прочая Мировая революция... 7 ноя 1917 гы
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дзвоніть батькам не по телефону а в двері.
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после 1945 года матери брали детишек с улицы,поскольку своих потеряли,воспитывали чужих.Армия беспризорников послевоенных насчитывала до 10 миллионов детей разных возрастов...безотцовщина была жуть.....
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в 1947 году голодном, мама моя взяла мальчика и девочку,все живы здоровы и по сей день,правда живут на РАБссии.Иногда звоню по скайпу.привет,держитесь там.НЕ БОЛЕЕ...
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