 Гройсман поздравил украинок с Днем матери

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Поздравляю всех с Днем матери. Низко кланяюсь женщинам, которые дарят жизнь и оберегают нас своей любовью!", - написал Гройсман.
Напомним, что в Украине сегодня празднуют День матери. В 1939 г. праздник запретила советская власть. 10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая.
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