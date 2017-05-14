 Евровидение-2017: за Украину проголосовали 9 стран - нашим участникам не дали более 7 баллов

Как передает Цензор.НЕТ, на официальном сайте Евровидения уже опубликоваы итоговые баллы голосования зрителей и жюри.
Украинцы, группа O.Torvald, получила по 7 баллов от телезрителей Чехии и Италии. 4 балла - от Грузии, 3 - от Португалии. 2 балла отдали еврофаны из Польши, один - из Белоруссии.
От национальных жюри O.Torvald получил такие оценки: 7 от Азербайджана, 4 от Израиля и 1 от Болгарии.
В сумме группа набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26
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вкупе с другими умниками.
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Результаты голосования финала Евровидения 2017 Украина от жюри:
1.Сальто назад - 1 бал
2. MELOVIN - 2 балла
3. O.Torvald - 5 баллов
4. ILLARIA - 4 балла
5. TAYANNA - 6 баллов
6. ROZHDEN - 3 балла
Зрители проголосовали следующим образом:
1.Сальто назад - 3 балла
2. MELOVIN - 6 баллов
3. O.Torvald - 5 баллов
4. ILLARIA - 1 бал
5. TAYANNA - 4 балла
6. ROZHDEN - 2 балла
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рередньої руки лабухи.
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Хрень полная.
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Самий позорний представник за всі роки!
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Якось коли на виїзді - вболіваєш за наших, шлеш смс-ки за поляків з грузинами, дивишся голосування...
А коли воно в нас, то якось непомітно минає, нічого згадати, нічого не дивився, ні за кого не вболівав, навіть не знав коли фінал, Україну представляє якийсь бойс-бенд, який отримує останні місця, спробував подивитися виступ переможця, хрінь якась. В залишку від домашнього Євробачення, як тоді так і тепер одне - суперечки скільки вкрали, для чого не тих послали, і т.д....
Ну..Минуло, пройшло мирно і без терактів - вже добре.
Якось так)
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с 1956 года кжись 2 раза подряд ни одна страна не побеждала
=========
Ирландия в 90-х три раза подря побеждала,у неё кстати больше всего побед
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На відборі таких і не було...
А Оторвальд - дуже специфічні виконавці. Чого вартує одна лиш їх пісня "Уй".
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Ну ось, наприклад
https://www.youtube.com/watch?v=WjnWmFHtGzI
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А вот Португалия мне вообще непонятная победа. Исходя из всех просмотренных мною евровидений , хочу сказать , что Джамала была лучшей среди всех победителей. Это было самое потрясающее выступление среди вообще всех. И сцена , и голос, и песня- все было на самом высоком уровне, который вряд ли кто и в перспективе сможет превзойти.
А про голую жопу - непонятно , что он хотел этим сказать. Может, деньги у него закончились, или он поддерживает геев в чечне. Джамала повела себя супер достойно. Это главное.
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Расстрелять.
Всю отборочную комиссию!
.
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Дикий запад. Надпись в салуне:
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет".
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https://www.youtube.com/watch?v=oaUj-N80yZA
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