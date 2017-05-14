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Все про:Евровидение (699) конкурс (691) победа (346)

 Евровидение-2017: за Украину проголосовали 9 стран - нашим участникам не дали более 7 баллов

Группа O.Torvald заняла третье место с конца .

Как передает Цензор.НЕТ, на официальном сайте Евровидения уже опубликоваы итоговые баллы голосования зрителей и жюри.

Украинцы, группа O.Torvald, получила по 7 баллов от телезрителей Чехии и Италии. 4 балла - от Грузии, 3 - от Португалии. 2 балла отдали еврофаны из Польши, один - из Белоруссии.

От национальных жюри O.Torvald получил такие оценки: 7 от Азербайджана, 4 от Израиля и 1 от Болгарии.

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В сумме группа набрала 36 баллов и заняла 24 место из 26
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а шо хотели..меладзе-истинній ценитель украинскои музіки,вібирал!(
вкупе с другими умниками.
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Жюри как раз за торвальд не голосовало (они голосовали за TAYANNA) - это "зрители" подсобили

Результаты голосования финала Евровидения 2017 Украина от жюри:
1.Сальто назад - 1 бал
2. MELOVIN - 2 балла
3. O.Torvald - 5 баллов
4. ILLARIA - 4 балла
5. TAYANNA - 6 баллов
6. ROZHDEN - 3 балла
Зрители проголосовали следующим образом:
1.Сальто назад - 3 балла
2. MELOVIN - 6 баллов
3. O.Torvald - 5 баллов
4. ILLARIA - 1 бал
5. TAYANNA - 4 балла
6. ROZHDEN - 2 балла
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3. O.Torvald - 5 баллов..по двум голосованиям..не голосовало)))
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Давайте подякуємо Джамалі за цих "гринджол". Меловін би був у топ 5 точно
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Не Джамале,а номенклатуре,продвинувшей неудачников.Будем ждать ещё десять лет появления новых Руслан,Сердючек и Джамал.Это объективно..Будь проклята война,будь проклята орда!!!
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Гринджолы рулят!!! Они в 2005г. заняли 19 место!!!
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особисто я нічого суперовського в торвальді не побачив.....
рередньої руки лабухи.
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Спасибо ,Джамале,за специально заваленного Melovin. Поставить два очка за выступлениe человеку,прошедшему в финал отбора-это сознательный завал.
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Послали, чтобы наверняка второй раз подряд этот конкурс в Украине не проводить.
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Кстати по правилам конкурса он не проводится 2 раза подряд в одной стране. Все понимают что это убыточная херня не особо нужная в глобальном плане ( кроме наших воровских жирных крыс) и для этого , видимо и ввели такое правило. Раз - затраты - а два раза - это идиотизм уже.
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Не дивився євробачення.. Не маю відчуття, що щось втратив від цього.
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таке враження,що всі співали одну й ту ж саму пісню...все одноманітне...Порту віпав із ноті ,тому й виграв! наші-обіс*лись,,(
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У правительства Португалии траур-надо искать гроши на евровиденье.
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Ну а шо хотіти від суддів ватних таких як Мєладзе і Сєрдючка!

Самий позорний представник за всі роки!
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конечно .теперь меладзе виноват.то рубаха коротка, то ...уй по колено.
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с 1956 года кжись 2 раза подряд ни одна страна не побеждала...
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Не ображайте " Гринджоли" вони краще виступили за цих невдах!
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Че бухтим,поставили тех,кто на 100% ни на что не притендовал,...где второе Евровидение денег найти? Скажем так - Вошли в чильну двадцатьпятку
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Все як завжди))

Якось коли на виїзді - вболіваєш за наших, шлеш смс-ки за поляків з грузинами, дивишся голосування...
А коли воно в нас, то якось непомітно минає, нічого згадати, нічого не дивився, ні за кого не вболівав, навіть не знав коли фінал, Україну представляє якийсь бойс-бенд, який отримує останні місця, спробував подивитися виступ переможця, хрінь якась. В залишку від домашнього Євробачення, як тоді так і тепер одне - суперечки скільки вкрали, для чого не тих послали, і т.д....
Ну..Минуло, пройшло мирно і без терактів - вже добре.
Якось так)
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Senator S 01a656ec
с 1956 года кжись 2 раза подряд ни одна страна не побеждала
=========
Ирландия в 90-х три раза подря побеждала,у неё кстати больше всего побед
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Все верно, 1992, 1993, 1994 гг. Авсего побед в Ирландии семь.
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Евровидение конкурс политизированый % на 70.Это было ,есть и наверное будет...Уже то что УКРАИНА за последние 14 лет стала дважды отмечена на этом конкурсе не слабо.Все хорошо в меру.Одни на Евровидении организаторы и конкурсанты,другие тихо лепят петухов из говна....каждому свое
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Для "домашнього" євробачення треба було вибрати когось яскравого, не такого як всі. Не для виграшу, просто щоб запам"ятався глядачам. Треба було послати когось в українському національному колориті і з сильним голосом. Ну типу Скрипки з баяном ітд

На відборі таких і не було...

А Оторвальд - дуже специфічні виконавці. Чого вартує одна лиш їх пісня "Уй".
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Я не тільки про укр. пісню кажу, але і про національний колорит.

Ну ось, наприклад

https://www.youtube.com/watch?v=WjnWmFHtGzI
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Конкурс имеет политический уклон . Когда у нас были Майданы то мы выигрывали . Нас уважали !!! А за что нас сейчас уважать ?!!! За 135 место по коррупции в мире.? Три гниды по ночам в Администрации президента грабят Украину - при войне !!! Позор . Об этом знает Мир . Гниды мародеры - Кананенка , Петя и Чмо Сеня . Им помогает Грановский .
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Всё куйня. Оля Харлан в Тунисе кацапку победила и выиграла этап Кубка Мира 👍
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Як виступили - стільки і отримали. Серйозно ніколи не ставився до цього конкурсу хоч визнаю цього року перемогу отримав єдиний виконавець який дійсно співав і я йому ще з півфіналу віддавав безальтернативно перше місце. Єдине що тішить це чергове друге місце хуйловського виродка типу з Болгарії - шкода тільки що не останнє.
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История полностью повторяется. И с реинкарнацией рыгов также. Наши оторвальды на самом деле были никакие. А вот Молдова получила третье место именно из- за своего козла додона. Они реально были крутые. Бельгия была суперская.
А вот Португалия мне вообще непонятная победа. Исходя из всех просмотренных мною евровидений , хочу сказать , что Джамала была лучшей среди всех победителей. Это было самое потрясающее выступление среди вообще всех. И сцена , и голос, и песня- все было на самом высоком уровне, который вряд ли кто и в перспективе сможет превзойти.
А про голую жопу - непонятно , что он хотел этим сказать. Может, деньги у него закончились, или он поддерживает геев в чечне. Джамала повела себя супер достойно. Это главное.
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заняла третье место с конца

Расстрелять.
Всю отборочную комиссию!
.
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Не надо винить исполнителей. Виноваты те, кто их выбрал.

Дикий запад. Надпись в салуне:
"Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет".
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Хрюшкам чтоб не рыли свое место обитания кольцо в пятак цепляют а этот сам себе нацепил - оцтой
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Вы так серьезно относитесь кконкурсу молодых исполнителей. Германия и Испания заняли последние места. И что ? По вашему в этих странах трагедия?
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От чому не можна було послати от цих от хлопців? майстерні, оригінальні і в українському стилі. Казав це ще як отовральдів вибрали.

https://www.youtube.com/watch?v=oaUj-N80yZA
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Мені просто цікаво, хто виставив грІнДЖЬОЛЬИ-2 з ПолЬтави? Вроді Томенко не при ділах був...
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесЕвровидение-2017: за Украину проголосовали 9 стран - нашим участникам не дали более 7 баллов
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