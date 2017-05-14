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 Политика Украины, Происшествия
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 Боевики вторые сутки бьют из запрещенного оружия по населенным пунктам, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики ОРДЛО вторые сутки обстреливают украинские позиции и важные объекты инфраструктуры из запрещенного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"По состоянию на конец суток 13 мая зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня со стороны НЗФ, в том числе с применением запрещенного вооружения: 60 выстрелов реактивной системы залпового огня "Град", 15 снарядов артиллерии калибром 152 мм, 12 снарядов артиллерии калибром 122 мм, 131 мина калибра 120 мм, 183 мины калибра 82 мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения", - сообщает штаб.

Боевики били по позициям ВСУ и по участкам местности вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Волноваха, Авдеевка, Луганское, Чермалык, Широкино, Крымское, Верхнеторецкое, Водяное, Троицкое, Марьинка, Новозвановка и Новолуганское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 воинов, погибли 4 мирных жителя, враг 61 раз открывал огонь, - штаб

В результате обстрела значительных повреждений претерпело предприятие "Агро-Союз", где были разрушены складские и ангарные помещения, также пострадала свиноферма, продолжаются пожары. Кроме того, была перебита линия газопровода к Новолуганскому.

На месте событий работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции, а также представители украинской стороны СЦКК.

Также в течение дня террористы совершили обстрелы в направлении населенных пунктов Волноваха, Марьинка и Авдеевка из артиллерии калибром 152 мм и 82 мм минометов. В результате разрушены жилые дома, погибли четверо мирных жителей, еще один получил тяжелые ранения.
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Как только Пэдро захотел вести переговоры с Ху"лом,сразу появились боевики,вместо кацапских войск.
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Ждать от фашистско-руSSкого "мира" мира наивно!
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Если бы им объяснить, что за убийство 1 мирного - 10 томагавков по ним. Мирных перестали бы убивать.
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ПП что-нибудь предпримет???... ну кроме озабоченности..народ ждет...
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Безнаказанность рождает вседозволенность , они нас забрасывают снарядами, а мы их трупами?
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Наприкінці третього року своєї каденції Петро не знає, що робити з країною, котру йому волею випадку довелося очолити..
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Залишити в спокоi ,щоб народ обрав розумнiших дiйсних патрioтiв Украiни ,а не це збiговисько.
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Не может быть ,вы все врете . там же наши люди Не ценят Укры своих людей Учитесь у Израиля , арабы за такое уже бы кровью умылись , а Киев все сопли жуёт ,там же не погибли родствениики Порашенко
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а в отпуск будут ездить в ЕС по нашему БЕЗВИЗУ?
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У педи всё идёт по плану... Правда, это не наш, не украинский план!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики вторые сутки бьют из запрещенного оружия по населенным пунктам, - СЦКК
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