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Все про:Евровидение (699) победа (346) поздравление (588) Порошенко (12861) Португалия (87)

 Порошенко поздравил победителя Евровидения - Сальвадора Собрала

Президент написал поздравительный пост в соцети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбук.

"Поздравляю Португалию с победой, а Украину с достойным проведением конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Победителем Евровидения стал Salvador Sobral из Португалии. ВИДЕО

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Порошенко во- первых, Украине сейчас особо не до Евровидения - война,во вторых, надо разобраться с воровством при подготовке к Евровидению,где все наши антикоррупционные дельцы и ГПУ? Швеция на Евровидение потратила 9 млн. евро,а Украина 30 млн.евро.Куда поделась разница в 21 млн.?
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де-де .....
ви ж розумієте Швеція багата країна , а УКРАЇНА бідна . Отож ТАК ВИЙШЛО , а шо ви хотіли ?
Щоб було навпаки ? Та киньте , ЦЕ Б НЕ ВПИСУВАЛОСЯ в логіку ШОКОЛЯДНОЙ ВЛАСТЬПОІМЄВШЕЙ БИДЛОТИ.
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Отож! Скажут, что в Швеции для конкурса все готово было - они такие богатые, что любом сарай годится для Евровидения, а в Украине все пришлось с нуля строить включая дороги. Так что можно не переживать - распишут
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от не треба плутати слова
не РАСПИШУТ , а РАЗВЄДУТ.
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Самым дорогим стал конкурс в Баку в 2012 году: на его проведение потратили 60 миллионов евро. На "Евровидение" в Москве (2009) потратили 44 млн долларов, в Вене (2015) - $42 млн. А вот шведы в 2013-м вложились в 19 миллионов евро.
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Я читала цифру 9 млн. евро Шведы потратили,а не 19. Не знаю,может там ошибка,но мало верится.Шведы очень честны и экономны,там коррупции нет.
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Нигде не читал, что шведы в 9 млн уложились - это неправда. Ну а то, что у них затраты меньше наших меня не удивляет. Как Вы полагаете, сколько шведы отремонтировали дорог, станций метро, гостиниц и т.д. для проведения конкурса? Полагаю, что нисколько. У них с этим проблем нет. Отсюда и затраты. Но ведь нам все равно это нужно было делать, не так ли?
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Текст поздравления-- За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 воинов, погибли 4 мирных жителя, враг 61 раз открывал огонь,
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зАТО тоговиє пагтньоги паставляют уголь через рашку угольок РОТЄРДАМА таговому пагтньогу АХМЄТКЄ. І рашка не АГРЄСОР і даже нє спонсор.... Всьо пучком . подєржуєм гібріда путьку соєвим гібридом рашена.
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Я еще тогда не родился.... Какое потрясающее качество картинки...
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Дипломатический протокол и этикет гостеприимства требует..,скоро у кацаСталагмитов Кубок Конфедераций по хвутболу 2017,прелюдия к ЧМ-2018..будет дюже Антиресна...
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Як класно співають хлопці в переходах в Києві, і яке позорище поставили від України на Євробачення.
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А чего вы хотели от прихлебателей руцкой эстрады? Наш шоубизнес прогнил, как и всё остальное.
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Ой, хватит уже....

Пора уже начинать брать ответственность на себя!

Детский сад....
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О, еще одного эрзянского школьника накатило говном через ноздри прямо на папин компьютер.
Как тебя, мокшанина, дивно бомбануло. )
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У когонибудь есть сылка в интернете где по смотреть финал?
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Финал уже скоро. На своём нищем краснодаре увидешь он-лайн аллес кылдык.
Доля стран в глобальном мировом фондовом рынке.
1899:
США: 15%
Пидароссия: 6.1%
2016:
США: 53.2%
Нищая Пидароссия: 0.9%

Порошенко поздравил победителя Еровидения - Сальвадора Собрала - Цензор.НЕТ 3812
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погугли Юля, хотя с вашей цезурой путлеровской, не все ссылки смогут открыться,если запрет на трансляцию .
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спасибо. думала что может просто ктото даст сылку. ну сама поищу
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Бедненькая мокшанка. Даже жаль тебя немного стало. Ланда, смотри.
https://www.youtube.com/watch?v=gBEEtZICFgg
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пизнец..и почему все спрашивают где и как посмотреть евровидение ?(?
я набираю просто Ютуб и ...тут же предлагается смотреть прямой эфир...
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Супер !!!
когонибудь есть сылка в интернете где по смотреть финал?"
Юлія - рюцькощелепна японка ???
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Виступ українців на Євробаченні очима росіян

Порошенко поздравил победителя Еровидения - Сальвадора Собрала - Цензор.НЕТ 9789
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педро!
а тобі самому -не смішно???
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Його мета - спаскудити Україну по максимуму !!!
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Считаю наше 24 место из 26 на Евровидении провалом работы участников жюри на нашем отборе.Во-первых, всем известно,что группы эстрадные там редко побеждают,во-вторых,странно,что не было на отборе таких сильных участников,как на "Голосе країни",и самое главное - не было ни песни сильной,ни музики,ни спецэффектов достойных.ОЧЕНЬ странно,что в Украине нашей не нашлось ни одной патриотичной сильной песни и не использованы патриотические мотивы во время войны против агрессии россии.Я лично не хочу видеть в жюри непатриотичных, странных существ(кроме Джамалы,пусть она меня простит).Позиция Украины,как конкурсанта, выглядела слабой на Евровидении.И оценена по достоинству.
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Ну да, чому було не послати Христину Соловій з Голосу країни? Голос сильний, пісні українські...
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привітй ще х уйло із вчорашніми 4 загиблими мирними від рук х йловських терористів!
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Для Португалии 13ое число стало фортовым,визит Папы Римского,выиграли Евровиденье и для фанатов "Бенфики"-Бенфика стала третий раз чемпионом.
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