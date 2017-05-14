 Порошенко поздравил победителя Евровидения - Сальвадора Собрала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Президент написал на своей странице в Фейсбук.
"Поздравляю Португалию с победой, а Украину с достойным проведением конкурса.
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ви ж розумієте Швеція багата країна , а УКРАЇНА бідна . Отож ТАК ВИЙШЛО , а шо ви хотіли ?
Щоб було навпаки ? Та киньте , ЦЕ Б НЕ ВПИСУВАЛОСЯ в логіку ШОКОЛЯДНОЙ ВЛАСТЬПОІМЄВШЕЙ БИДЛОТИ.
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не РАСПИШУТ , а РАЗВЄДУТ.
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https://www.youtube.com/watch?v=3FsVeMz1F5c
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Пора уже начинать брать ответственность на себя!
Детский сад....
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Как тебя, мокшанина, дивно бомбануло. )
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Доля стран в глобальном мировом фондовом рынке.
1899:
США: 15%
Пидароссия: 6.1%
2016:
США: 53.2%
Нищая Пидароссия: 0.9%
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https://www.youtube.com/watch?v=gBEEtZICFgg
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я набираю просто Ютуб и ...тут же предлагается смотреть прямой эфир...
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В Авдеевке 4 погибших сегодня. Все гражданские #Avdiivka
https://www.youtube.com/watch?v=wP4O-pwuk44
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"У когонибудь есть сылка в интернете где по смотреть финал?"
Юлія - рюцькощелепна японка ???
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а тобі самому -не смішно???
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