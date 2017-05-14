 За минувшие сутки в зоне АТО ранены 4 воинов, погибли 4 мирных жителя, враг 61 раз открывал огонь, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс центр штаба АТО, российско-террористические войска в течение 61 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения. Вследствие обстрелов в течение минувших суток четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения.
Приморское направление. 33 раза боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам на этом участке линии фронта. Опорные пункты сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окрестности этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82-мм минометов и стрелкового оружия. У Гнутово боевики били из зенитной установки. Также незаконные вооруженные формирования обстреляли наши позиции вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка с использованием стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм врагом вновь были обстреляны защитники Марьинки.
Луганское направление. Здесь на протяжении прошлых суток зафиксировано 8 эпизодов применения боевиками оружия. Поздно вечером российско-террористические войска били по украинским позициям вблизи Новозвановка со 122-мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120-мм и 82-мм минометов, а также вооружения танка, противник обстреливал наши опорные пункты в районе Троицкого. Неподалеку Крымского бандиты также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.
Донецкое направление. На этом участке пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали наших воинов в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге. Всего 20 таких случаев. В частности, пригород Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. А во время обстрела противником этого населенного пункта из артиллерийской системы калибра 122 мм один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо гражданских лиц погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен. В районе Новолуганского НЗФ обстреляли наши позиции из стрелкового оружия, гранатометов, 120-мм минометов, а также осуществили огневой налет с применением РСЗО БМ-21 "Град". На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песок, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Противник применял практически весь спектр стрелкового вооружения и гранатометов, местами - минометы калибров 82 и 120 мм, вооружения боевых машин пехоты.
Подразделения сил АТО давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право немедленно открывать огонь для подавления огневых средств противника, ради сохранения жизни и здоровья украинских воинов и местных жителей.
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Поскільки в нас де ЮРЕ АТО , то стався ТЕРАКТ .
Ау луценкоматіоски ЦЕ ПОХЛЄЩЕ ТОРНАДО.
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Эти погибшие люди должны им ночами сниться и душить их ненасытные горлянки.
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Сказала же , что -медвейчук и компания.
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Ибо, в гибели мирных жителей и солдат виноваты не только те, кто выпустил по ним снаряды, но и те, кто оставил их без защиты.
И ещё одно: - если наши подавят артиллерию тех. кто уничтожает жилища жителей, и самих жителей, кого пытаются таким образом изгнать с этих территорий, то тогда не будут выполняться те договорённости, о которых мы можем только догадываться.
Не зря же Хуг сказал о секретности некоторой части этих соглашений.
Для троллей: - я уже знаю, что Безсмертный показывал россиянам только секретные карты Генштаба, и ничего другого секретного там не было.
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Вот в шестнадцатом , наш атошник четко подтвердил , в руках у людей только стрелковое,тяжелое отвели , служил в мехбригаде. Вы думаете у форумчан никто не воевал из семьи , и не знает правды?
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Первое требование Украины- вернуть границу под контроль Украины.
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