 "Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории", - прокурор АР Крым Мамедов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов в интервью "Крым.Реалии".
"Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории. В них как потерпевшие проходят более 150 жителей полуострова. Отдельно изучаем процессуальные нарушения, которые допускает местная российская полиция, когда незаконно задерживает людей", - сказал чиновник.
"В качестве источников используем показания свидетелей, сообщения в СМИ, нам помогают общественные, неправительственные организации. Все это мы собираем в специальный реестр на нашем сайте", - добавил он.
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