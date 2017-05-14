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 "Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории", - прокурор АР Крым Мамедов

Прокуратура Автономной республики Крым расследует более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод на оккупированном полуострове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов в интервью "Крым.Реалии".

"Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории. В них как потерпевшие проходят более 150 жителей полуострова. Отдельно изучаем процессуальные нарушения, которые допускает местная российская полиция, когда незаконно задерживает людей", - сказал чиновник.

"В качестве источников используем показания свидетелей, сообщения в СМИ, нам помогают общественные, неправительственные организации. Все это мы собираем в специальный реестр на нашем сайте", - добавил он.

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Ого аж 60. Такая бурная деятельность. А в суд когда ?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мы ведем более 60 уголовных производств по фактам нарушения прав и свобод граждан на временно оккупированной территории", - прокурор АР Крым Мамедов
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