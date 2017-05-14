 62 обстрела зафиксировано на Донбассе 13 мая: боевики целятся в населенные пункты

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелы боевики осуществляли у населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Волноваха, Авдеевка, Луганское, Чермалык, Широкино, Крымское, Верхнеторецкое, Водяное, Троицкое, Марьинка, Новозвановка и Новолуганское.
Кроме того, в течение дня противник совершил обстрелы в направлении населенных пунктов Волноваха, Марьинка и Авдеевка с применением артиллерии калибра 152 миллиметра и 82-миллиметровых минометов.
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