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 62 обстрела зафиксировано на Донбассе 13 мая: боевики целятся в населенные пункты

За сутки 13 мая зафиксировано 62 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск на Донбассе, в том числе с применением запрещенного вооружения: 60 выстрелов реактивной системы залпового огня "Град", 15 снарядов артиллерии калибра 152 мм, 12 снарядов артиллерии калибра 122 мм, 131 мина калибра 120 мм, 183 мины калибра 82 мм, АГС, БМП и все виды стрелкового вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелы боевики осуществляли у населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Волноваха, Авдеевка, Луганское, Чермалык, Широкино, Крымское, Верхнеторецкое, Водяное, Троицкое, Марьинка, Новозвановка и Новолуганское.

Кроме того, в течение дня противник совершил обстрелы в направлении населенных пунктов Волноваха, Марьинка и Авдеевка с применением артиллерии калибра 152 миллиметра и 82-миллиметровых минометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", - пресс-центр штаба АТО
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У них бомбит просто ... говнометанием с лопаты заниматся только могут ....рабы хуйла!
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Россия обстреливает украинские населённые пункты.
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Штаб АТО наверное это устраивает или работает против своего народа?Какая сволочь с террористами договор заключает?Кому нужно АТО,которое не собирается освобождать свои земли и свой народ.Такие действия больше похожи на предательство.Прошло три года и что дальше?Может пора штабу АТО на передовую в окопы?Кормить эту бездарь,когда страдают мирные люди,не хочется честно говоря.Расформирование добровольческих отрядов,лишний раз доказывает как штабисты переживают за Украину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия62 обстрела зафиксировано на Донбассе 13 мая: боевики целятся в населенные пункты
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