 Боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелом был поврежден газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский аграрный союз". Один из животноводческих комплексов подвергся разрушениям, а огонь продолжает уничтожать имущество.
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Обстрел Авдеевки, в результате которого погибло четыре мирных жителя, квалифицировано как теракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.В сообщении уточняется, что "по предварительной информации мирные граждане погибли в результате попадания снаряда во двор дома по ул. Сапронова. Личности погибших сейчас устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".
"Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористических акт) УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области", - говорится в сообщении.http://nv.ua/ukraine/events/prokuratura-kvalifitsiruet-obstrel-avdeevki-kak-terakt-1140974.html
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никто и не сомневался, на самом деле.
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дальше сам....
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Назовите все своими именами и сразу будет ясно что делать. А то уже четвертый год ни мира ни войны, пацанов как пушечное мясо держат на передовой под обстрелами, называя все это минскими соглашениями.
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#Горловка праздничное шествия
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