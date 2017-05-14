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Все про:армия РФ (6460) обстрел (6199) повреждение (140) терроризм (20225) Донецкая область (4110)

 Боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", - штаб АТО

Российско-террористические войска применили реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" возле населенного пункта Новолуганское (Светлодарская дуга, Донецкая область).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, обстрелом был поврежден газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский аграрный союз". Один из животноводческих комплексов подвергся разрушениям, а огонь продолжает уничтожать имущество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке
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Прокуратура квалифицирует обстрел Авдеевки как теракт

Обстрел Авдеевки, в результате которого погибло четыре мирных жителя, квалифицировано как теракт, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в Facebook.В сообщении уточняется, что "по предварительной информации мирные граждане погибли в результате попадания снаряда во двор дома по ул. Сапронова. Личности погибших сейчас устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа".
"Сведения по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 258 (террористических акт) УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области", - говорится в сообщении.http://nv.ua/ukraine/events/prokuratura-kvalifitsiruet-obstrel-avdeevki-kak-terakt-1140974.html
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Так АТО и есть борьба с терроризмом, так что отдельно вьіделять єто собьітие как терроризм нет смьісла. Так больше ли мусульман терористов по отношению к православньім МП?
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Украина не смогла доказать в суде присутствие войск России на Донбассе, - Тука http://newsdaily.com.ua/post/57278 Боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 8092
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А Туке поручили озвучивать решения международного суда?
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Доказательства об росийском терроризме Укрине нужно подать в международньій суд до 12.06.2018 года. Для чего тут бред про Туку?
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то есть работает перемирие.
никто и не сомневался, на самом деле.
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Не в тему. Чувствую, после сегодняшнего массового потока со всех СМИ к кое-кому теперь крепко прилепится новая погремуха. Х.ло уже есть, чмо был, а теперь вот прямо в эти часы появляется чудак на букву м.
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Я даже не знаю,когда уже будет мировое сообщество реагировать или их все устраивает или они боятся.Если их все устраивает,то Хуйло и его банда захочет большего и тогда они получат настоящую войну,которой мир еще не видел.А те что у нас правят думают спокой прислуживать винторогим,да половину из них орда пустит в расход если не больше или у них от денег мозги уже совсем не работают,даже не знаю что и думать.По всем событиям видно что это конфлик очень надолго и ждать пока запоребриком все развалится это мягко сказано не разумно.
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у срашки ядер и больной папа на кнопке.
дальше сам....
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но надо как то боротся,неужели у мира ничего противопоставить этому?Так могут сотни милионов от безнаказаности погибнуть и первыми будем именно мы.
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согласен. именно вы мордва и удмурты в случае чего издохните первыми.
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что вас я не понял,почему вы мне написали " именно вы мордва и удмурты в случае чего издохните первыми"я этих пидарасов не навижу,знаю что тут много тролей,но я ничего првокационного не написал.
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Вот не пойму почему войну называют АТО, оккупантов - террористами, оккупированные территории - неконтролируемые.
Назовите все своими именами и сразу будет ясно что делать. А то уже четвертый год ни мира ни войны, пацанов как пушечное мясо держат на передовой под обстрелами, называя все это минскими соглашениями.
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тамжынашилюди, адиннарот и вообще мышибратья шыкаладные.
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Вот они,кто хочет с ними жить в стране
#Горловка праздничное шествия
Боевики обстреляли Новолуганское из "Градов", - пресс-центр штаба АТО - Цензор.НЕТ 4656
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А в Киеве - песенки,поплясушки,полуголые девки,веселье.....
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Три года плакать не вьіходит, да при ВМВ бьіли концертьі.
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Я бы еще понял,если бы на Евровидении каждый день на гл.экране бегущей строкой писали потери,ков-во обстрелов за день. Неплохо еще было бы там громогласно напомнить о сегодняшней годовщине геноцида Крымских татар. Шоб европейцы понимали,шо находятся в воюющей стране. А так - пир во время чумы.
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Тут согласен полностью. Частично информировали запретом россиянке приехать в Украину. Насколько тема агрессии россии прозвучала на Евровидении скоро узнаем. К примеру вчера моя дочка бьіла на концерте Джамальі и общалась с подругой итальянкой (на английском). Донесла ей про войну и крьімских татар, такое общение сильнее официальной пропагандьі.
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Боевики? Пардон, а куда делись росейские сусанины... боевики в шахтах грады откопали?
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нельзя такое спрашивать! А то.... евровидение...
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ответили и ответят надеюс так, чтоб те кто стрелял - уже не когда не будет стрелять.
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не ответят. ибо они переместители грузов и торговые партнеры соевого цеха.
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поврежден газопровод и инфраструктура холдинговой компании "Бахмутский аграрный союз" - так уже не партнёры
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партнеры, то они так с торговыми конкурентами.
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