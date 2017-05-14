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 Вступил в силу порядок изъятия книг, ввезенных из России или с оккупированных территорий

14 мая вступает в силу Порядок изъятия из обращения издательской продукции, которая имеет происхождение, изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины и распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров №235 от 5 апреля. Он опубликован в официальном издании "Урядовий кур'єр" 14 апреля и вступает силу через 30 дней со дня его опубликования, а именно 14 мая.

Действие порядка распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют ввоз и распространение издательской продукции, кроме ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения. Изъятие осуществляется Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио: "Книги из РФ сейчас в Украину не ввозятся"

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз российских книг с антиукраинским содержанием. Согласно документу, распространение издательской продукции из государства-агрессора без наличия соответствующего разрешения влечет за собой наложение на распространителей административно-хозяйственного штрафа в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай, а продукция изымается.
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Да и визоьій режим давно нужно сделать. А так запретьі ввоза теперь мало єффектиньі, ведь скачают макет антиукраинской пропагандьі и напечатают в Украине
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предлагаю на площадях населённых пунктов устраивать публичное сожжение реквизированных у население литературы как в фашистской германии и сожжение ведьм ох сепаратистов на костре как в средневековье............
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да

Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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даже если подобную театральную постановку показать - боюсь,что Засрия обкончается от затяжного оргазма насмерть)))
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с книгами бороться милое дело - взяток не берут, не наушничают, не сопротивляются.

Зато сегодня тот самый Грэм Филипс, купленный кацапами пропагандон британский, которому типа СБУ запретило въезд в Украину, был на финале Евровидения с группой 1-го кацапского канала..... ПОЛНАЯ ИМПОТЕНЦИЯ СБУ.
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Карамзин: История Государства Российского... -- ещё больше подорожает...*)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВступил в силу порядок изъятия книг, ввезенных из России или с оккупированных территорий
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