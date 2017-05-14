 Вступил в силу порядок изъятия книг, ввезенных из России или с оккупированных территорий

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", порядок был утвержден постановлением Кабинета Министров №235 от 5 апреля. Он опубликован в официальном издании "Урядовий кур'єр" 14 апреля и вступает силу через 30 дней со дня его опубликования, а именно 14 мая.
Действие порядка распространяется на субъектов хозяйствования, которые осуществляют ввоз и распространение издательской продукции, кроме ввозимой гражданами в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.
Издательская продукция, которая распространяется на территории Украины без соответствующего разрешения, подлежит обязательному изъятию из обращения. Изъятие осуществляется Государственным комитетом по вопросам телевидения и радиовещания.
Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада запретила ввоз российских книг с антиукраинским содержанием. Согласно документу, распространение издательской продукции из государства-агрессора без наличия соответствующего разрешения влечет за собой наложение на распространителей административно-хозяйственного штрафа в размере 10 минимальных заработных плат за каждый случай такого распространения, совершенного впервые, и в размере 50 минимальных заработных плат за каждый последующий случай, а продукция изымается.
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Есть российский народ. Мерзкий, грязноватый, тупой, кровожадный, закомплексованный и завистливый народец.
Темный, забитый, со страстью к сапогу. Этот народ и диктует политическую повестку.
Жизнь русских предельно примитивна, и вполне укладывается в иерархию обезьяньей стаи.
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Зато сегодня тот самый Грэм Филипс, купленный кацапами пропагандон британский, которому типа СБУ запретило въезд в Украину, был на финале Евровидения с группой 1-го кацапского канала..... ПОЛНАЯ ИМПОТЕНЦИЯ СБУ.
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