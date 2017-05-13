 63% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) провел опрос среди жителей Грузии и выявил, что большинство жителей республики называют Россию самой большой угрозой для страны.
На вопрос, какая страна несет наибольшую угрозу для Грузии 63% граждан ответили - Российская Федерация, 6% опрошенных назвали Турцию, 5% - США. По 1% - сама Грузия, Армения, Иран. 15% жителей воздержались от ответа на вопрос.
Участников исследования также спросили, какая страна лучше всего гарантирует безопасность Грузии. 35% опрощенных назвали США страной, которая лучше всего может это сделать, а вот на втором месте с 10% оказалась Россия. 18% опрошенных выбрали категорию - "ни одна из стран", а 17% - воздержались от ответа.
Опрос проводился с 7 до 28 апреля, в нем приняли участие 2493 граждан Грузии.
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Итого - 14%, но защитницей увидели паРашу только 10%.
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Верю! ...патамушо все армяне в России на заработках и в Бундесе на социале -- а армяне не грузины! -- и грузинских беженцев здесь нет... Ахти!
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