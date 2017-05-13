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Все про:Грузия (3366) опрос (1526) социология (340)

 63% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой, - опрос

63% граждан Грузии считают, что Российская Федерация несет наибольшую угрозу для их страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net, Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) провел опрос среди жителей Грузии и выявил, что большинство жителей республики называют Россию самой большой угрозой для страны.

На вопрос, какая страна несет наибольшую угрозу для Грузии 63% граждан ответили - Российская Федерация, 6% опрошенных назвали Турцию, 5% - США. По 1% - сама Грузия, Армения, Иран. 15% жителей воздержались от ответа на вопрос.

Участников исследования также спросили, какая страна лучше всего гарантирует безопасность Грузии. 35% опрощенных назвали США страной, которая лучше всего может это сделать, а вот на втором месте с 10% оказалась Россия. 18% опрошенных выбрали категорию - "ни одна из стран", а 17% - воздержались от ответа.

Опрос проводился с 7 до 28 апреля, в нем приняли участие 2493 граждан Грузии.

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Ну там многие за Раиссу. Многие нейтральные. Там вообще все очень непонятно. Дети гор
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Вы думаете у нас меньше..?)) если не больше
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в тексте сказанно - иногда стоит прочитать тоже текст
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Ну там так и сказано,знаешь пословицу,"Те же яйца только в профиль"......
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6% о Турции это в Аджарии. Ну они там слушают турецких гидов, те чешут, что это их земля.
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6% опрошенных назвали Турцию, 5% - США. По 1% - сама Грузия, Армения, Иран. Источник: http://censor.net.ua/n439718

Итого - 14%, но защитницей увидели паРашу только 10%.
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63% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой

Верю! ...патамушо все армяне в России на заработках и в Бундесе на социале -- а армяне не грузины! -- и грузинских беженцев здесь нет... Ахти!
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Грузиньі пережили агрессию россии, часть земель оккупированьі. Теперь нам нужно перенимать опьіт Грузии и понять, что особо действенной помощи извне мьі не получим. Мьі сами себя спасем, нанося урон россиянам на Донбассе.
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Россияне на Донбассе могут бьіть лишь кацапами.
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Нужно перенимать опыт не Грузии, а Северной Кореи к тем у кого есть ядерное оружие, США Россия, Китай, Япония... могут угрожать, вводить экономические санкции, но явных военных действий вести не будут...
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Так начни голодать и откажись от Интернета, єто и будет началом твоего присоединения к опьіту северной кореи.
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Спроси у жителей Авдеевки согласны ли они голодать и откажутся от интернета, лишь бы им на головы каждый день не летели снаряды и их не убивали, как видишь все относительно...
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там сказанно - 1 год назад, веришь такому источнику? или вброс и всё

63% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой, - опрос - Цензор.НЕТ 65563% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой, - опрос - Цензор.НЕТ 6044
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом63% граждан Грузии считают Россию самой большой угрозой, - опрос
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