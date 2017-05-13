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 Политика Украины
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 "Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев

Ситуацию на Донбассе можно урегулировать достаточно быстро, но для этого должны быть соблюдены несколько условий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью "Главкому".

"Ситуация на Донбассе может быть урегулирована очень быстро и эффективно политико-дипломатическим способом. Но для этого нужен ряд условий, одно из которых - жесткие и четкие месседжи со стороны наших ключевых партнеров, чего мы сейчас ждем и над чем работаем", - сообщил он.

Елисеев отметил, что Россия вообще не заинтересована в стабилизации ситуации не только на Донбассе, но и по всей Украине. "Через Донбасс они хотят дестабилизировать у нас и политическую, и экономическую ситуацию", - заявил замглавы АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев

По его мнению, сейчас "проблема не в сути Минских договоренностей, а в отсутствии политической воли Москвы их реализовывать".

Кроме того, Елисеев сообщил, что Президент Украины активно общается в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он также готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если такие переговоры будут результативными.

"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат. Сейчас мы продолжаем поднимать вопрос освобождения украинских заложников из Донбасса и политзаключенных, находящихся на территории России, но пока прогресса нет", - рассказал Елисеев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни на одну секунду работа в "нормандском формате" не прекращается", - Елисеев
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Видите, я дал вам возмозжность поправить свой рейтинг в собственных ваших глазах.
Та нє, мені не треба. Я - самодостатня людина.
Просто маю добру пам*ять. Особливо, на слова.
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Ну ему эта дестабилизация вредит более всего. Если не будет с х...лом довариваться и не удержит страну независимой, то на расее он хунта. Социологию проводят.
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Ради украинцев президент должен прекратить разворовывание Украины и украинцев. И тогда все потуги плешивой кремлёвской мрази путина будут тщетны - Украина будет оживать и подниматься....
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Один раз уже съездил....и получил минск-2 скот рошеновский
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Та вы шооо...Вот это у нас президент! Ради страны готов на все. Ну кроме как выполнения обещаний.
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То есть когда мы можем не просто разхерачить местную шоблу с москальскими офицерами в кашу , а когда сил уже хватает на то шоб реально тягатся с москалями которые снимут даже чучело вани с китайской границы... мы готовы к переговорам ? о чем интересно если там кубань прилагается я бы вел переговоры, а так нам неАчем переговаривать чумодан вакзал пнх . карту 1991 года видели , вам запаребрик москали.
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Давайте представим что завтра росия заберет своих наемников с Донбасса, закроем границу и проведем выборы. Они же там выберут таких, что Ахметов с Ефремовым покажутся националистами. Выберут моторол с гивами. А потом через год, два снова война но уже по всем законам будет считатся гражданской. Это тупик. Нам выполнять минские условия никак нельзя, росии тоже. Хз где выход.
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а кто даст право дамбасне участвовать в выборах?
Они должны стать лишенцами минимум на три поколения.
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последовательность для чайников
1. вывод
2. граница
3. фильтрация
4. амнистия тем кто не соовершал тяжких
5. выборы
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Враньё - отличительная черта Порошенко. Порошенко подписал капитуляцию в Минске перед пуйлом, где чётко чёрным по белому написано, что сначала выборы в лугандоне, амнистия а потом граница под контроль, итд...
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Какие выборы,поражение в правах и лишение избирательного права
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Всех кто получал паспорта ЛДНР сделать не гражданами, и допустить на выборы только граждан Украины.
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пусть все солдаты с рф и местные бандиты переселяются за поребрик. у них нет иного выбора... им все одно гаплык так или иначе, рано или поздно. все ведь перейдет под юрисдикцию Украины и через пару лет когда граница будет укреплена надежно, можно их под другим поводом зачистить. они это и сами понимают и поэтому им самым последним их всех нужны минские. а точнее они им вообще не нужны. зачем им Украина? им и там сейчас там хорошо. и лучше уже не будет. шмалять они будут до последнего.
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хотел бы акцентировать на основной фразе "РАДИ УКРАИНЦЕВ",
Я думаю так! - и надеюсь, что так думает и большенство Украинцев - что нам переговры с хосподином х...Ло и даром не нужны, нам нужно чтобы из нашей родимой страны, выкорчевали все отребье которое въелось за время общего проживания с "обществом маразма" в котором культивировался и сейчас превозносится не человек а культ вождя...
которое является раковой опухолью нашего общества, все что живет только прошлим и ничего не думает о будущем - это все паразиты - нам с ними ничего не сделать - это балласт.
ивзините может это жестоко и недемократично - но у нас две проблемы, дрочеры о совке и бандюки, которые всем воспользовались, так как никто небыл готов, что эта вся мразь будет безнаказанно вылазить все выше и выше.... и сейчас это все гавно у власти...
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Ради своей липецкой фабрики обконченный и опущенный барыга готов отсасывать у пуйла.
Более низкопадшего президента не было в истории Украины, разве что кроме януковоща.
Рошен - биомусор, не достойный украинского народа.
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Який народ, такий і Рошен, бо він посадив на цей трон лавочника.
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Президенту Порошенко нужно быть аккуратнее с такими заявлениями по окончанию своих президентских полномочий он может спокойно уйти на пенсию как Ющенко а может и на скамью подсудимых по статье "Измена родине" которую сейчас инкриминируют Янковощу
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Представим, что во время войны Черчилль сказал бы что готов идти на прямой диалог даже с Гитлером ради британского народа?
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Президент Поршенко прочитал Твиттер Трампа где тот написал что Украине и России нужно помириться видимо Президент с этой мыслью согласен
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При Долодье Великобритания не была в состоянии войны с Третьим рейхом
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Ви як хочте ГНИДИ, а я вас та Знищувати почну з ... Емеля хочеш бути Першим будеш тоді Першим !!!!!!! Так ось іншим ТАК якщо ви гниди надумаєте ... Ну що ж ПЕЗДЕЦ ВАМ ПО 7 Коліно ВЖЕ буде Без- всяких там а може а може я.... ви мене не так зрозуміли та А що тааа.. ПИЗДЕЦЬ Коротше вам !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги - командир УПА Василь Кук.
"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев - Цензор.НЕТ 5103
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radi Ukraini i ukraincev, puskai snachala skazhet kakie obezatelstva daval v Venne
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Ого ,так петрик і звання "герой росісі " отримає, як Кадирка))Той також спочатку був у ватки ворогом,а тепер вона його на руках носить.
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Странно посему он не ишел на "Прямой диалог с Путиным" ради украинцев в 2014 а в 2017 все таки решился???
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ты прав. его заявление напоминает - я приму все унизительные условия хуйла. и поэтому ему так, так, тАк тяжело пойти с ним на переговоры. Петя не рисуй замков - скажем иди, пойдешь как миленький, смотри ему тяжело?! А, кому легко,дорогуша?
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Ради украинцев сомневаюсь другое дело ради евреев а украинцев это залетное племя и в грош не ставит то есть обыкновенные рабы
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Интересно, а на что еще может пойти Порошенко ради украинцев? Думаю Кива прав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев
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