 "Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат", - замглавы АП Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью "Главкому".
"Ситуация на Донбассе может быть урегулирована очень быстро и эффективно политико-дипломатическим способом. Но для этого нужен ряд условий, одно из которых - жесткие и четкие месседжи со стороны наших ключевых партнеров, чего мы сейчас ждем и над чем работаем", - сообщил он.
Елисеев отметил, что Россия вообще не заинтересована в стабилизации ситуации не только на Донбассе, но и по всей Украине. "Через Донбасс они хотят дестабилизировать у нас и политическую, и экономическую ситуацию", - заявил замглавы АП.
По его мнению, сейчас "проблема не в сути Минских договоренностей, а в отсутствии политической воли Москвы их реализовывать".
Кроме того, Елисеев сообщил, что Президент Украины активно общается в "нормандском формате" для урегулирования ситуации на Донбассе. Он также готов общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если такие переговоры будут результативными.
"Ради украинцев Президент готов идти даже на прямой диалог с Путиным, если он принесет результат. Сейчас мы продолжаем поднимать вопрос освобождения украинских заложников из Донбасса и политзаключенных, находящихся на территории России, но пока прогресса нет", - рассказал Елисеев.
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Та нє, мені не треба. Я - самодостатня людина.
Просто маю добру пам*ять. Особливо, на слова.
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Они должны стать лишенцами минимум на три поколения.
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1. вывод
2. граница
3. фильтрация
4. амнистия тем кто не соовершал тяжких
5. выборы
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Я думаю так! - и надеюсь, что так думает и большенство Украинцев - что нам переговры с хосподином х...Ло и даром не нужны, нам нужно чтобы из нашей родимой страны, выкорчевали все отребье которое въелось за время общего проживания с "обществом маразма" в котором культивировался и сейчас превозносится не человек а культ вождя...
которое является раковой опухолью нашего общества, все что живет только прошлим и ничего не думает о будущем - это все паразиты - нам с ними ничего не сделать - это балласт.
ивзините может это жестоко и недемократично - но у нас две проблемы, дрочеры о совке и бандюки, которые всем воспользовались, так как никто небыл готов, что эта вся мразь будет безнаказанно вылазить все выше и выше.... и сейчас это все гавно у власти...
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Более низкопадшего президента не было в истории Украины, разве что кроме януковоща.
Рошен - биомусор, не достойный украинского народа.
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