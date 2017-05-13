 Кремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"В рамках рабочей поездки в Керчь осмотрел пляжи города. Впечатления двоякие. Так, например, городской пляж является практически образцово-показательным, однако прилегающая к нему прибрежная зона без лишней скромности заслуживает статуса ярчайшего примера бесхозяйственности. Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку", - пишет он.
"Также прошлись по пляжам микрорайона Героевское вплоть до границы с Ленинским районом, за что выражаю благодарность местным гидам, показавшим невиданные для подавляющей части муниципальных чиновников тропы. Увы, за многие пляжи попросту стыдно. Обязательства по уборке не выполняются, пляжные территории не убираются. Тем не менее, новый глава керченской администрации Сергей Вадимович Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и выразил уверенность в том, что с ними будет покончено за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет осуществлять уборку на данных территориях", - отметил оккупант.
"Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и неухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия Крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация неприемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты", - подчеркнул Аксенов.
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не, тут нужно чего-то одно - или в скором времени или после открытия моста
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Как бы они там не старались, по прежнему уже не будет, отдыхающих там будет всегда мало.
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окацапели вкрай.
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И вот прикол. Рядом, за 12 км. уже материковая Украина, и избыток воды в канале всего за 4 км. К стати завод титан административно построен на территории Херсонской области, этот кусок просто отделили в нулевые и присоединили к крыму для создания серой "экономической" зоны. Там кормился куницын, шестерка кучминская.
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Пол-стакана всё исправят !
А если боярышником заполировать , так и вообще - что твои Мальдивы !
А другой контингент туда в скором времени и не поедет ...
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причина- ні кордонів ні віз . Сів , поїхав , відпочив ( було де і було з ким)
тепер ...та ну НАХ
причина: кордон
візипридурки ,гобліни і ідіоти і немає з ким говорити
Зробив біометрику і вперед на нормальні терени.
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