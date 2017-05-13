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 Кремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно

Глава оккупационного "правительства Крыма" Сергей Аксенов неудовлетворен состоянием пляжей в Керчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"В рамках рабочей поездки в Керчь осмотрел пляжи города. Впечатления двоякие. Так, например, городской пляж является практически образцово-показательным, однако прилегающая к нему прибрежная зона без лишней скромности заслуживает статуса ярчайшего примера бесхозяйственности. Следует ли так относиться к ценному туристическому ресурсу? Думаю, что нет. В связи с этим поручил привести в порядок данную территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку", - пишет он.

"Также прошлись по пляжам микрорайона Героевское вплоть до границы с Ленинским районом, за что выражаю благодарность местным гидам, показавшим невиданные для подавляющей части муниципальных чиновников тропы. Увы, за многие пляжи попросту стыдно. Обязательства по уборке не выполняются, пляжные территории не убираются. Тем не менее, новый глава керченской администрации Сергей Вадимович Бороздин сам заинтересован в устранении всех выявленных недочетов и выразил уверенность в том, что с ними будет покончено за недельный срок. Кроме того, с 1 июня муниципальное предприятие будет осуществлять уборку на данных территориях", - отметил оккупант.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Крым встречает четвертый подряд туристический сезон с пустыми набережными. ФОТОрепортаж

"Внепланово посетили прогулочную прибрежную зону в центре Керчи. К сожалению, территория оказалась замусорена и неухожена. Учитывая, что Керчь в скором времени после открытия Крымского моста будет представлять лицо Крыма, подобная ситуация неприемлема. Администрация города должна благоустроить территорию и самостоятельно предложить все возможные варианты", - подчеркнул Аксенов.

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Согласен! Вот обычный отдых ватника после двух пузырьков бояры!
Кремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно - Цензор.НЕТ 1479
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Киселев атакует крымско-бандеровский гравий.
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Гоблин: "песок желтый, небо голубое! Стыдно! Нужно перекрасить!!!"
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та у вас там насрано . манав я до вас їхати. стрьомний цей крим і раніше був а зараз взагалі ватна клоака.
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"в скором времени после открытия Крымского моста"
не, тут нужно чего-то одно - или в скором времени или после открытия моста
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Раньше Крым был курортом, а теперь это по большей части российская военная база.
Как бы они там не старались, по прежнему уже не будет, отдыхающих там будет всегда мало.
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позасирались,азиатщину поразвели.
окацапели вкрай.
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А азиаты, в вашем представлении, это - чурки немытые?
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Та скільки можна цитувати цього московського холуя! Невже більше нічого на Цензорі розповісти,окрім словесного поносу цього ідіота?
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СПОКІЙНОЇ НОЧІ ХУНТА БАНДЕРІВЦІ ВСІХ КРАЇН !!!!!!!!!!!!

Кремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно - Цензор.НЕТ 9546
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Шось Гобліна сьогодні прорвало - киньте йому оселедець!
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воды было бы еще меньше для титана если бы с Херснощины перекрыли водогон туда.
И вот прикол. Рядом, за 12 км. уже материковая Украина, и избыток воды в канале всего за 4 км. К стати завод титан административно построен на территории Херсонской области, этот кусок просто отделили в нулевые и присоединили к крыму для создания серой "экономической" зоны. Там кормился куницын, шестерка кучминская.
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офигеваю!!и кому нужны эти крымские сексоты??(надеюсь на украинском цэнзоре)пиар??как по мне очередная херь!!о потерянной нации!!(они никак неосознают!!что они уже не Украинцы!!и совсем даже не кандидаты в кацапы!!)(так что!!пусть рано встають!!і цілий день ходять злі!!)(не скільки не шкода)
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...пляжи, ч.г., и при Совке и при Украине были никакие... -- если есть кому и с чем сравнивать... ...но Аксёнова -- нах. с пляжа!
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Ничего .
Пол-стакана всё исправят !
А если боярышником заполировать , так и вообще - что твои Мальдивы !
А другой контингент туда в скором времени и не поедет ...
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раніше туди їздив дуже часто,
причина- ні кордонів ні віз . Сів , поїхав , відпочив ( було де і було з ким)
тепер ...та ну НАХ
причина: кордон візи придурки ,гобліни і ідіоти і немає з ким говорити
Зробив біометрику і вперед на нормальні терени.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКремлевская марионетка Аксенов о керченских пляжах: За многие попросту стыдно
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