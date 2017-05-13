 На Евровидении надо объявить минуту молчания из-за гибели мирных жителей в Авдеевке, - журналист

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На Евровидении надо объявить минуту молчания. Россияне обстреляли Авдеевку, убито четыре мирных жителя, один тяжело ранен.
Обстрел начался в 19.00. Прямое попадание снаряда в жилой дом на улице Сапронова. Погибло на месте четыре украинца.
Здесь праздник. А там война. Семья собралась вечером на ужин, смотрели телевизор, ждали, наверное, трансляцию. Но Россия отметила финал Евровидения по-своему. Убийством.
Это нельзя оставить без внимания. Пусть вся Европа сегодня узнает об этой трагедии, которой Путин решил омрачить европейский праздник. Пусть все узнают - и задумаются, что сегодня Украина не только столица европейской поп-музыки, но и единственная в Европе линия фронта, единственное место, где за европейские ценности сражаются и умирают..."
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Так что передёргивает дешёво журналист а не я.
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В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция. ФОТО
а ведь, сообщили о тех, где погибли несколько людей, где один - не сообщали, да рашке за обстрел - санкцыии были бы в самый раз.
Но, когда начнёте себя сооброзительно вести на дароге
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но и единственная в Европе линия фронта, единственное место,
где за европейские ценности сражаются и умирают..."
Браво, журналист!
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У нас на телеканалах можно минуту молчания...
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это все равно что на свадьбе объявить четырехминутный траур потому что в соседнем зале поминки.
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Где объявление ТРАУРА в Украине -
когда каждый БОЖИЙ День
на восточном Фронте погибают наши лучшие ВОИНЫ - добровольцы !
Цвет н а ц и и !
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Все правильно , но люди собрались на праздник ..
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ШАКАЛЫ ПОЗОРНЫЕ
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Как они провели операцию " Литой свинец"(с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года).
Тогда надо разбомбить фосфорными бомбами пристанища сепаратов ,
как сделали израильтяне в Секторе ГАЗА в Палестине .
Погибло около 1 700 Палестинцев с женщинами и детьми .
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уроды пля..
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пипец - позорняк и гавно...
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Семья собралась вечером на ужин, смотрели телевизор, ждали, наверное, трансляцию Источник: http://censor.net.ua/n439713. Трансляцию чего они ждали? Выступления Путина?
Мне очень жаль, что погибли мирные люди. Но давайте просто посмотрим фактам в лицо. За 3 года войны погибло более 10 тыс человек. Озвучивали? Озвучивали. А это 9 человек в день. Так чем эти 4 человека отличались от остальных?
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Но "Евровидение", так же как и "Олимпийские игры", "Мировые чемпионаты" и прочие международные конкурсы, игры и прочее, вне политики!
Вспомните, когда была олимпиада в мордоре, наша сборная попросила разрешения у олимпийского комитета один день выступать с чёрными повязками, в знак скорби о погибших на майдане, тогда комитет заявил, что "Олимпийские игры" это сугубо спортивное мероприятие и никакие политические, или траурные мероприятия тут недопустимы!
Раз уж мы пошли на принцип "Буквы закона" в вопросе Самойловой и заставили администрацию конкурса считаться с нашим законодательством, то нужно уважать и их правила...
Уж кто кто, а журналист должен был бы знать об этом...
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