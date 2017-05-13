EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Политика Украины
  4343  100
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6197) смерть (4889) Бутусов Юрий (1251) Авдеевка (1495)

 На Евровидении надо объявить минуту молчания из-за гибели мирных жителей в Авдеевке, - журналист

В связи с гибелью четырех мирных жителей в обстрелянной российскими оккупантами Авдеевке на финале Евровидения надо объявить минуту молчания.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На Евровидении надо объявить минуту молчания. Россияне обстреляли Авдеевку, убито четыре мирных жителя, один тяжело ранен.
Обстрел начался в 19.00. Прямое попадание снаряда в жилой дом на улице Сапронова. Погибло на месте четыре украинца.

Здесь праздник. А там война. Семья собралась вечером на ужин, смотрели телевизор, ждали, наверное, трансляцию. Но Россия отметила финал Евровидения по-своему. Убийством.

Это нельзя оставить без внимания. Пусть вся Европа сегодня узнает об этой трагедии, которой Путин решил омрачить европейский праздник. Пусть все узнают - и задумаются, что сегодня Украина не только столица европейской поп-музыки, но и единственная в Европе линия фронта, единственное место, где за европейские ценности сражаются и умирают..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
засцут - ща жопоблок поднимет визг "руцкагаварящих в правах ущимляють, не дають укров убивать..."... и все....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
на дороге в авариях в Украине сегодня погибло в двое больше людеи, или можэт журналист делит людеи по другому?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
делишь людей, а по какому принцыпу? я не перекручиваю - но идрену мать, вы на дорогах каждый день теряите почти 10 людеи - это же страшный покозатель и извини, но это уже не выглядит как несчастный случый, а как повседневка, вот "журналист", обявляет даваите поминаем тех 4 погибших а этих 7 или больше, не в счёт.

Так что передёргивает дешёво журналист а не я.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вы разницы не видите между погибшими в автоавариях и убитыми взрывом мирными жителями?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот оно что, так считаешь этот пост был не адекватен? допустим теоретически и ни в коем случие не хочу оговорить ни одного из погибшых в Авдеевке, но если завтра напишет - что оодин был любителём рюске мира и ещё один коректировщиком - сколько из псеидо скорбящих сегодня, завтра будет писать - награда настигла .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если бы... да кабы... А факт такой: бандюги снарядами прицельно разбомбили жилой дом с мирными жителями...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я не говорил что одобрямс обстрел и что погибли в Авдеевке люди, речь о лицемерие "журналиста". Прошу тебя не передёргивай - речь о минуте молчание и не о том, хорошо или плохо что обстреливает, что погибли люди
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет Сандра, не выжу - погибли люди и там и на дороге, если кацапов за обстрел можно задавить, то что будем делать с бандитами на дорогах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
отсуствие ума, до водителя не доросли и увы, уже не доростёт, очень жаль что и другие погибли, не те кто нажимал газ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еси старушка..еле двигается..а переходит улицу в неположенном месте..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боже мой, какими аргументами оперируешь - так что? даваи давить каждого, кто не в том месте на дороге находитса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
еси старушка..еле двигается - ну да, для низко летающих, это дествительно проблема
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из-за столкновения легковушек на столичном проспекте погибли 3 человека. ФОТО

В ужасном ДТП под Харьковом погибли 4 человека 23-25 лет, еще двое травмированы, - полиция. ФОТО

а ведь, сообщили о тех, где погибли несколько людей, где один - не сообщали, да рашке за обстрел - санкцыии были бы в самый раз.
Но, когда начнёте себя сооброзительно вести на дароге
 показать весь комментарий
Ответить
 
И от болезней умирают, и старики от старости, и алкаши от перепоя, и наркуши от передоза, и супруги от семейных драк, и альпинисты, падая с горы..... Речь идёт о войне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у нас по всей стране праздник уже четвертый год ,а на Востоке война и каждый день гибнут люди,вот новость да?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украина не только столица европейской поп-музыки,
но и единственная в Европе линия фронта, единственное место,
где за европейские ценности сражаются и умирают..."
Браво, журналист!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, тоді у EBU буде істерика. Вони ще од відмови рашці не одійшли, санкціями нам за то погрожують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а евроведение во время войны проводить надо ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может и надо, но надо, чтобы Европа понимала, что Украина - это страна, где людей убивают во время просмотра финала Евровидения!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо! Как символ жизнелюбия и непокорённости!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Виключно тому що перемога Джамали була не перемогою попси, а перемогою ГРОМАДЯН, перемогою світогляду, перемогою цінностей. Пригадай як кацапи верещали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К сожалению нет международного документа о том что в Украине Война , нет такого же документа и от Украинских властей . В случае Войны , ни ЕБУ ни Европа не послала бы своих граждан в Украину ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А отмена Евровидения в стране, подвергшейся агрессии, имела бы гораздо больший эффект в плане привлечения внимания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще идея про минуту молчания очень правильная. Пускай Европа поймет, что у нас убивают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет, не надо...точно в таком случае получим санкции от организаторов - они же категорически "вне политики".
У нас на телеканалах можно минуту молчания...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что-то нет новости, как Кива и Корчинский в магазине получили чек: "Порошенко мудак, Донбасс рулит".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Капец,за перемирный апрель погибло 47 воинов,хоть одна сука вспомнила,отменила визит,минуту молчания попросила,какие же только лицемеры нас окружают
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Захарас с плотвой 2017 не переживут , желательно вместе с дырляндией , а горящая Мацьква мне уже три года снится .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Увы, стреляет не "захарас с плотвой", а путинхЪ и очень большой (не 86%, конечно) процент потомков писавших доносы в 30-50х годах прошлого века...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ежедневно на фронте получают ранения и гибнут наши воины - герои. Нельзя было проводить музыкальный , развлекательный балаган во время войны, во время ежедневных потерь наших людей. Обязательно надо прямо сейчас объявить минуту молчания в зале, назвать имена погибших, объяснить зрителям кто стрелял и по чьему приказу. Чтобы не было ни у кого сомнений и недопонимания, что Путин - враг всего живого, что его надо уничтожить побыстрее, иначе Европа тоже узнает запах войны, запах смертей.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Полагаю, что Вы не правы. Евровидение в данном случае выступило элементом гибридной войны. Вы комменты на Youtube гляньте - в рашке зреет бунт. И это шанс, так как чисто военным путем мы в ближайшие годы победить не сможем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не надо этого делать. надо ввалить в ответ

это все равно что на свадьбе объявить четырехминутный траур потому что в соседнем зале поминки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не однозначное предложение... люди с другой целью приехали и других эмоций ожидали... Может как-то по другому и украинским участникам Евровидения отреагировать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это идея хорошая. Только они в черном выступают - надеть белые повязки и объявить что песня посвящается тому то
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может и не посвящать, а просто надеть повязки (другая идея), цель потом узнается, в другой обстановке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
там мощное световое оборудование. можно дать бегущую строку по кругу купола. один раз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю... мне кажется, когда ненавязчиво - лучше проникнутся. Просто с повязкой, мне кажется, лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С уважением! - стремительно и точно вы нашли очень эффективную форму!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и к чему это？ просто его не надо было проводить, вот и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пляски и песни на костях во время войны? Это просто шабаш ведьм !

Где объявление ТРАУРА в Украине -

когда каждый БОЖИЙ День
на восточном Фронте погибают наши лучшие ВОИНЫ - добровольцы !
Цвет н а ц и и !
На Евровидении надо объявить минуту молчания из-за гибели мирных жителей в Авдеевке, - журналист - Цензор.НЕТ 8990
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бред говорит журналист. Евровидение и задумывалось как, формально, НЕ политическое действо. Просто нужно было отказаться от проведения подобных развлекательных шоу, мы воюем, нам не до шоу.... правда не всем, у некоторых все хорошо и доходы растут, и враг не враг, а торговый партнер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Евровидение" - эт символ жизнелюбия и непокорённости Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да нет, это символ ложной европейской идеи, что "все люди братья". В гробу я видел таких "братьев", как кацапы....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Противникам обьявления минуть молчания. Поймите, что нас усльішат лишь при обьялении минутьі молчания, а при отмене финала лишь вьіключат телевизор. Мьі нужньі лишь сами себе. Поєтому минута молчания и получим максимальньій єффект, донесем правду об российской агрессии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому ты будешь ее доносить,вдовам ,матерям погибших или европейцам которые сами в акуе,вроде им говорят,шо война,а сами пляшут,деньги воруют
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Понятно, что европейцам. Не стоит представлять как плюшущую биомассу. Нужно максимально донести правду об агрессии, ведь завтра обьіватели Европьі забудут об Украине. Критикуй их, но им все равно, мьі нужньі лишь сами себе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно вы рассуждаете Вы ведёте дискуси про другие войны считаете себя информированными но всегдв упрекаете европейцкев в том что они ничего не знают ничего не видят Но почему то принимают решения против агресора Вы что и правда думаете как утверждают русские что санкции вводят потому что всегда хотели давить на РФ а не потому что они ведут агресию против Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Напоминаю, что мое общение с вами давно прекращено и не возобновлялось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацаКрысы это элементарная вещь..что на футболе что на Фестивале или другом мероприятии международном принятая во всё мире....БАРАНЫ пля..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пиар на крови так себе решение... Подвиг Украины как раз в том, чтобы суметь в воюющей стране организовать европейский праздник, а не поминки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это коммерческий конкурс, там свои правила. Минута молчания мало что даст, да и не позволят организаторы. Прлсто нужно ударить в ответ из всего что есть, так чтоб долго им не хотелось обстреливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если это делать, то нужно делать всегда, когда гибнут и мирные и наши герои, а не выборочно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Турции упал автобус в пропасть 23 погибших..,тоже минута молчания и траур..,подлодка Курск утонула плешивый назвал жен подводников проститутками..посочувствовал..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Здесь праздник. А там война...........

Все правильно , но люди собрались на праздник ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обстрел и был специально по городу чтобы погибли мирные люди......Типичные КГБэшные фишки..
ШАКАЛЫ ПОЗОРНЫЕ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Евровидение" в Киеве - эт символ жизнелюбия и непокорённости Украины!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В связи с гибелью четырех мирных жителей в обстрелянной российскими оккупантами Авдеевке на финале Евровидения надо объявить минуту молчания.Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Здесь праздник. А там война. Это нельзя оставить без внимания. Пусть вся Европа сегодня узнает об этой трагедии, которой Путин решил омрачить европейский праздник. Пусть все узнают - и задумаются, что сегодня Украина не только столица европейской поп-музыки, но и единственная в Европе линия фронта, единственное место, где за европейские ценности сражаются и умирают..." УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ! Вообще-то, когда страна ведёт войну за Независимость... когда потеряны тысячи жизней и оккупированы огромные территории....Государство вообще не проводит ПРАЗДНИКИ! Евровидение - это праздник! А на счёт минуты молчания... Для начала добейтесь того, что бы её объявили все ТВ каналы Украины. Или хотя бы половина. Вечная память павшим украинцам. Слава Руси-Украине!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Война войной а праздники никто не отменял так было всегда И украинцы не виноваты что кремль развязал именно такую подлую войну которой ещё не придумали названия говорят гибридная а я думаю что правильнее подлая потому как до сих пор не берут ответственность за наглое вторжение и окупацию части Украины.Гитлер и тот обьявил войну в день нападения а считают вероломным хоть и готовились несколько лет. тут все вводят санкции а кремль тпирается от причасности((((противно даже говорить это подло по отношению к братскому народу((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
роССияне никогда не были для украинцев братским народом. Я говорил это украинцам ещё 20 лет назад. Мне смеялись в лицо... Теперь не смеются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Враньё жили и ыоевали вместе Пока не пришёл тиранИ не будь окупации всё было бы иначе Вы даже на евровидении отдавали голоса друг за друга Это было очевидно У вас кровью соеденены многие семьи Сколько семей русскоукраинских? Я не говорю что это один народ Но то что был братский это факт.Больше всего браков интернациональных русскоукраинские В этом нет ничего плахого. Просто нужно искать выход а не как скатыватся дальше в безсмысленную бойню где заведома не будет победителя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Александр! 80% россиян поддерживают оккупацию Крыма и "Новороссию". И они ненавидят независимых от них украинцев. Это точные данные. И так было всегда, начиная с 1991г. Братский народ так не думает и не поступает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С этим я не спорю. Но и вы должны понять в какой среде они находятся Они находятся совсем в другом информационном пространстве В РФ даже украинцы рождённые там потдерживают крым А во Львове Русские идут в АТО Всёзависит от влияния пропаганды. И я никогда не поверю в эти проценты Потому как помню стопроцентные голосования За Леонида Ильича Тогда и в голову не приходило что можно голосовать против))))))Разве крым при Хрущёве был передан другим народом? Он был отдан с согласия 100% россиян))))Вы мне сейчс не верите?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы видели как голосовал славянск при Гиркине вы уверенны что сейчас проголосует также 90% за отделение от Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не знаю насколько это будет коректно Погибали все этидни и минут молчания не было Мнгие приехали на раздник. Вобщем я не берусь судить Думаю что лучшене затрагиватьтему Потому как послеминуты молчания могут быть весёлые песни На мой взгляд не совсем коректноХотя лично приношу соболезнования семьям понёсшим утрату.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я уже сегодня говорил что нужно ровнятся на Израиль, эта война надолго. Учиться воевать и жить во время войны. Никто нам не поможет кроме нас самих и ни на кого не надо оглядываться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Равняться на Израиль ?
Как они провели операцию " Литой свинец"(с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009 года).

Тогда надо разбомбить фосфорными бомбами пристанища сепаратов ,
как сделали израильтяне в Секторе ГАЗА в Палестине .
Погибло около 1 700 Палестинцев с женщинами и детьми .
На Евровидении надо объявить минуту молчания из-за гибели мирных жителей в Авдеевке, - журналист - Цензор.НЕТ 9700
 показать весь комментарий
Ответить
 
Террористы всегда "становятся не впереди, а сзади" (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
А кто сказал что погибли патриоты? Может они за рюзьгий мир были, а вы тут сопли развесили ...минута молчания блин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацаПсины всегда к празднику чего то творят..так было с убийством Анны Политковской в день рождения плешового 7 октября,так было с убийством Ахмата Кадырова на стадионе 9 мая 2004 года,когда плешивый решил заменить старика Ахмата на его сына..
уроды пля..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вчера двое наших ребят на растяжке подорвались, где Бутусов был, почему не предлагал почтить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не стоит обвинять егоДело благое но неуверен что коректное именно сейчас это похоже на политическую акцию как бы привлеч внимания Но все прекрасно понимают что происходит в украине А кто не хочет понимать то и минута молчания не привлечёт внимания. Правильно ты заметил выделять именно эти жертвы от других которе были за это время не особо красиво Жертвы все утраченныбезвозвратно и вседа дороги родным и близким не зависимо от ранга чина или места трагедии(((((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кстати в день убийства Ахмата Кадырова Рамзан сидел в кремле у Путлерв в спортивных штанах...многих политиков вы знаете сидевших в кремле в день победы 9 мая 2014 года..а не бывших на стадионе рядом с отцом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая ... (нет слов назвать) отбирала представителя Украины на Евровидение?
пипец - позорняк и гавно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
какие прекрасные почти все представители и какое гавно от Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
и то, что ведущие два мальчика - типа мы поддерживаем гейропейские ценности?
 показать весь комментарий
Ответить
 
включите нтв , там ща армян так издевается над украиной и белоруссией, посмотрите и покажите всем кто считает рашу братьями.
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Авдеевке Донецкой области почти 90% транслируемых телеканалов российские или террористов "ДНР", поэтому полиция вынуждена также заниматься информационной работой. Источник: http://censor.net.ua/v427303
Семья собралась вечером на ужин, смотрели телевизор, ждали, наверное, трансляцию Источник: http://censor.net.ua/n439713. Трансляцию чего они ждали? Выступления Путина?
Мне очень жаль, что погибли мирные люди. Но давайте просто посмотрим фактам в лицо. За 3 года войны погибло более 10 тыс человек. Озвучивали? Озвучивали. А это 9 человек в день. Так чем эти 4 человека отличались от остальных?
 показать весь комментарий
Ответить
 
минуту молчания надо обьявить царьку ватников по старинке залить копыта бетоном и на дно москва реки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Люди погибли, это очень прискорбно, печально и реальная трагедия!
Но "Евровидение", так же как и "Олимпийские игры", "Мировые чемпионаты" и прочие международные конкурсы, игры и прочее, вне политики!
Вспомните, когда была олимпиада в мордоре, наша сборная попросила разрешения у олимпийского комитета один день выступать с чёрными повязками, в знак скорби о погибших на майдане, тогда комитет заявил, что "Олимпийские игры" это сугубо спортивное мероприятие и никакие политические, или траурные мероприятия тут недопустимы!
Раз уж мы пошли на принцип "Буквы закона" в вопросе Самойловой и заставили администрацию конкурса считаться с нашим законодательством, то нужно уважать и их правила...
Уж кто кто, а журналист должен был бы знать об этом...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа Евровидении надо объявить минуту молчания из-за гибели мирных жителей в Авдеевке, - журналист
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти