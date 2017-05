 Российский "Первый канал" вырезал из американского сериала упоминания Путина в отрицательном контексте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza , на данный момент в эфир вышли четыре эпизода сезона из десяти. Россия и Путин упоминаются во втором и четвертом.Во второй серии реплика звучит так:Оригинал: Yes, you can still find some relative stability in the brutal nation states: North Korea, Putinʼs done some great things with Russia. You just have to know which palms to grease.Дословно: Да, в жестоких режимах еще можно найти относительную стабильность: в Северной Корее, в России Путин тоже хорошо постарался. Надо только знать, кому дать на лапу.Первый канал: Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать.В четвертом эпизоде украинец Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из нее Путина, который в эфире федерального канала стал просто "мальчиком":Оригинал: When Putin was a boy, he already knew he wanted to be FSB. He lived in the well, kept a photo of Berzhin by his bed. Berzhin, who squats in 1920 dirt, gives birth of GRU, later KGB. Godfather. And this boy, Putin, he learns sambo, rules the yard school by his fist. You see, in Russia, there are two words for truth. "Pravda" is manʼs truth. "Istina" is Godʼs truth. But there is also "nepravda", untruth. And this is the weapon the leader uses. Because he knows what they donʼt. The truth is whatever he says it is.Дословно: Путин с детства мечтал работать в ФСБ. Он жил бедно, у кровати держал портрет Берзина. Берзин прошел через 20-е годы, создал ГРУ, а затем КГБ. Для него он крестный отец. Еще мальчишкой Путин пошел на самбо, стал хозяином школьного двора. Понимаешь, в России есть два разных понятия правды. Правда - это для людей, истину определяет Бог. Но есть еще неправда, то есть ложь. Именно ее лидер использует как оружие. Ведь он знает то, чего не знают другие. Правдой становится то, что говорит он.Первый канал: Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Он жил в коммуналке, держал на тумбочке портрет Берзина. Берзин - который в 1923-м создал ГРУ, а впоследствии КГБ - крестный отец. Этот мальчишка вскоре пошел на самбо и стал грозой школьного двора. Видишь ли, в каждом языке два слова "правда". Правда - это правда людей, а истина - божья правда. Но есть еще неправда - ложь. И это оружие, потому что кто-то знает, а ты - нет. Правда - лишь то, что существует в действительности.Перевод "Фарго" для "Первого канала" выполняла московская студия "Эй Би Видео".Сериал "Фарго" выходит с 2014 года. Он основан на одноименном фильме братьев Коэнов 1996 года. Картина получила два "Оскара", в том числе за лучший сценарий. Сериал удостоился двух "Золотых глобусов" и двух "Эмми".