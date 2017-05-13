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 Российский "Первый канал" вырезал из американского сериала упоминания Путина в отрицательном контексте

При переводе третьего сезона американского сериала "Фарго" российский государственный "Первый канал" убрал из реплик персонажей упоминания России и президента Владимира Путина в негативном контексте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, на данный момент в эфир вышли четыре эпизода сезона из десяти. Россия и Путин упоминаются во втором и четвертом.

Во второй серии реплика звучит так:

Оригинал: Yes, you can still find some relative stability in the brutal nation states: North Korea, Putinʼs done some great things with Russia. You just have to know which palms to grease.

Дословно: Да, в жестоких режимах еще можно найти относительную стабильность: в Северной Корее, в России Путин тоже хорошо постарался. Надо только знать, кому дать на лапу.

Первый канал: Относительная стабильность существует только в тоталитарных государствах. В Северной Корее, например, где надо лишь точно знать, кого подмазать.

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В четвертом эпизоде украинец Юрий Гурка рассказывает о детстве Путина и об особенностях слова "правда" в русском языке. Переводчику пришлось изменить смысл фразы, чтобы убрать из нее Путина, который в эфире федерального канала стал просто "мальчиком":

Оригинал: When Putin was a boy, he already knew he wanted to be FSB. He lived in the well, kept a photo of Berzhin by his bed. Berzhin, who squats in 1920 dirt, gives birth of GRU, later KGB. Godfather. And this boy, Putin, he learns sambo, rules the yard school by his fist. You see, in Russia, there are two words for truth. "Pravda" is manʼs truth. "Istina" is Godʼs truth. But there is also "nepravda", untruth. And this is the weapon the leader uses. Because he knows what they donʼt. The truth is whatever he says it is.

Дословно: Путин с детства мечтал работать в ФСБ. Он жил бедно, у кровати держал портрет Берзина. Берзин прошел через 20-е годы, создал ГРУ, а затем КГБ. Для него он крестный отец. Еще мальчишкой Путин пошел на самбо, стал хозяином школьного двора. Понимаешь, в России есть два разных понятия правды. Правда - это для людей, истину определяет Бог. Но есть еще неправда, то есть ложь. Именно ее лидер использует как оружие. Ведь он знает то, чего не знают другие. Правдой становится то, что говорит он.

Первый канал: Мальчик с детства мечтал стать разведчиком. Он жил в коммуналке, держал на тумбочке портрет Берзина. Берзин - который в 1923-м создал ГРУ, а впоследствии КГБ - крестный отец. Этот мальчишка вскоре пошел на самбо и стал грозой школьного двора. Видишь ли, в каждом языке два слова "правда". Правда - это правда людей, а истина - божья правда. Но есть еще неправда - ложь. И это оружие, потому что кто-то знает, а ты - нет. Правда - лишь то, что существует в действительности.

Перевод "Фарго" для "Первого канала" выполняла московская студия "Эй Би Видео".

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Сериал "Фарго" выходит с 2014 года. Он основан на одноименном фильме братьев Коэнов 1996 года. Картина получила два "Оскара", в том числе за лучший сценарий. Сериал удостоился двух "Золотых глобусов" и двух "Эмми".
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И охуйлевают от этой мысли , святотатственной для руцкава смерда .
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скажу более , , вырезать начинать надо было с кремля , ,,,, всех подряд мочить , , бог простит
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Да знают они всё!
А молчат потому, что им ещё не придумали - "Как этим гордиться!"...
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А нельзя ли \этого члена вообще из жизни удалить?
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во весельчаки, вам подобных вырезок на украинских каналах на часы просмотра можно наковырять))
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Давай примеры или слейся в спам, лишнехромосом .
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нет у него примеров - оно пришло сюда не примеры приводить, а по старой расейкой привычке, выраться...)
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опечатка в определении действия свинособаки, изв.)
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Ну я могу привести пример перевода фильма Форсаж-8.
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А то, что там тоже целенаправленно неправильно перевели на украинский язык. Актер говорит Полтава, а переводят что-то типа Воркута.
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Каких "подобных вырезок"? Хуйла переводят, как "мальчик"?
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где ни дай бог Украину или всё что связано как то не так упомянут
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Репоед убогий , давай конкретный пример или прекращай тут срать .
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Это только твоё балабольство.

Примеры там у тебя люди просят. Будут примеры? Или и дальше только балаболить будешь?
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учить вас по гуглить что ли, нахер, кому интересно на раз два найдёт, из последнего форсаж поищи там весёлый прикол с оригиналом и Украинской озвучкой
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Всё ясно , руцкая свинособака из-за поребрика ожидаемо слилась .
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шо тут за вавилон. . ))) , усе присутствуют , ))) , и руские и неруские , ну , и .я , . возьму чего-нибудь ,,,,
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В переводе, на языке, кацапского, винторогого, племени, он, Вова Целующий В Живот. Хай простят меня команчи и апачи.
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Бери выше наши каналы Самойлову из Евровиденья вырезали!
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Хоть бы какого-то кацапа , повешенного на бярёзке и меланхолично покачивающегося в такт музыке , для баланса бы врезали в программу ...
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Можно и я встряну? Я, например, имею непосредственное отношение к тому, что транслируется на украинских каналах. Уж поверьте, НИЧЕГО не вырезается. За это больно бьют по рукам, т.к. фильм имеет авторские права, охраняемые международными конвенциями. У нас просто НЕ ТРАНСЛИРУЕТСЯ то или иное "произведение". А вот в ... (ну, вы поняли, в какой стране) могут без зазрения совести навалить кучу на авторские права. Наверное, этим мы и отличаемся.
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если тебя 3 минуты от " кремлёвского пропагандиста " не стошнит, глянь https://www.youtube.com/watch?v=HCuKIsPGtB0
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понятное дело. Если купил продукт, его надо отбивать. А, значит, надо показывать и рубить бабло по рекламе.А, что то, вырезать,то, только, по согласию, правообладателей.
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А у нас Кива кричит на всю страну, что Порошенко мудак, причем видно, что ему нравится это повторять. Корчинский молча поддакивает.
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Не путать хуторянскую демократию в руках тех кто воспользовался плодами Революции , с улусом Ига Орды которому 800 лет минимум , где бес сцаря даже леса не шумят и барин холопа не бьет.
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по пидоРасскому ТВ правду не покажут... интернету они не верят...
поэтому единственная правда для пидоРасцев будет "правда" показанная и рассказанная журнашлюхами и пропагандонами первого канала....
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Фарго шикарный сериал,кто не смотрел рекомендую.
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так уже! их Зюганов же называл так гиви после того, как последнего свои же зашкварили, так и писал "как последнюю свинособаку"
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Казламордые все равно должны знать , что ихний фюрер Хуйло , даже если ватовизор не хочет этого говорить .
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я , как цензор , відповідаю ,, , не умничай. . ))) , , , комментіть треба , а не богохульствовать .,,,
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А этот рашовский первый канал видать дебил в юристпреденции -не знает что это нарушение прав на собственность -обьясняю дебилам -или сериал запускают в том виде который создан собственником или его запрещают но резать ,переделывать ,спотворюваты закон о правах на собственность не позволяет это делать или рашистам плевать на международные законы .
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Говорят - кабы знать, то специальным указом запретили бы в Ленинграде снимать презервативы вообще!
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"вырезал"

Значит это уже не американский сериал, а гб-шная лживая продукция.
Другогой продукции в российских легальных средствах массовой дезинформации и быть не может.
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Клиента надо приучить к мысли, что ему придётся отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты.
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Мокалі вирізали про Путлера, а що буде вирізати !+1?
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А Миадзаки как-то послал переводчикам в подарок катану со следами крови и записку "no cuts".
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Что это был за двор, где самбист с комплекцией пупсика мог стать "грозой" ?
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Достойні учні доктора Пауля Йозефа Геббельса.Давно вже вчителя переплюнули.
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А что это там ещё сериалы амерские показывают? Какой ещё Фарго? Зачем Фарго? Не скрепно.Не ватно.Где брежневские времена ? Где прекрасные снотворные программы из сытопьяных 70-х? Где современные ремейки Поднятой целины и Малой земли с новыми современными рассеянскими хероями? Где извечная тоска по советской сказке ?
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а что тут странного если эти дегенераты серию Симпсонов с покемонами выпилили из эфира Российский "Первый канал" вырезал из американского сериала упоминания Путина в отрицательном контексте - Цензор.НЕТ 1529
страна - гной Российский "Первый канал" вырезал из американского сериала упоминания Путина в отрицательном контексте - Цензор.НЕТ 1529
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кстати, нужно понимать что в касабской новомодной гбшной "политике" такое мелкое вранье основное, прикрывается огромным враньем на грани фейла, чобы "о мелочи" забыли
у нас же тупо нагло врут и как правило п*здят бабло.
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А слона, то, и не приметили...
Жанна Фриске - "Ла Ла Ла"
https://www.youtube.com/watch?v=K49fTXDbxNU
С непрозрачным намёком Ху-ху-хуе...
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что за сериал такой, хотя какая разница всё равно смотреть не буду, кстати, а могли вообще снять с эфира, но наверное решили, на что из пары слов выкидать весь сериал, может он популярный, а так взяли подправили, и ничего, но так конечно некрасиво делать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский "Первый канал" вырезал из американского сериала упоминания Путина в отрицательном контексте
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