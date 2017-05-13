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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1442) Елисеев (226) Порошенко (12854) Трамп (1066)

 Порошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев

Президент Украины Петр Порошенко и Президент США Дональд Трамп во время своей первой телефонной беседы в ноябре 2016 года очень быстро нашли общий язык.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью "Главкому".

По его словам, Порошенко и Трампа объединяет деловой подход: "Когда речь идет о будущем нашей страны, я бы хотел отойти от клише о гипотетическом соглашении. То, что объединяет наших президентов, то это деловой подход и ориентация на максимальный взаимовыгодный результат. Как раз на этом фоне они нашли общий язык за несколько секунд телефонного разговора в ноябре сразу после избрания Трампа. Мы готовим встречу, и Украине есть что предложить для ее содержательного наполнения, прежде всего, четкое видение решения искусственно созданного Россией кризиса в Европе. И я хотел бы опровергнуть довольно популярный стереотип, что мы якобы всегда чего-то просим. Недавно у нас был эмиссар из Вашингтона, которому мы четко заявили, что Украина сейчас борется за независимость, восстановление территориальной целостности и будет бороться до победного конца. Мы объяснили, что благодарны за то, что они сейчас делают, и если увеличат свою помощь, эта борьба будет более эффективной и победа будет быстрее. А если тянуть, будет только увеличиваться количество жертв среди гражданских лиц и украинских героев. Мы будем бороться, но считаем, что американская сторона как форпост демократии и свободы, должна всегда поддерживать нации, защищающие свою свободу. И сигналы из Вашингтона идут положительные", - рассказал Елисеев.

Замглавы АП отметил, что диалог с американской стороной идет по восходящей. По его словам, сразу после прихода в Белый дом команды Трампа "был вакуум информации об Украине".

"Нужно определенное время, чтобы все-таки они восстановили определенную институциональную память и сформировали позицию. Сейчас этот активный диалог происходит - были телефонные контакты президентов, также с вице-президентом, госсекретарем США. Наконец, происходят важные назначения в Госдепе, в Совете национальной безопасности, и мы убеждены, что четкая незыблемая позиция в отношении российского агрессора будет звучать все чаще", - убежден Елисеев.
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Спільна мова - англійська звичайно ... Про що новина ?
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Про то,что Петя умеет врать и по английски тоже ....
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Общность? Наверное. Только в США существует инструмент импичмента, а в Украине пока нет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев
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