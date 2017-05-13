 Порошенко и Трамп нашли общий язык за несколько секунд, - замглавы АП Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью "Главкому".
По его словам, Порошенко и Трампа объединяет деловой подход: "Когда речь идет о будущем нашей страны, я бы хотел отойти от клише о гипотетическом соглашении. То, что объединяет наших президентов, то это деловой подход и ориентация на максимальный взаимовыгодный результат. Как раз на этом фоне они нашли общий язык за несколько секунд телефонного разговора в ноябре сразу после избрания Трампа. Мы готовим встречу, и Украине есть что предложить для ее содержательного наполнения, прежде всего, четкое видение решения искусственно созданного Россией кризиса в Европе. И я хотел бы опровергнуть довольно популярный стереотип, что мы якобы всегда чего-то просим. Недавно у нас был эмиссар из Вашингтона, которому мы четко заявили, что Украина сейчас борется за независимость, восстановление территориальной целостности и будет бороться до победного конца. Мы объяснили, что благодарны за то, что они сейчас делают, и если увеличат свою помощь, эта борьба будет более эффективной и победа будет быстрее. А если тянуть, будет только увеличиваться количество жертв среди гражданских лиц и украинских героев. Мы будем бороться, но считаем, что американская сторона как форпост демократии и свободы, должна всегда поддерживать нации, защищающие свою свободу. И сигналы из Вашингтона идут положительные", - рассказал Елисеев.
Замглавы АП отметил, что диалог с американской стороной идет по восходящей. По его словам, сразу после прихода в Белый дом команды Трампа "был вакуум информации об Украине".
"Нужно определенное время, чтобы все-таки они восстановили определенную институциональную память и сформировали позицию. Сейчас этот активный диалог происходит - были телефонные контакты президентов, также с вице-президентом, госсекретарем США. Наконец, происходят важные назначения в Госдепе, в Совете национальной безопасности, и мы убеждены, что четкая незыблемая позиция в отношении российского агрессора будет звучать все чаще", - убежден Елисеев.
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