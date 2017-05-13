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Все про:Евровидение (695) обстрел (6196) Порошенко (12854) жертвы (907) Авдеевка (1493)

 Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко отменил свой визит на финал международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве из-за гибели четырех мирных жителей вследствие обстрела Авдеевки (Донецкая область) со стороны боевиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Мы планировали вместе с Мариной (супруга Марина Порошенко. - ред.) присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения", - пишет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко пригласил бойцов из госпиталя на финал Евровидения. ФОТО

Напомним, сегодня вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.



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После "душ Небесной сотни, пролетающих через его кабинет", удивить меня уже очень сложно.
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А он шо трезвым бывает? Постоянно в жопу,и костюм как из жопы,бомжеватого вида идол))
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так и есть.... от пидоРаии, только бетонной стеной и рвом!
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но на мальдивы летал...
и на мальту поедет...
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Типа это его реакция на гибель граждан собственной страны?..
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А до этого ,что никто не погибал ??? Уходи Петя,уходи по хорошему .....
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Он воно як((( А відмінити Євробачення в Країні, де кожен день гинуть кращі її Сини? Слабо?
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А Вам слабо, отменить посещения или не отмечать свои собственные праздники и пиршества - дни рождений, свадебы, крестины, корпоративы, разные юбилеи и т.д. с песнями и плясками, в кафе, барах, ресторонах...когда ..."в Країні кожен день гинуть кращі її Сини? "
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На Івано-Франківщині згоріло двоє дітей і мати,на концерт ідемо. Загинуло четверо тих хто проклинають наших солдат,візит відмінили,показуха або норма?
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Не верю я в эту причину... Эта "причина" больше похожа на отмазку...
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Луганский патронный завод на той стороне у сепаров остался
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НА РОСІЇ ВІН ВЖЕ ДАВНО. НА ЙОГО МІСЦІ РОЗВАЛИНИ. ПИТАННЯ ?
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здрасьте... у нас в шахтах такие залежи этого добра, что мама не горюй!...
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Что характерно , его утончённое чувство справедливости не помешало ему в самый разгар Илловайской трагедии отбыть за рубежи Родины по делам его слепого траста .
Трагедия трагедией , а имущество под якобы внешнее управление вывести нужно .
И тут такая щепетильность !
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какая к херам щепетильность ?...
походу, опять в оффшоры что-то прячет !
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Чому , за 3 роки , не було зроблено нічого , аби мирні мешканці там не гинули ?!
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він їм чітко дав знати- я за вас переживаю але ви мені не потрібні. ви ж не ахмєтов.
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Можна подумати , що вони раніше про це не знали ...
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Нему меж ліцемірству. Кожен день в Україні вмирає біля 1600 людей... В серпні 2014 гинули воїни тисячами, а в цей час документи на офшори оформлялися...
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Современное рабство, живодеры - кто воюет на стороне обдроченцев...
https://www.youtube.com/watch?v=emSJZOvnWi0
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Мож парочку сепарських ліній оборони би випалити? Народ би оцінив!
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Вибачте мене Будь ласка бо сьогодні загинуло на наших З вами дорогах більше аніж за останні дні в АТО
НАЖАЛЬ НАЖАЛЬ ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПорошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке
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