 Порошенко отменил визит на финал Евровидения из-за гибели мирных жителей в Авдеевке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Мы планировали вместе с Мариной (супруга Марина Порошенко. - ред.) присутствовать на финале конкурса и пригласили наших воинов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале Евровидения", - пишет он.
Напомним, сегодня вечером российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителя, еще один ранен.
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Фуа-гра же провоняется !
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и на мальту поедет...
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Трагедия трагедией , а имущество под якобы внешнее управление вывести нужно .
И тут такая щепетильность !
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походу, опять в оффшоры что-то прячет !
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https://www.youtube.com/watch?v=emSJZOvnWi0
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Когда дармовое бабло залило Россию и пробудило в ней извечную жажду крови, Европа оказалась просто не готовой к создавшейся ситуации
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. Прощение? Пусть просят у таких, как она......
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НАЖАЛЬ НАЖАЛЬ ...
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