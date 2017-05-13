 Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью румынским СМИ.
"Российские войска относятся к миротворческому контингенту. Как только будет урегулирован приднестровский конфликт, я буду настаивать на выводе войск с территории нашей страны. Молдова - нейтральное государство, и на ее территории не должны находиться иностранные войска", - сказал он.
Ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что пребывание российских войск в Приднестровье противоречит Конституции страны и ее нейтральному статусу.
На территории непризнанного Приднестровья находится Ограниченный контингент российских войск (более 1,5 тыс. военнослужащих).
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Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!
КОНЕЦ ФИЛЬМА!
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щаз!
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никто и никогда не покинет приднестровье
разве что ковровые бомбардировки мест дислокации
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- уже 26 лет покидать собираются !
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Три скрепные картинки из моего архива по любимому и неповторимому г.#СуровыйТомск. Кто там рядом - дайте знать, если что-то изменилось
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...
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Клопов на керосине будешь настаивать, запивать изжогу от своего "урегулирования", иуда.
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