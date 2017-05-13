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Все про:армия РФ (6458) миротворцы (356) Молдова (773) Приднестровье (343) Додон (56)

 Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон

Российские войска, расквартированные на территории непризнанного Приднестровья (Молдова), должны быть выведены после окончательного урегулирования приднестровского конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в интервью румынским СМИ.

"Российские войска относятся к миротворческому контингенту. Как только будет урегулирован приднестровский конфликт, я буду настаивать на выводе войск с территории нашей страны. Молдова - нейтральное государство, и на ее территории не должны находиться иностранные войска", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Додон хочет предоставить непризнанному Приднестровью особый статус

Ранее Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что пребывание российских войск в Приднестровье противоречит Конституции страны и ее нейтральному статусу.

На территории непризнанного Приднестровья находится Ограниченный контингент российских войск (более 1,5 тыс. военнослужащих).



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ВЫШЕЛ НОВЫЙ БЛОКБАСТЕР "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-3!

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Россияне после Парада Победы из 2017 года с триколорами,георгиевскими ленточками и двуглавыми орлами,попадают в 1943 год в расположение ....Красной Армии!
Политрук,РАЗОБРАВШИСЬ, через три минуты дает приказ:
-Предателей-власовцев расстрелять!
Приказ приведен в исполнение!

КОНЕЦ ФИЛЬМА!
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То есть НИКОГДА конфликт не урегулируется, а значит будет еще кровь (ну для гарантии неурегурирования)
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Пэтя с ющом план написали по урегулированию в приднестровье,шо уже 12 лет безальтернативный работает и ни конца ни края,минск содран оттуда же
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"буду настаивать на выводе войск с территории Источник: http://censor.net.ua/n439709" - всё правильно говорит!!! пукин их выведет в Молдавию
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хуйло что-то придумает, чтобы не выводить НИКОГДА
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У этого президента с головой все в порядке? Кацапы НИКОГДА добровольно не уйдут с захваченной территории
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Был Додон, поехал в Хуйлобад и получился штопанный путиным Гандон
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а что........дизайнеров палаток еще ни кто не отменял......новый взгляд......нормально.
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Это похоже хуйло ему текст писал ,он то знает,что конфликт там не кончится,пока оно небо коптит....
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Кацапы уйдут когда у них на московщине-роиссе жрать нечего.
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несчастный человек, мелет чушь и сам оэ этом знает
никто и никогда не покинет приднестровье
разве что ковровые бомбардировки мест дислокации
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Вот потому Россия никогда не даст урегулировать этот и другие конфликты, где присутствуют ее войска. Как только их выгнали из Боснии и Косово там наступил мир.
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долдон пургу несет для лохтората...
- уже 26 лет покидать собираются !
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да никаких проблем, вместе с приднестровьем и покинут
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Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон - Цензор.НЕТ 3670♞СуровыйТомск‏ @Tomsk_Loud_News 9 ч.9 часов назад

Три скрепные картинки из моего архива по любимому и неповторимому г.Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон - Цензор.НЕТ 3670#СуровыйТомск. Кто там рядом - дайте знать, если что-то изменилось

Российские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон - Цензор.НЕТ 9225
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Додончик, тут как раз все наоборот: КОГДА Рашка выведет войска из Молдовы - конфликт закончится!
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этот план знал еще Вальцман-старший, когда руководил мехколонной в Бендерах.
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Долдон губень раскатал - так тебе кацапы и сдрыснули. Не раньше чем Молдова вся станет исконно кацапской землей, а в Кишиневе гауляйтер сидеть будет отборных кацапских кровей. Да язык (какой у вас там -румынский?) не отменят, как несуществующее недоразумение. Это ж надо таким идиотом быть - кацапам верить.
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Ех Долдон, не для того хуйло туди прийшло щоб потім виходити.
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рептилоиды в дыру вывезут - они же с захерастом кореша...)
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"Как только урегулирую, буду настаивать..."
Клопов на керосине будешь настаивать, запивать изжогу от своего "урегулирования", иуда.
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кудою ці ушльопки вже більше двадцятипяти років потрапляють у Придністров"я ?...та навіть два останніх роки...
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При слові "додон" якось на думку приходить не зовсім,так би мовити,політкоректна рифма...
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Молдаване уже в рашке не штукатурят...все в евросоюзе и сша..трудоспособные пмровцы там же с молдавскими и украинскими паспортами...в пмр одни пенсы
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские войска должны покинуть Молдову после урегулирования приднестровского конфликта, - Додон
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