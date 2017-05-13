EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Происшествия
  926  6
Все про:несчастный_случай (194) прокуратура (2880) смерть (4888)

 Упав с шестиметровой высоты, погиб работник предприятия на Донетчине

В Константиновке Донецкой области во время выполнения сварочных работ на высоте упал работник предприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 51-летний мужчина выполнял сварочные работы, во время которых упал с металлической конструкции высотой примерно 6 метров на бетонные блоки и арматуру. От полученных травм он погиб на месте.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подростка, катавшегося сверху на электричке в Киевской области, убило током
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цензор, очень прошу... вот если бы он взял и вдруг улетел, то обязательно сообщите, а когда человек падая с 6-ти метров разбился... Новость в чем? В том что существует гравитация?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правила техніки безпеки, як і армійські статути - писані кров'ю.. Співчуття родині загиблого..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУпав с шестиметровой высоты, погиб работник предприятия на Донетчине
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти