 Упав с шестиметровой высоты, погиб работник предприятия на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что 51-летний мужчина выполнял сварочные работы, во время которых упал с металлической конструкции высотой примерно 6 метров на бетонные блоки и арматуру. От полученных травм он погиб на месте.
Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированы по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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