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 ОБСЕ зафиксировала 300 взрывов на Донетчине 12 мая

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала 300 взрывов в Донецкой области и 80 - в Луганской 12 мая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу.

"В Донецкой области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня, но больше взрывов (около 300) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 180 взрывов)", - сообщается в отчете.

В Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала 80 взрывов.

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Кроме того, на неподконтрольной территории Луганской области наблюдатели зафиксировали 3 установки реактивных систем залпового огня "Град" у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч), которые находились вне зоны, определенной для ответственного хранения вооружения.

В отчете сообщается, что миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и оружия в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

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Pavlo Zhebrivskyi‏ @zhebrivskyi 1 год.1 годину тому

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Шо тама с сексуальными домагательствами, к обсце на приставали???
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ошиблося обсе - было 303 на самом деле.
те еще считоводы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОБСЕ зафиксировала 300 взрывов на Донетчине 12 мая
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