 ОБСЕ зафиксировала 300 взрывов на Донетчине 12 мая

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини", об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу.
"В Донецкой области СММ зафиксировала меньше нарушений прекращения огня, но больше взрывов (около 300) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 180 взрывов)", - сообщается в отчете.
В Луганской области миссия ОБСЕ зафиксировала 80 взрывов.
Кроме того, на неподконтрольной территории Луганской области наблюдатели зафиксировали 3 установки реактивных систем залпового огня "Град" у населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч), которые находились вне зоны, определенной для ответственного хранения вооружения.
В отчете сообщается, что миссия продолжила контролировать процесс разведения сил и оружия в Станице Луганской, Золотом и Петровском, но свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
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те еще считоводы.
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