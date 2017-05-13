 Подозреваемый в организации избиения Чорновол взят под стражу на 2 месяца

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, оперативники выясняли местонахождение 47-летнего уроженца города Днепродзержинск (теперь Каменское) с октября 2014 года. Правоохранители установили, что в ноябре 2013 года именно этот мужчина путем подкупа склонил четырех лиц к совершению умышленного убийства Татьяны Чорновол - одной из активных участниц массовых протестов в Киеве.
В конце декабря 2013 года злоумышленники пытались совершить убийство, выдав его за дорожно-транспортное происшествие. Догнав автомобиль потерпевшей, они пытались столкнуть его с дороги, а после остановки машины нанесли женщине несколько ударов, после чего скрылись.
Следователями действия злоумышленников были квалифицированы по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и пунктам 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За это предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
В октябре 2014 года организатор преступления был объявлен сначала в государственный, а затем и в международный розыск по каналам Интерпола. В отношении него была выставлена так называемая "красная карточка". В январе этого года мужчину задержали в столице Беларуси Минске. В мае его экстрадировали в Украину.
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А морду ей потом набили, чтобы ДТП убедительнее выглядело?
Одним словом:
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Слежения за ложью это супернаука.
750% увеличения оружия на донбассе это путинская имитация в бОльшую сторону, чтобы выдавить цифру за разумный диапазон, чтобы никто не поверил, открытая им случайно, но используемая давно(вспомним бред о рептилиях и пр.- намеренное выдавливание за разумные меры чтобы никто не верил, но тут важно само чье-то намерение и кому оно нужно).ОБСЕ посчитало некоторые одни и те же единицы техники по нескольку раз, которые путин гонит туда-назад часто без моторов даже.
Под этим числом скрывается от 100 до 400%. Недоложь и выдавление правды за диапазон разумного это есть одна ложь одного
порядка. Известно, что сталин готовил войска для наступления(а не защиту) и на германию в том числе. Фронт был завален июле 41г так как он рассчитывал обмануть гитлера и ударить ему со спины, но гитлер не дал себя одурачить и его опередил.
Также сейчас раша может готовить ударить по кому угодно, когда будет готова - будет это под видом учений Запад-2017 или Запад-2020 покажет ситуация, но текущая ситуация говорит что в данный момент хуйло готовится напасть при учениях Запад-2017. И США видят телодвижения хуйла и готовят адекватный ответ - в польше и прибалтике уже
много оружия. Путлер пойдет на украину. Спасибо дураку Полдураку это оголенная украина как с севера, так востока, так и юга. Полдурак это продукт дебила такого же порядка - Порошенка.
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Почему ватное царство это такое кровавое говно.
У хуйла выбор - развал раши или сгноить десятки миллионов украинцев. Хуйло выберет как обычно.
Украина почти всегда выигрывала битвы, но проигрывала войны. Расслабление чревато проиграшем. Не расслабляйтесь до окончательного развала раши. А дебилы полдураки и бабаженки порошенка с порошенком уже расслабились. Порошенку главное воровать, а не войны выигрывать. В 1917 украина расслабилась и результат 55 млн потеряла в 33м и 7 млн в 1941-45.
А Финляндия отбилась и не потеряла ни миллиона, до сиг пор припевает, даже при жестком климате.
Если Украина расслабится 2017 и далее могут сдохнут опять десятки миллионов. И это даже не от хуйла зависит, а от обычного развития ситуации. А логика развития его туда и тянет. Логика развития ТЯНЕТ ХУЙЛА УНИЧТОЖИТЬ остатки ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ украинцев. И хуйло глазом не моргнет. Потому что на кону развал раши или загноить десятки миллионов украинцев.
Раша может откупится от фатума развала через удобрение 50-100 млн ваты. Вот потому ватное гибрид с духом батыйства такое
кровавое месиво.
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ПеПо дискредитує націоналістів. І оскільки активна меншість в UA зараз неактивна, залишається спостерігати, чи клюне на це ватна більшість.
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Слежения за ложью это супернаука. Назвите ее ложеведение или высшее брехнярство.
Путинская лаборатория днем и ночью разрабатывают методы лжи, а что они еще умеют кроме убивать и лгать?
Если ложь проходит тесты на невидимость, на недоказуемость, на скрытость, ведет на других(провокация), на осмеяние(эта более продвинутая фишка, хуйло
еще не научилось ею пользоваться, но ее активно используют и давно), то такая ложь запускается в производство. То есть
выливается как гавно на головы украинцев. Про рашистов даже упоминать смешно. Смех-это супероружие, за ним можно прятать
все что не прячется никакими другими способами.
ПАЧЕМУ журнашлюхи ваталжеСМИ всегда быстрее всех на таких производствах лжи. Потому что нужную ложь нужно "правильно" подать, а остальные журнашлюхи ее тупо подхватывают и она "молнией" проходит по 90% умах, потом уже опровержение этой лжи задевает лишь 10%
людей, а 80% ОСТАЕТСЯ первоначальная ложь. Вот почему на всех спецоперациях спецслужб путина вата сми всегда рядом и первая - информационное оружие очень важное. ВЕЗДЕ,ГДЕ ВАТАСМИ рядом - это путинские дела. Потому убийство вороненкова
это подготовленная спецоперация, и тд.
Новый случай - ОУН и тубус гранатомета. Вата сми тоже рядом. Та же спецоперация спецслужб хуйла. Но это все до того, как
народ не поймет этого, после этого все меняется - разрабатываются новый способ лжи и вата сми уже будет заменяться якобы украинскими сми. Следите за ложью и вам откроются
некотрые тайны бытия.
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