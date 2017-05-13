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Все про:вирус (72) киберпреступление (257) компьютеры (102) хакер (574) Госспецсвязь (44)

 Большинства случаев заражения информсистем госсектора вирусом WannaCrypt удалось избежать, - Госспецвязи

Большей части случаев инфицирования информационных систем государственного сектора вирусом WannaCrypt удалось избежать благодаря, в частности, заблаговременному предупреждению о массовой рассылке этого шифровальщика и предоставлению необходимых рекомендаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

"По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство заражений произошла из-за открытия вредных аттачментами (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих структур и государственных учреждений", - сказано в сообщении.

По данным Госспецсвязи, атака использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой, на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 12 мая, масштабная хакерская атака вывела из строя десятки тысяч компьютеров по всему миру. При этом хакеры вымогают от 300 до 600 долларов в биткоинах для разблокировки данных, угрожая их уничтожить.

На данный момент распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph
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Да ? А я думал, что благодаря ограниченным способностям юзеров-чинивников. Ограниченных Солитером и Косынкой.
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Брать в биткоинах - это удобно и выгодно, поскольку курс битка растёт и по прогнозам аналитиков достигнет 1000 баксов за биток!
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если так пойдет как сейчас заражение есть мысль, что через месяц большинство сидеров этого самого биткоина утеряют ключи доступа к своим кошелькам, мало того - это похоже на перезагрузку интернета - большая часть информации будет уничтожена, собственно и для микрософт это огромная гробовая крышка.. законы эволюции никто не отменял - отмирают неудачные вети, как например спивающиеся шизанутые россияне, по своей глупости запустившие вирус....
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Я думал, лицензионный софт - залог безопасности...
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Парни, это все херня. Поинтересуйтесь что такое Линукс, поставьте себе на комп. и заходите в инет только из под него. Эл. почту проверять не мешало бы на почтовом сайте, не загружая на свой компьютер.
Года три назад на форточке 7, когда жена посещала разные сайты по вязанию, то и дело вылазило постоянно какое-то дерьмо, типа:"мэйл сру", "Амиго" и прочая хрень. Один раз вылезла какая-то дрянь с китайскими иероглифами. Не будучи большим знатоком в IT, пришлось потратить много времени чтобы вычистить все это неподобство с компа. Надоело! Установил Linux mint - почти то же самое, что и "форточка" в плане работы, НО с тех пор никакого дерьма не хватаю. Антивирусные программы не нужны. Инет летает.

Кстати, семерка осталась на диске, почти не пользуемся.
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Кацапы выходит не такие уж идиоты, что постепенно переводят все госслужбы на Линукс...
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глань где больше всего по карте зараженных компов, и эти компы не с линуксом.Говорить и переходить две большие разницы. Кацапы вона уже сколько лет подряд бакланят о разработке своей "винды", но карта нам то всё рассказала.
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а вообще рано радуетесь.... компьютеры на столько сильно стали частью нашей жизни, что они управляют системами здравоохранения, энергетикой в том числе и атомной, интернетом, теле радио, спутниками.... и должен пройти месяц - два чтобы понять что произошло...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБольшинства случаев заражения информсистем госсектора вирусом WannaCrypt удалось избежать, - Госспецвязи
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