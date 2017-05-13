 Большинства случаев заражения информсистем госсектора вирусом WannaCrypt удалось избежать, - Госспецвязи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).
"По данным Госспецсвязи, подавляющее большинство заражений произошла из-за открытия вредных аттачментами (документов Word, PDF-файлов), которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих структур и государственных учреждений", - сказано в сообщении.
По данным Госспецсвязи, атака использовала сетевую уязвимость MS17-010, в результате эксплуатации которой, на инфицированную машину устанавливался набор скриптов, используемых злоумышленниками для запуска упомянутого шифровальщика файлов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 12 мая, масштабная хакерская атака вывела из строя десятки тысяч компьютеров по всему миру. При этом хакеры вымогают от 300 до 600 долларов в биткоинах для разблокировки данных, угрожая их уничтожить.
На данный момент распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить.
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Года три назад на форточке 7, когда жена посещала разные сайты по вязанию, то и дело вылазило постоянно какое-то дерьмо, типа:"мэйл сру", "Амиго" и прочая хрень. Один раз вылезла какая-то дрянь с китайскими иероглифами. Не будучи большим знатоком в IT, пришлось потратить много времени чтобы вычистить все это неподобство с компа. Надоело! Установил Linux mint - почти то же самое, что и "форточка" в плане работы, НО с тех пор никакого дерьма не хватаю. Антивирусные программы не нужны. Инет летает.
Кстати, семерка осталась на диске, почти не пользуемся.
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