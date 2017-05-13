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Все про:Аваков (2503) арест (10251) День Победы (1093) Днепр_город (2648) титушки (520)

 Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков. ФОТО

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Натику Мустафаеву- координатору так называемых "титушек", участвовавших в столкновений в Днепре 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook Министр внутренних дел Арсен Аваков.

По словам Авакова, Мустафаев - житель города Новомосковск Днепропетровской области, раньше он уже имел судимость.

Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков 01

Напомним, что 9 мая в Днепре возле монумента Славы произошли столкновения. После требования проукраинских активистов убрать политическую и запрещенную законом символику - георгиевские ленты, коммунистические флаги и т.д., группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Еще трое "орлов вилкула" задержаны и арестованы судом в Днепре, - Аваков. ФОТОрепортаж


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Если мустафваев этот даст показания на вилкула - последнему трындец. Надеюсь хватит мозгов перекрыть для него границу
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"кто ж его посадит, он жепамятник (неприкасаемый) "
(с)
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не смішіть .
авяков добазарився з вілкулом про громовідвід . І цей підер ОТРИМАЄ від вілкула непогані бабки поки сидітиме у сізо . пару місяців . а потім про це забудуть .
от і весь разклад.
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а ты аваков или вилкул?
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или ты "этот гей"?
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я вижу его ник. я спросил он кто в той договоренности между вилкулом аваковым и геем? она то тайная договоренность. о ней не пишут в газетах...
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а я тебе ответил шо он первёрнутая шестёра... пока
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Перевернутая шестерка....? А может путин - с наивысшей пробой золотой 999? Шифровка однако....
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где-то так.... а потом менты начнут отлавливать активистов....
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потримають у СІЗО щоб атошники печинки не повідбивали і відпустять.
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"Если мустафваев этот даст показания на вилкула - последнему трындец. Надеюсь хватит мозгов перекрыть для него границу" - всё кончится домашним арестом, потом подадут в интерпол, А от "суда" мы узнаем ,что вилка не при чём.., святой человек!!! Не зря же ведь по ночам, шоколадка успокаивал гепу, вилку, пурпурорылового и т.д. ...
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еще один провидец. а если будет не так ты съешь свою зимнюю шапку и видео выложишь на ютуб?
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ничего Вилкулу не будет и никуда оно бежать не будет . он при Рыжем и при мордастом
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еще один провидец. а если будет не так ты съешь свою зимнюю шапку и видео выложишь на ютуб?
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Если он рецидивист, то уже пятишку автоматом должен иметь, а не то, что вы двумя месяцами пыль в глаза пускаете. А то, что оно еще и чурбан - таких вообще вешать надо.
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по телефону разговаривает какая то мразь вот он намного больше похож на организатора чем этот бычара сраный
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та нормально всё не кипишуй. Будем ездить в Европу . Зарабатывать хорошо. А вы идиоты козломордые скоро в клетке будете жить как макаки. Жопы голые друг другу показывать будете. Так как вы не чего делать не умеете окромя как бояру жрать вот и будет у вас забава. хвастатся у кого жопа краснее
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безвіз дає право на турпоїздки по біометричномі паспорту. фсьо!
шоб працювати, лікуватися та вчитися потрібні спеціальні візи.
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а до чого тут безвіз? у нас на Чернігівщині вже півроку як "посередники" всіляки розплодилися... лише серед знайомих - 2-3 десятки таких, що в країнах ЄС працюють!!! а про лікуватися і вчитися, ти щось загнув!
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Уже координатор он? Авакян "сделал" Натика Мустафаева координатором? А до этого Авакян убил Олега Бабаева-будущего губернатора ,вместе с Сашко Билым.А потом стравливал (стреляли из-за спины полицейских в украинских фанатов) фанатов футбольных и "куликово поле -общество за обьединение 3 славянских государств"-ГЛАВНЫХ ВРАГОВ КРЕМЛЯ- в Одессе. Да и на мейдане он был комендантом -кончилось перестрелкой.Работает да человек Калантаряна(Лаврова),которого Порошенко навязал Запад нахально и от которого он не может никак избавиться.
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бабаев был действующим мэром. поэтом в спам собака
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Его называли главным кандидатом в губернаторы.Если ты сидишь в Баку или в офиссе-клоне в Москве, то ты дважды собака-дворняжка..А если поставлен смотрящим на цензр-то трижды, а если ты варжапетян(под чужим ником). то собачка арабская.
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ПОШЕЛ НАКУЙ САМ ДОЛБАРИК авакяновский на цензоре!!!
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слышь, уепок горный, ты у себя дома там с авакянами сношайся, сюда тебе нех делать!!! ты вразумело?
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обратись к врачам. у тебя проблемы с психикой
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Ты Одессу не трож. Не знаеш, что там реально происходило так лучше не пиши.
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Вдуматься:-натик!!И ещё- мустафаев!!И оно шло херачить наших ветеранов АТО,у нас в Украине!!!Это пи..ц в кубе!!ЭТо бы в Израиле поймали папуса,который приехал пи..ть ветеранов цахал!!Что бы с ним было!?Тут вопрос чести государства,можно найти херову кучу оправданий,почему это чмо через два месяца на суде оказалось в инвалидной коляске,питалось через трубочку,и общалось через сурдопереводчика!!натик мустафаев,бля...надо,же
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да что ж вы все тут с Израилем ровняетесь... евреи изначально пришли на "землю обетованную" своей "могучей кучкой"! так и держаться с тех пор!!! а тут страна кроилась и перекраивалась СТОЛЕТИЯМИ!!!
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Да Израиль,это то что первое на ум взбрело,и никто прямо так уж и не ровняется.Можно и другие страны привести в пример
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Этот типа "координатор титушек" по виду похож на обычного гопника в дешевых тухфельках, а вот интерес вызвала фигура говорящего по телефону седого деда рядом... вот тут бы копнуть...
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Один з провідних учасників в Одесі 2 травня 2014 року армянин,тепер ще один хачік,а не здається вам що ми дуже толерантні?
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а координатор оказывается рецедивист? ну это ему на суде зачтется! а вааще это все мелочь пузатая! вилкула сажайте!!!!
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Як таке,що трапилося, можна було допустити,позорище на весь світ. А ця гнида вілкул і далі буде в парламенті засідати...
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Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков - Цензор.НЕТ 3737Hanna ☀‏ @HannaGun 12 мая
ПеПо дискредитує націоналістів. І оскільки активна меншість в UA зараз неактивна, залишається спостерігати, чи клюне на це ватна більшість.

Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков - Цензор.НЕТ 6020

Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков - Цензор.НЕТ 628

Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков - Цензор.НЕТ 1262
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков. ФОТО
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