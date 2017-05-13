 Суд арестовал на 2 месяца координатора днепровских титушек Мустафаева, - Аваков. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на странице в Facebook Министр внутренних дел Арсен Аваков.
По словам Авакова, Мустафаев - житель города Новомосковск Днепропетровской области, раньше он уже имел судимость.
группа молодых людей, которые пришли к памятнику в колоне с нардепом "Оппоблока" Александром Вилкулом, атаковала активистов и воинов АТО.
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неприкасаемый) " (с)
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авяков добазарився з вілкулом про громовідвід . І цей підер ОТРИМАЄ від вілкула непогані бабки поки сидітиме у сізо . пару місяців . а потім про це забудуть .
от і весь разклад.
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вон
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шоб працювати, лікуватися та вчитися потрібні спеціальні візи.
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ПеПо дискредитує націоналістів. І оскільки активна меншість в UA зараз неактивна, залишається спостерігати, чи клюне на це ватна більшість.
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