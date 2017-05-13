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Все про:Великобритания (1600) выборы (21727) парламент (931) Путин (23737) Россия (70416) Джонсон_Борис (54)

 "Путин склонен ко всякого рода грязным делам", - Джонсон подозревает Кремль в намерении повлиять на британские выборы

Сегодня есть "реальная возможность" того, что Россия попытается повлиять на парламентские выборы в Великобритании 8 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

По его мнению, Кремль был бы доволен победой Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. "Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами. Это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет", - отметил Джонсон, представляющий Консервативную партию, чьим основным конкурентом на выборах являются лейбористы.

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Британский министр убежден, что Россия вмешивалась в выборы в США, Франции и на Балканах. "Он (Путин. - ред.) склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительны", - подчеркнул Джонсон. По его мнению, с помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс".
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А ещё Джонсон Путин хочет тебя постричь налысо,что вы всё ноете,где ваша хвалёная МИ-6?
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наверное склонность рашиста к грязным делам, потверждена конкретными фактами этих дел.предоставленных МИ-6 Джонсону...на которые он указывает.?...Брит Джонсон ,без доказательств, "ветер гонять" не будет
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Да путен не просто "склонен", это гэбэшное чмо по натуре паскудное и сволочное и иначе просто жить не может. Карликовый кремлевский рашенфюрер-педофил только и может, что паскудить и обсирать всё кругом, успокоится исключительно после сильного удара по плешивой башке
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Лунёв а если этот Путин (и Трапм) просто дрочит, это прости Господи ЕС с подачи сам наверное догадываешься кого? И Крым будет Россия. (заслужил Вова) И у нас Петя и Корбаны и все с этим давно смирились. (знают наверное что то ). Потом Путин и Трамп лет через десять будут писать книги, как Украиной была подрочена Европа так, что ни в ЕС ни в Украине никто толком ничего не понимал, что за игра такая странная.
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Ну ничему эти цивилизованные не учатся....раз склонен и способен,к тому же уже не раз в этих делах уличен - положите весь интернет на масковии заранее,с наибольшим возможным ущербом для хуйла.
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карлик всем насолил,пора эту проблему решать радикально.
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Честно сказать зае... со своим Путиным. Будут скоро говорить "Он сукин сын но он наш сукин сын то есть наше хуйло"

Хотели бы так давно летели бы дистрофичные малолетки из Крыма именуемые "зелёными чаловечками" армией ВС РФ и прочей муйнёй. И делается это просто. Даже с ядерной страной где "элита" в основном своих отпрысков выгуливает в ЕС и США.
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склонєн? та він цілковита брудна гебешна свиня, в якої немає не брудних справ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Путин склонен ко всякого рода грязным делам", - Джонсон подозревает Кремль в намерении повлиять на британские выборы
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