 "Путин склонен ко всякого рода грязным делам", - Джонсон подозревает Кремль в намерении повлиять на британские выборы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.
По его мнению, Кремль был бы доволен победой Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином. "Путин, конечно, был бы рад увидеть британскую оборону ослабленной, внешнюю политику Великобритании - менее активной, увидеть, что мы прервали контакт с Соединенными Штатами. Это было бы на руку Путину, это то, чего он хочет", - отметил Джонсон, представляющий Консервативную партию, чьим основным конкурентом на выборах являются лейбористы.
Британский министр убежден, что Россия вмешивалась в выборы в США, Франции и на Балканах. "Он (Путин. - ред.) склонен ко всякого рода грязным делам, поэтому мы должны быть бдительны", - подчеркнул Джонсон. По его мнению, с помощью таких действий Москва стремится "подорвать веру в демократию в целом и дискредитировать демократический процесс".
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Хотели бы так давно летели бы дистрофичные малолетки из Крыма именуемые "зелёными чаловечками" армией ВС РФ и прочей муйнёй. И делается это просто. Даже с ядерной страной где "элита" в основном своих отпрысков выгуливает в ЕС и США.
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https://www.youtube.com/watch?v=R0yzecUoLvY
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https://www.youtube.com/watch?v=emSJZOvnWi0
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