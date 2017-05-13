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 Российские оккупанты обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский

авдеевка

Российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителей, еще один ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован", - написал руководитель администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня боевики уже 20 раз обстреливали позиции ВСУ: горячее всего было на приморском направлении

Как сообщила глава отдела коммуникации полиции Донетчины Наталья Шиман, снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской. В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. От осколочных ранений на месте погибли 3 женщины и 1 мужчина. Еще один мужчина получил ранения - в больнице ему оказывают медицинскую помощь.
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А сколько было в Донецке людей на референдуме. На десяти участках (из 140 возможных) максимум 20 000 человек. И то под телекамеры большинство из Ростова. Сурков только в открытую не говорит про успешную гибридную телетехнологию.
Но вот вопрос. 11 мая 2014 года на выходной на пикниках отдыхало в Донецке ВСЁ НАШЕ СБУ ДОНЕЦКА МВД ДОНЕЦКА ОМОН ДОНЕЦКА . И ладно бы все кто отдыхал стали сепарами. Ну нет же. БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЭТО АМБРОСЬКИН и прочие кто в Киеве в лампасах и погонах "любят" Украину.

Нужны были в "игре" два города. Луганск и Донецк и они получились в "игре".
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ну,про дуло автоматов - это Вы загнули. Я тоже с Донецкой области. Доброполье. Референдум был,пришли любители халявной водки и упоротые идиоты. а автоматов не было.
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Что ты несешь? Реально на том рехферендуме было не больше 25%. И Авдеевка не самая сепарная местность
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То-то раша-ТВ с обеда кричит "ВСУ опять обстреливают жителей Донбасса"! Знает котик, чье сало съел!
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а у нас сми кричат российско-террористические войска обстреляли, так что
кому верить
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Юрий Мысягин
32 мин ·

Час назад говорил с товарищем, живет в Авдеевке, познакомились осенью 14-го года, когда помогали 93-й бригаде.
Поговорили, сказал, что все в городе хорошо. Жизнь потихоньку наладилась. Все есть и работает. Люди немного успокоились.
А 30-40 минут назад семья из 4-х человек спокойно ужинала на террасе своего дома и с той стороны прилетел снаряд или мина прямо к ним на участок. Вся семья погибла.

Это у нелюдей такие игры. Обстрела как такового нет, просто выстрелили один раз и 4-е мирных жителя убили. Взрыв был большой мощности, так как тела очень стильно постаралась. Среди погибших есть женщины.
Ну как нам можно соблюдать какие-то договорённости?!


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Ну как нам можно соблюдать какие-то договорённости?!...
как, как? "альтернативы нет..." - скажут пузатые озабоченные дяди в пиджаках и выразят озабоченность....
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Почитайте "Кодекс цивільного захисту України", згідно нього відповідні служби зобов'язані здійснювати евакуацію мирни жителів із зони бойових дій. Тобто це не побажання моє чи Васі чи Петі, це вимога Закону!
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так иди в АТО, чего ты боишься,...? ведь боевых действий нет...
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Тільки в один окоп з тобою,та Порошенко молодшим.
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не - ну вот нахрена мне нужен твой город, у меня его отстояли без таких как ты горластых...\проси уже сынка Пети - хоть на коленки становись...\
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А мне твой город нужен? Что бы я его защищал?
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желаешь чтобы другие прошли что вы заварили...?
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Объясняю для особо одаренных,у нас Война с Кацапией,я не кацап,я Украинец,я ни чего не заваривал,я не работал на оккупанта ни одного дня,уехал оставив все что у меня было,и я в первую очередь забочусь о своей семье,потому что они мое все,у меня больше нет ни чего.Я желаю всем мира и спокойствия,а вот ты радуешься чужим смертям,а ты ведь совсем не знаешь погибших сегодня в Авдеевке людей.Всем воздастся по заслугам.
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вы там наверное все тормоза особенные..., где ты сволочь прочитал что я радуюсь этим смертям...?\гнида ты - если не найдёшь поста что я радуюсь...\ теперь ищи его...
за своими словами следи получше, упрекать он кого-то будет...
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в зоне АТО, в зоне боевых действий АТО, УБД, то войны нет а антитеррористическая операция
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Крысчан никто не проверяет на наличие рашенского паспорта. Таким образом украинские власти признают двойное гражданстао? Бл.ди,почему им можно ,а нам нет?
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А как ты их проверишь? Педерация справочки не дает у кого из крысчан какое гражданство. Кстати сама педерация тоже не признает двойное гражданство.
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Кацапы льстят себе, считая что кто то горит желанием напaсть, анексировать и присоединить к себе их помойку населенную стадом вонючих дикарей. Какая может быть потеря суверенитета у шайки воров?! Давайте вспомним: - В самом начале 90-х годов, когда вся западная граница была открыта полностью, а доблестные советские орденоносные полковые офицеры и генералы (почти за бесценок в открытую) продавали на запад секретное стратегическое военное оборудование, когда Рашка
была уже готова упасть в небытие истории, будучи полностью деморализована…,но ЕЕ вдруг, (ах эти западные «гуманисты"-придурки) начали спасать-дружить, забыв о том, с каким хитрым и подлым Зверем имеют дело ! (рассея на их месте такой шанс бы не упустила).... Медведь-шатун немного оклемался, отъелся на западных инвестициях - и снова
взялся за свое: крошить-крушить что ни попадя...- а ведь нужно было только подтолкнуть легонько наглую, хищную Зверюгу в Небытие!..
Но ржавое колесо Истории , к сожалению, пока что идёт на Третий круг... сегодня в России есть почти все атрибуты дикарской жизни: Вождь, Святейший Шаман Всея Руси, поклонение мумифицированному идолу, сакральные жертвоприношения, ритуальные пляски в рубищах, примитивные взгляды на мироустройство, системная отсталость, стремление к изоляции от цивилизованного мира. Причем, путинская Россия - это отнюдь не мирная общность людей, а агрессивное племя войны, регулярно совершающее набеги на соседей, занимающееся территориальными грабежами, постоянно конфликтующее либо провоцирующее вооруженные столкновения с другими народами. Без сомнения что Рассея в таком виде как сейчас, в скором времени будет упразднена. Запад больше не будет терпеть эту раковую опухоль на теле земли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские оккупанты обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский
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