 Российские оккупанты обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован", - написал руководитель администрации.
Как сообщила глава отдела коммуникации полиции Донетчины Наталья Шиман, снаряд попал во двор дома 53 по ул. Пионерской. В этот момент на улице находились владельцы дома и их гости. От осколочных ранений на месте погибли 3 женщины и 1 мужчина. Еще один мужчина получил ранения - в больнице ему оказывают медицинскую помощь.
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Но вот вопрос. 11 мая 2014 года на выходной на пикниках отдыхало в Донецке ВСЁ НАШЕ СБУ ДОНЕЦКА МВД ДОНЕЦКА ОМОН ДОНЕЦКА . И ладно бы все кто отдыхал стали сепарами. Ну нет же. БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ЭТО АМБРОСЬКИН и прочие кто в Киеве в лампасах и погонах "любят" Украину.
Нужны были в "игре" два города. Луганск и Донецк и они получились в "игре".
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кому верить
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32 мин ·
Час назад говорил с товарищем, живет в Авдеевке, познакомились осенью 14-го года, когда помогали 93-й бригаде.
Поговорили, сказал, что все в городе хорошо. Жизнь потихоньку наладилась. Все есть и работает. Люди немного успокоились.
А 30-40 минут назад семья из 4-х человек спокойно ужинала на террасе своего дома и с той стороны прилетел снаряд или мина прямо к ним на участок. Вся семья погибла.
Это у нелюдей такие игры. Обстрела как такового нет, просто выстрелили один раз и 4-е мирных жителя убили. Взрыв был большой мощности, так как тела очень стильно постаралась. Среди погибших есть женщины.
Ну как нам можно соблюдать какие-то договорённости?!
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как, как? "альтернативы нет..." - скажут пузатые озабоченные дяди в пиджаках и выразят озабоченность....
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за своими словами следи получше, упрекать он кого-то будет...
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случайно не в эту попали ихни дети?
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была уже готова упасть в небытие истории, будучи полностью деморализована…,но ЕЕ вдруг, (ах эти западные «гуманисты"-придурки) начали спасать-дружить, забыв о том, с каким хитрым и подлым Зверем имеют дело ! (рассея на их месте такой шанс бы не упустила).... Медведь-шатун немного оклемался, отъелся на западных инвестициях - и снова
взялся за свое: крошить-крушить что ни попадя...- а ведь нужно было только подтолкнуть легонько наглую, хищную Зверюгу в Небытие!..
Но ржавое колесо Истории , к сожалению, пока что идёт на Третий круг... сегодня в России есть почти все атрибуты дикарской жизни: Вождь, Святейший Шаман Всея Руси, поклонение мумифицированному идолу, сакральные жертвоприношения, ритуальные пляски в рубищах, примитивные взгляды на мироустройство, системная отсталость, стремление к изоляции от цивилизованного мира. Причем, путинская Россия - это отнюдь не мирная общность людей, а агрессивное племя войны, регулярно совершающее набеги на соседей, занимающееся территориальными грабежами, постоянно конфликтующее либо провоцирующее вооруженные столкновения с другими народами. Без сомнения что Рассея в таком виде как сейчас, в скором времени будет упразднена. Запад больше не будет терпеть эту раковую опухоль на теле земли.
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