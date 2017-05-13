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 Боевики обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский

авдеевка

Российско-террористические войска обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, в результате чего погибли четыре мирных жителей, еще один ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован", - написал руководитель администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня боевики уже 20 раз обстреливали позиции ВСУ: горячее всего было на приморском направлении

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Торговые партнёры ошиблись адресом доставки. Так бывает.
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русский мир сначала очаровывает,потом убивает.
об этом нужно помнить всегда.
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Баран,Авдеевка это Украина,и Украинцев никто не защищает.
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Не треба нервувати.. Ти ж бачив ролики з Авдіївки про відношення авдіівців до ЗСУ.. В Україні - не всі українці за духом.. Нажаль..
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Клиенты(Авдеевский коксохим) комментируют эти события:"Эта биндеравцы дальнобойными со Львова стреляют по нашим мальчикам (в Горловке). А попадают по нам" Пидарасы...
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Взяли под защиту,защищайте,а ваты мы 9-того мая насмотрелись по всем городам,так почему их не замочили?
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Відселяти людей потрібно із зони обстрілів..Чому це не робиться - не знаю..Питання до Петра.. Без цивільних - і в ЗСУ руки були б вільнішими..
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слыш,....,я не сомневаюсь,что авдеевка территориально наша,а вот люди под вопросом.
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Подышишь,столько ваты как показал Днепр и Одесса в Авдеевке точно нет.
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там и антиваты столько нет,только наши пацаны. их мнение о местных лучше не озвучивать.
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А від кого попав? Торговельних партнерів чи ефективно контролюємої території?
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Опять местные будут кричать чо если бы не ВСУ то по ним бы не стрелляли.
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Думаю что погибли сторонники "молодых республик", принять смерть от своих же для них благо, главное чтоб не от ВСУ......
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Евровидение-2017 глазами российских СМИ: страшилки про Украину - Антизомби, 12.05.17...

https://www.youtube.com/watch?v=FN0l7heXYEY
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я в шоке, прорусские боевики убили людей а идиоты в чате поливают пётра говном
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Так "зраде" нужно копейку арабатывать, а тут такой повод. Почитай комент ниже.
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А где же всу? Почему не защищает мирных жителей и не очищает оккупированные территории от рашенской заразы? Страна с крупной армией, производящая почти все виды вооружений, - как же так получилось?
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потому что ты еще не в рядах ВСУ.. так бы мы сразу победили
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Из Авдеевки сталагмитная РАБссия делает Грозный-2
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский
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