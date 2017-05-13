 Боевики обстреляли Авдеевку - погибли 4 мирных жителя, - Жебривский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"В районе улицы Сопронова снаряд попал во двор частного жилого дома. Погибли три женщины и один мужчина. Еще один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован", - написал руководитель администрации.
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об этом нужно помнить всегда.
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https://www.youtube.com/watch?v=FN0l7heXYEY
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