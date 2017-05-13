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 14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый взрослый турнир в карьере

костюк

14-летняя украинская теннисистка Марта Костюк выиграла взрослый турнир ITF в Дунакеси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает tribuna.com.

Украинка переиграла в двух сетах американскую теннисистку Бернарду Пера (6:4, 6:3). Во втором сете Костюк при счете 1:2 сумела выиграть четыре гейма подряд.

Отметим, Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо выигрывала профессиональный титул в одиночном разряде. На следующей неделе она впервые попадает в рейтинг WTA.

Марта Костюк - действующая победительница юниорского Australian Open.

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Азиатов вообще не взяли , бо Армата не завелась .
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Угу , видели уже как Лиман всех натянул , ваш уровень Зимбабве , не лезьте к цивилизации .
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представь обратную ситуацию если бы выиграли не имея три года назад армии вообще да
ещё и на допотопных танчиках.... думаю вдохновение в расисе щас зашкаливало- зачем было
тратить кучу бабла если на советской технике можно уделывать эти технологии и оружие сле-
дующего поколения.....??? так что логично тем более что они же не обосрались по полной.
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Дівчинка - молодець. Бачила в сніданку 1+1. Мила, сильна, цілеспрямована. Удачі в майбутньому.
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14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый взрослый турнир в карьере - Цензор.НЕТ 3788
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Цензор.НЕТНовостиСпорт14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый взрослый турнир в карьере
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