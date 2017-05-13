 14-летняя украинская теннисистка Костюк выиграла первый взрослый турнир в карьере

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает tribuna.com.
Украинка переиграла в двух сетах американскую теннисистку Бернарду Пера (6:4, 6:3). Во втором сете Костюк при счете 1:2 сумела выиграть четыре гейма подряд.
Отметим, Костюк стала самой молодой украинской теннисисткой, которая когда-либо выигрывала профессиональный титул в одиночном разряде. На следующей неделе она впервые попадает в рейтинг WTA.
Марта Костюк - действующая победительница юниорского Australian Open.
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ещё и на допотопных танчиках.... думаю вдохновение в расисе щас зашкаливало- зачем было
тратить кучу бабла если на советской технике можно уделывать эти технологии и оружие сле-
дующего поколения.....??? так что логично тем более что они же не обосрались по полной.
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