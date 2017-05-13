 Киевлянин, "минировавший" две станции метро, получил 4 года с испытательным сроком

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в октябре 2016 года правоохранители получили анонимное сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра". Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи осмотрели станцию и прилегающую территорию. Никаких подозрительных веществ и предметов тогда не обнаружили.
На следующий день с того же номера телефона поступило сообщение о минировании станции метро "Петровка". Завершив осмотр столичной подземки, правоохранители задержали псевдоминера.
На судебном заседании обвиняемый житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Он заявил, что хотел напугать людей.
Приговором Оболонского районного суда Киева злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы и назначили три года испытательного срока. Мужчина четыре года проведет в тюрьме, если в течение трех лет испытательного срока совершит любое преступление.
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в россии бы лучше метро минировал.
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