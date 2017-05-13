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Все про:Киев (17052) Метрополитен (436) минирование (582) Нацполиция (7323) приговор (484) суд (20800)

 Киевлянин, "минировавший" две станции метро, получил 4 года с испытательным сроком

Злоумышленник, заявлявший о якобы минировании двух станций Киевского метрополитена, приговорен к тюремному заключению.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в октябре 2016 года правоохранители получили анонимное сообщение о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра". Следственно-оперативная группа, взрывотехники и кинологи осмотрели станцию ​​и прилегающую территорию. Никаких подозрительных веществ и предметов тогда не обнаружили.

На следующий день с того же номера телефона поступило сообщение о минировании станции метро "Петровка". Завершив осмотр столичной подземки, правоохранители задержали псевдоминера.

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На судебном заседании обвиняемый житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину. Он заявил, что хотел напугать людей.

Приговором Оболонского районного суда Киева злоумышленника приговорили к четырем годам лишения свободы и назначили три года испытательного срока. Мужчина четыре года проведет в тюрьме, если в течение трех лет испытательного срока совершит любое преступление.
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"С испытательным сроком" - 4 года будет испытывать - получится заминировать или таки нет?
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психопат.
в россии бы лучше метро минировал.
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2 роки в лікарні на вул. Фрунзе, 103, було би краще за все.
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Лучше бы он 4 года каждый день и бесплатно мыл полы на этих станциях
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правильно, за то, что не заминировал, надо было 12 впаять.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКиевлянин, "минировавший" две станции метро, получил 4 года с испытательным сроком
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