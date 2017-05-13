 "Ни на одну секунду работа в "нормандском формате" не прекращается", - Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью "Главкому".
"Ни на одну секунду работа в "нормандском формате" не прекращается. Даже скажу больше - в ближайшие дни состоится очередная телеконференция экспертов, где мы будем обсуждать проект дорожной карты имплементации Минских договоренностей", - рассказал он.
По словам замглавы АП, во время последней телефонной конференции в "нормандском формате" была достигнута договоренность, что сразу после президентских выборов во Франции будет восстановлена активная работа на высшем уровне.
"Пока же на всех других уровнях, включая экспертов, дипломатических советников, министров иностранных дел, работа в "нормандском формате" продолжается. И недавно Президент Украины провел отдельный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, где была подтверждена готовность к активной работе с новоизбранным президентом Франции", - добавил он.
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Замглавы АП Елисеев представит Украину на встрече помощников глав стран "нормандской четверки"(3)
Политически стабильная и экономически сильная Украина – это самый большой кошмар для Кремля, - Елисеев(91)
Россия не заинтересована в прекращении военных действий и обстрелов на Донбассе, - Елисеев(13)
Замглавы АП Елисеев о блокаде Донбасса: "Россия представляет это так, будто украинская власть не контролирует ситуацию"(116)
Пропагандистская кампания по поводу выборов в ОРДЛО начинает набирать стремительные обороты(5)
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Единственным мирным планом остается план Порошенко, - Елисеев о заявлениях Артеменко(87)
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План котрий відмінно утіляє в життя КРЕМЛІВСЬКИЙ АГЕНТ ліпецький рашен.
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І ГРАБІТЬ І МАРОДЄРСТВОВАТЬ . та і путьці ця ситуація вигідна .
Правда не вигідна УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ , але це такая мєлочь для ОЛІГОФРЕНІЧНИХ БАРИГ.
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Или такие мелочи, не должны беспокоить?
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Художник Олег Смаль нарисовал карикатуру, в которой изобразил недобрую реакцию россиян на получение Украиной безвизового режима со странами Евросоюза.
На карикатуре изображен козак, который с цветами и тортом входит в открытые двери с изображением флага ЕС. За его спиной на балалайке с георгиевской лентой и советской символикой сидит черный ворон.
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В сентябре Россия проведет в Беларуси военные учения Запад 2017, куда может привлечь порядка 100 тысяч солдат. Об этом сообщает LIGA.net в материале, посвященном трехлетию русско-украинской войны - "Война 2017".Для Европы обострение отношений с Россией, похоже, только начинается. В 2015 году Путин решил вывести страну из договора об ограничении вооружения в Европе (ДОВСЕ). С того же года режим начал создание на своей западной границе трех новых дивизий - по 10 тыс солдат в каждой.Однако реальные цифры, говорят специалисты, будут в разы больше. Фактически это силы быстрого реагирования, способные в кратчайшие сроки совершать наступательные действия.
По данным собеседников среди силовиков, создаваемая группировка будет полностью развернута, перевооружена и готова к вторжению в соседние страны к 2020 году. Судя по составу войсковых объединений и создаваемой инфраструктуре для них, глубина вторжения планируется в пределах 500 км.Помимо стран Балтии или Беларуси, направлений удара в сторону Украины может быть несколько: черниговское, харьковско-сумское, донецкое. Удар из Крыма тоже вероятен. Цель военного наступления - не оккупация, а разгром основных сил ВСУ и принуждение Украины к капитуляции, то есть к миру на условиях агрессора.
Издание The Wall Street Journal пишет о том, что во время российских учений Запад 2017 в сентябре может разгореться новый кризис у границ стран Балтии. Сама Россия заявляет, что в учениях примут участие 3000 солдат. Но именно такая цифра позволяет Москве не уведомлять НАТО о деталях.Однако бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филипп Бридлав считает, что Россия лжет и в военных маневрах будут задействованы около 100 тысяч солдат.
Военные НАТО указывают, что это будут самые масштабные военные учения России у западных границ. Одновременно с российскими маневрами в Швеции состоятся оборонительные военные учения, в которых будут принимать участие страны НАТО, включая США.В Службе безопасности Украины предупреждают, что все соседи России, кроме Китая, не могут чувствовать себя в безопасности - даже те страны, которые сегодня Москва публично называет дружественными.
"Россия не только создает и поддерживает конфликты, она использует их для постоянной дестабилизации ситуации, делает все, чтобы не давать своим соседям строить демократические институты и развивать экономику", - говорит представитель СБУ Александр Ткачук.Примечательно, что все соседи России, включая страны московского военного блока ОДКБ, проигнорировали традиционный милитаристский парад 9 мая в Москве. Приехал только президент Молдовы, который не скрывает своих тесных связей с Кремлем. Остальные в лучшем случае прислали эмиссаров.На парад к Путину не приехали даже Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Угроза, исходящая от России, отпугивает даже ближайших союзников, которые после аннексии Крыма и русско-украинской войны в Донбассе больше не видят в Москве надежного партнера. Даже ОДКБ, которая планировалась Москвой как альтернатива НАТО, утратила серьезную перспективу и превратилась в блок для стран диктаторского толка.
Министерство обороны России объявило о намерениях послать в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники. Это в 33 раза больше, чем в 2015 году и в 83 раза больше, чем в 2016 году.Местные СМИ сравнивают подготовку к военным учениям "Запад 2017" как подготовку к фактической оккупации Беларуси. "Де-факто Беларусь уже оккупирована Россией", - заявил латвийскому изданию Delfi политолог Витис Юрконис.Министр обороны Эстонии Маргус Тсахкна считает, что военные учения России Запад 2017 - фактически начало оккупации Беларуси. Он сослался на разведданные Эстонии и других стран Альянса, которые свидетельствуют о намерениях РФ не выводить своих солдат из Беларуси после завершения учений.
"Для российских военных, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - отметил глава Минобороны Эстонии.При этом сам Лукашенко, вопреки позиции Москвы, попытался подстраховаться, пригласив наблюдателей НАТО в страну на учения "Запад 2017". Говорят, что в России этот шаг вызвал гнев и возмущение.
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П'ять копійок: Тот случай, когда согласен с Рабиновичем на 102% Гипотетически ордынцы могут брыкнуться из последних сил на нас. Практически - это все равно, что собственноручно вставить себе клизму со скипидаром. Всплеск агрессии России в разы сократит время ее агонии.
В нацразведке США говорят, что военный преступник Путин продолжит оказывать давление на Киев, обостряя ситуацию на востоке Украины. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что Кремль может попытаться дестабилизировать ситуацию в Киеве демонстративными терактами, путем поддержки радикалов и использования отдельных СМИ "для реализации пропагандистских схем и эфэсбешных информационных вбросов".
Хватит ли у РФ средств для новой эскалации ситуации в Украине, в частности, в зоне АТО, "Апострофу" рассказал российский финансист и блогер Слава Рабинович:
У Путина нет не то, что денег на эскалацию, у него не хватит никаких возможностей сделать что-либо с Украиной. Потому что режим санкций, который введен, остановил Путина там, где остановил.
Можно, конечно, ввести танки не только в Киев. Российские танки можно снова ввести в Будапешт. Это теоретически. Но практически это будет не только конец режима Путина, но и вообще России как таковой. Будут введены секторальные санкции с полным эмбарго на российские энергоносители, будет отключение SWIFT, а также огромное количество других санкций, которые только можно себе представить. Тогда наступит одномоментный коллапс режима - закончится все очень скоро и очень просто. Поэтому у Путина нет абсолютно никакого способа, чтобы каким-либо образом эскалировать ситуацию в Украине, даже если бы у него "были бы на это деньги". Он это прекрасно знает.
Если он будет еще больше поддерживать пророссийских боевиков на Донбассе, то чего этим добьется? Он добьется еще большего обнищания своей страны и населения, которое не будет бесконечным образом терпеть это, тем самым он будет лишь ускорять конец своего режима вместе с его ОПГ. То, что это все закончится и рухнет, - 100%. Путин никогда не сможет повернуть время вспять, никогда не сможет выиграть. Он был изначально обречен и сейчас обречен, и будет обречен. Вопрос заключается только во времени и обстоятельствах, а также в наступлении или не в наступлении ответственности за его преступления.
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Зарплату чиновник получает за то, что работает.
Приносит ли он при этом пользу гражданам, которые его содержат - для чиновничьего государства вопрос второстепенный .
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