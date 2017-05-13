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Все про:дети (3131) детсад (154) Днепропетровщина (1257) отравление (820) прокуратура (2879)

 В детсаду на Днепропетровщине отравились 9 детей и 3 взрослых

В Днепропетровской области воспитанники и персонал дошкольного учебного заведения госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, в Новомосковске в местную больницу попали 9 детей (воспитанников дошкольного учебного заведения) и 3 взрослых (персонал) с подозрением на инфекционное заболевание.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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Девять детей отравились тремя взрослыми коммунистами, или от говноблока?
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Али, паленка вылечит любую дрянь, это ведь не монопольный яд, очищенный бруньками.
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СОФИИ: " монопольный яд, очищенный бруньками" - это Софа, Вы намекаете на "Житомирську на бруньках"? Так скажу Вам - и она разная бывает!!! Если та, что выпускалась в Житомире при старом директоре ЖЛГЗ - так то - вещь!!! Вот когда директора поперли и пошли подделки - то да, уже не то.
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Ну нормальное то зерно порошенко и его банда продает. Или для всех новость, кто поставляет питание в детские садики?
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немного не по теме, хотя и по теме. Расхлябанность и безответственность в Украине с этим питанием, и с санитарными нормами. В Словакии обрызгивают не только деревья, но и фасады домов. Вы видели, чтобы в Киеве обрызгивали уличные деревья? Почему в ЕС мало комаров? Почему почти не болеют грипом? Почему в Братиславе везде поют птицы, а в Киеве только воробьи и вороны? На эти вопросы ответы у меня есть. А вот у нашего кабмина и вопросов таких не возникает.
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вместо некоторых детей...которые не отравились
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ детсаду на Днепропетровщине отравились 9 детей и 3 взрослых
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