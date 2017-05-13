 В детсаду на Днепропетровщине отравились 9 детей и 3 взрослых

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру региона, в Новомосковске в местную больницу попали 9 детей (воспитанников дошкольного учебного заведения) и 3 взрослых (персонал) с подозрением на инфекционное заболевание.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).
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