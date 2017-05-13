 Во время пенсионной реформы ставка ЕСВ не увеличится, - Рева

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Интер".
"Сегодня ставка единого взноса составляет 22%. Звучали предложения о возвращении к большей ставке взноса, однако правительством принято принципиальное решение о сохранении ее размера на таком же уровне", - сказал он.
По его информации, размер ставки увеличится только для предприятий с вредными условиями труда - на 15% для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7% для второго списка. "Есть письменная договоренность с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда. Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников", - рассказал Рева.
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з порохоботами не спілкуюсь апріорі.
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Эти черти вообще земли под ногами не чувствуют?
Уже и так предприниматели закрываются пачками, ввели РРО за которые не в состоянии купить и обслуживать, а теперь ещё и ЕСВ затронуть?
Таким нахрапом эта власть ничего хорошего не добьётся
У знакомого налоговики нашли за 2015й год неправильно оформленный чек на 650 грн за что ему впаяли штраф в 5ти кратном размере, зато таких как Насиров бл*ть который украл несколько млрд гривен гуляет на свободе
Достали!
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сейчас это 50-52 года...
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За что нам это ???
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вот в средневековом Китае всё было ОК: дети - собственность родителей, непослушание - величайший грех...
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Уничтожают леса в Карпатах, они уже лысые. Если и дальше так пойдет, то от украинских природных богатств скоро ничего не останется, потому что эти твари растаскивают все, совершенно не думая об экологии.
Янык по сравнению с ними - детский лепет.
Страшная власть сейчас у руля. Люди на фронте воюют, а эти мародерничают.
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угадайте , почём ?
Простая бутылка украинской воды .
Прозрачно , через тендер .
Присядьте .
98 ГРИВЕН !!!
Денег , говорите , нету ?
Война идёт ?
Дефицит ПФ ?
Да чтоб вы сдохли все , суки жидовские ...
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Военные заводы, которые ему принадлежат, выпускают военную технику, которую он отправляет не на фронт, а на продажу. Якобы стране нужна валюта, но разве эта валюта попадает стране?
Я не знаю, на чьих заводах выпускают лучший в мире танк "Оплот". Разве он отправляется на фронт? Нет, туда идет все наихудшее, а оплот - за границу.
У меня нет слов.
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Установить реальный налог, например на владельцев автомобилей Bentley, Maserati, Mercedes-Benz X-Class, доходы пенсионного фонда вырасут так, что можно на 10 лет снижать пенсионный возраст!
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В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. В громадянському суспільстві рівень пенсійного забезпечення повинен визначатися не робочим стажем, а залежати від тривалості громадянства. Пенсійні витрати повинен нести не громадянин, а суспільство, яке володіє незчисленними багатствами: землею, надрами, промисловістю і тому подібне.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною та шкідливою, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система: пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини.
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