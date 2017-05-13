EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Экономика, Общество
  1936  51
Все про:Кабмин (10225) налоги (2485) пенсионная реформа (858) предприятие (164) сбор (89) Министерство социальной политики (472) Рева (196)

 Во время пенсионной реформы ставка ЕСВ не увеличится, - Рева

При проведении пенсионной реформы правительство не будет увеличивать ставку единого социального взноса (ЕСВ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала "Интер".

"Сегодня ставка единого взноса составляет 22%. Звучали предложения о возвращении к большей ставке взноса, однако правительством принято принципиальное решение о сохранении ее размера на таком же уровне", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 мая в Украину прибудут представители МВФ, чтобы посмотреть законопроект о пенсионной реформе, - Рева

По его информации, размер ставки увеличится только для предприятий с вредными условиями труда - на 15% для предприятий с рабочими местами по первому списку и на 7% для второго списка. "Есть письменная договоренность с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда. Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников", - рассказал Рева.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Країна затамувала подих в очікуванні чергової "потужної реформи" від Петра...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кандидаты в президенты у нас психиатрическую экспертизу проходят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нашому то не мішало б і довідку з наркодиспансера надати
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вали куди валило.
з порохоботами не спілкуюсь апріорі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У тебя проблемы на генетическом уровне, порохофоб???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Товарищ Рева! Помните труды Ленина: УЧЕТ И КОНТРОЛЬ. А у нас 1200000 пенсионеров - участников войны. Кто это ? Продолжительность жизни мужчин - 62 года, а война закончилась 72 года тому назад. Кому Вы доплачиваете? Наведите порядок в ПФ . Зачем 40000 сотрудников? Чтобы в компьютер два числа ввести и через 2 месяца получить ответ? Проверьте липовых пенсионеров, которых пооформляли ваши сотрудники в Броварах и других городах. И не забудьте родителям Захарченко премию выписать за воспитание достойного сепаратиста.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что, ещё и этот вопрос обсуждался?
Эти черти вообще земли под ногами не чувствуют?
Уже и так предприниматели закрываются пачками, ввели РРО за которые не в состоянии купить и обслуживать, а теперь ещё и ЕСВ затронуть?

Таким нахрапом эта власть ничего хорошего не добьётся
У знакомого налоговики нашли за 2015й год неправильно оформленный чек на 650 грн за что ему впаяли штраф в 5ти кратном размере, зато таких как Насиров бл*ть который украл несколько млрд гривен гуляет на свободе
Достали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы страна была конкурентноспособна, возраст выхода на пенсию надо устанавливать, как в Японии - 70 лет. И много-много работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поднимать в разы цены на спиртное, табак и мясо, пропагандировать здоровый образ жизни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Значит, в среднем будут либо не доживать, либо идти на пенсию по инвалидности... Скорее всего, всё-таки, второе: обычно люди умирают всё же не резко...
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Украине до 65ти? ты фантаст )))
сейчас это 50-52 года...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это пока не более 5 -10 лет. Дальше? Полнейшая РОБОТИЗАЦИЯ. Это и есть решение пенсионной проблемы в мире, а не только у нас. Только там делают, а не врут и гадят. Теперь понятно как жить стоит и как нет?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтобы страна была конкурентноспособна, нужно посадить всех коррупционеров, а не повышать пенсионный возраст!

Во время пенсионной реформы ставка ЕСВ не увеличится, - Рева - Цензор.НЕТ 3418

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто виннуватим за все це буде? Як хто? Невістка!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не будет ни какой реформы, они просто не успеют, их снесут, осень семнадцатого, очень знаковое время Viva la revolución.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Занимай очередь на сношение, будешь первым!
 показать весь комментарий
Ответить
 
У меня один вопрос - почему мы всё это терпим ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это сейчас самый важный вопрос для Украины и украинцев!Только после его решения возможны улучшения!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мы превратились в подопытных мышей для еврейских вивисекторов .
За что нам это ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рева даже не знает продолжительность жизни в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
к сожалению, для этого нет законодательной базы: сын за отца....
вот в средневековом Китае всё было ОК: дети - собственность родителей, непослушание - величайший грех...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кстати. он давно уже вьіехал из Мордора...вьівез семью, но сам иногда снимается в рашафильмах...Говорит, что в єтом Мордоре ни ему, ни его семье ловить нечего...(грубо перефразируя)...но смьісл такой..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно, а Серебряков это написал откуда? - из россии или уже - из Канады?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страна наша могла бы быть богатой, но все разворовывается. Посмотрела передачу на канале ЗИК Саакашвили, где он рассказывает про то, как у нас все раскрадывается, мне становится страшно. Из-за янтарной мафии, которую крышуют МВД, СБУ и прочие органы, у нас скоро возникнет БНР (бурштинова народна республіка). Там уже нет украинских законов, там стоят блокпосты с автоматами и никого лишних туда не впускают. Деньги они имеют - миллиарды долларов. При этом мы под проценты клянчим деньги у МВФ. А деньги от янтаря растаскивают по карманам наши керманычи.
Уничтожают леса в Карпатах, они уже лысые. Если и дальше так пойдет, то от украинских природных богатств скоро ничего не останется, потому что эти твари растаскивают все, совершенно не думая об экологии.
Янык по сравнению с ними - детский лепет.
Страшная власть сейчас у руля. Люди на фронте воюют, а эти мародерничают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
при яньіке янтарь тьірили не меньше...просто не писали...и под крьішей его сворьі єтот промьісел не прекращался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зовсім не чутно інформації про результати розслідування фактів ухиляння від сплати податків та відрахувань до пенсійного фонду на 5-му каналі, шляхом виплати працівникам заробітної платні в конвертах.. Куди дивляться фіскальні та правоохоронні органи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Она если ещё увеличится, вас вперёд ногами вынесут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас узнал - литровая бутылка "Моршинской" закупалась организаторами Евровиденья ...
угадайте , почём ?
Простая бутылка украинской воды .
Прозрачно , через тендер .
Присядьте .
98 ГРИВЕН !!!
Денег , говорите , нету ?
Война идёт ?
Дефицит ПФ ?
Да чтоб вы сдохли все , суки жидовские ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такие реалии. Там и молоко по 180 грн/литр и мясо по 400 грн./кг. и солнечные электростанции, которые генерируют электроенергию по "зелёному тарифу"(убыточному иными словами).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот у нас есть много олигархов, самый богатый из них - ахметов. И все президенты, приходя к власти, сразу же начинают стремиться к тому, чтобы переплюнуть его по богатству. Вот и порошенко сейчас из кожи вон лезет, чтобы захапать себе побольше предприятий и земли.
Военные заводы, которые ему принадлежат, выпускают военную технику, которую он отправляет не на фронт, а на продажу. Якобы стране нужна валюта, но разве эта валюта попадает стране?
Я не знаю, на чьих заводах выпускают лучший в мире танк "Оплот". Разве он отправляется на фронт? Нет, туда идет все наихудшее, а оплот - за границу.
У меня нет слов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда была блокада поставок сырья на донбас в статьях звучала цифра что 25% валюты в страну даёт экспорт металла. Внимание, к этому надо прибавить приблизительно 25% за экспорт пшеницы+25% экспорт древисины+25% орехи и прочая сельхоз продукция+25%подсолнечное масло и сыры+% зароботчане = более 100%. Вопрос: А куда девается столько валюты? Нам МВФ даёт кредит? На что, что такого строит страна, на что не хватает заработаных денег? Судя по статье, то уголь некуда девать. А Никопольский ферросплавный обеспечивает 20% МИРОВЫХ продаж.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Простой рецепт- налог на роскошь!
Установить реальный налог, например на владельцев автомобилей Bentley, Maserati, Mercedes-Benz X-Class, доходы пенсионного фонда вырасут так, что можно на 10 лет снижать пенсионный возраст!
Во время пенсионной реформы ставка ЕСВ не увеличится, - Рева - Цензор.НЕТ 3295
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Среднему и малому бизнесу уже кранты. Малый бизнес это сейчас аналогия бабушек которые продают семечки. Должным образом надо сказать что и человеческих и грамотных руководителей монопольных предприятий сейчас тоже не найти. Все мы уже знаем о "конкурсах на посаду", такое себе представление на котором вам просто хотят доказать какой вы дурак, ведь место уже забронировано. По поводу не повышения ставки ЕСВ задумка хорошая, тут бы дай на ЕСВ насобирать, в стране ведь кризис ещё вверху не все наелись. Так вот, когда вы вверху наедитесь и решите построить ещё какой-то завод, то задайтесь вопросом "а кто вашу продукцию будет покупать, в стране ведь кризис?"
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Біблійна філософія.
В Україні суспільство поступово набуває рис громадянського суспільства. В громадянському суспільстві рівень пенсійного забезпечення повинен визначатися не робочим стажем, а залежати від тривалості громадянства. Пенсійні витрати повинен нести не громадянин, а суспільство, яке володіє незчисленними багатствами: землею, надрами, промисловістю і тому подібне.
Для громадянського суспільства солідарна та накопичувальна пенсійна система є неприйнятною та шкідливою, це є суспільне зло, яке продукує влада і яке роз'єднує народ. Більш того, твердження, що пенсія має бути зароблена, є помилковим і наносить велику шкоду розвитку громадянського суспільства. В громадянському суспільстві повинна діяти суспільна пенсійна система: пенсійне забезпечення людей похилого віку повинно стати обов'язком суспільства, а не обов'язком самої людини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВо время пенсионной реформы ставка ЕСВ не увеличится, - Рева
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти