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 Сегодня боевики уже 20 раз обстреливали позиции ВСУ: горячее всего было на приморском направлении

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении из 120-мм минометов противник вел огонь в районе Новотроицкого, Чермалыка, Широкино и Красногоровки. На тех же участках, а также у Павлополя и Водяного, незаконные вооруженные формирования периодически били из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, украинские позиции возле Красногоровки и Чермалыка попали под вражеский обстрел из минометов калибра 82 мм.

Донецкое направление. Под огонь 120-мм минометов попали позиции украинских подразделений в районе Луганского и Авдеевки. Опорные пункты сил АТО у Луганского и Верхнеторецкого были обстреляны из минометов калибра 82 мм. У Верхнеторецкого вел огонь вражеский снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "86 приходов было. Так не стреляли с 2014 года. Четыре раненых. Два - тяжелых", - российские боевики обстреляли морпехов в Широкино из крупного калибра. ВИДЕО

Луганское направление. Украинские защитники в районе Малинового были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета. Позже в районе Крымского противник одновременно вел огонь из 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток потерь среди украинских воинов не было.

Напомним, за минувшие сутки (12 мая) боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.


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Звичайно,приморський напрямок їм весь час кортить.Ніяк не заспокояться.
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Господи Всевишній, захисти українських вояків і волонтерів від куль та осколків, допоможи пораненим швидко одужати, а полоненим повернутися додому! Хай згинуть вороги наші! Слава Україні! Героям Слава!
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