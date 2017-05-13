 Сегодня боевики уже 20 раз обстреливали позиции ВСУ: горячее всего было на приморском направлении

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении из 120-мм минометов противник вел огонь в районе Новотроицкого, Чермалыка, Широкино и Красногоровки. На тех же участках, а также у Павлополя и Водяного, незаконные вооруженные формирования периодически били из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, украинские позиции возле Красногоровки и Чермалыка попали под вражеский обстрел из минометов калибра 82 мм.
Донецкое направление. Под огонь 120-мм минометов попали позиции украинских подразделений в районе Луганского и Авдеевки. Опорные пункты сил АТО у Луганского и Верхнеторецкого были обстреляны из минометов калибра 82 мм. У Верхнеторецкого вел огонь вражеский снайпер.
Луганское направление. Украинские защитники в районе Малинового были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета. Позже в районе Крымского противник одновременно вел огонь из 82-мм минометов, вооружения боевой машины пехоты и крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток потерь среди украинских воинов не было.
Напомним, за минувшие сутки (12 мая) боевики 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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