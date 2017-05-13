 Украинской армии нужно 100 тыс. радиостанций, - начальник Войск связи ВСУ Рапко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко.
По его словам, в первый и второй год войны финансирование Войск связи составляло 1 млрд грн, но в 2016 году им было выделено лишь около 600 млн грн.
"Относительно радиосвязи в УКВ-диапазоне: боевые части ВСУ обеспечены оборудованием компании Motorola примерно на 70%, остальные части - на 30%. При этом в ВДВ и спецназе есть определенное количество радиостанций Harris. Сразу отмечу, что Вооруженные силы требуют для своего оснащения около 100 тыс. радиостанций различного типа. Закупить в достаточном количестве продукцию, например, компании Harris в условиях недостатка средств очень сложно: на переоснащение одной бригады требуется более 1 млрд гривен", - информирует Рапко.
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Ирония блять((((((
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"Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков.
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Війна триває 3 роки
2014 - фінансування 1лярд.
1 лярд = 1тищ рацій по 1ляму або
1 лярд = 10тищ рацій по 100тищ або
1 лярд = 100тищ рацій по 10тищ або
1лям рацій по 1тищ
2015 - про фінансування історія мовчить.
2016 - фінансування 600 лямів або 0,6 лярда
0,6 лярда = 0,6тищ рацій по 1ляму
0,6 лярда = 6тищ рацій по 100тищ або
0,6 лярда = 60тищ рацій по 10тищ
0,6 лярда = 600тисч рацій по 1тищ
Армія України по чуткам на данний час становит 250тищ включаючи товстозадих тиловиків яких що найменше третина і рації яким без потреби. Рація на кожного бійця у нас статутом також не передбачена зазвичай взвод, максимум відділення, та й навіть США подібної роскоші собі не дозволяе (зазвичай солдати купують индивідуальний звьязок за власний рахунок, штатний лише на рівні відділення).
Цікаво, що у нас таке купують, що навіть забувають згадати про фінансування в 2015році?? І на що саме їм не вистачає коштів???
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Речь не о рациях, а о финансировании войск связи, в целом.
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Військова техніка США на передову не потрапляє, - ізраїльський інструктор виступив з резонансною заявою
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