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Все про:армия (7750) Генштаб ВС (797) связь (191)

 Украинской армии нужно 100 тыс. радиостанций, - начальник Войск связи ВСУ Рапко

Вооруженным силам Украины (ВСУ) сегодня требуется около 100 тысяч радиостанций различного типа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил начальник Войск связи ВСУ - начальник Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко.

По его словам, в первый и второй год войны финансирование Войск связи составляло 1 млрд грн, но в 2016 году им было выделено лишь около 600 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны США передаст Госпогранслужбе Украины средства военной радиосвязи на 21 миллион долларов

"Относительно радиосвязи в УКВ-диапазоне: боевые части ВСУ обеспечены оборудованием компании Motorola примерно на 70%, остальные части - на 30%. При этом в ВДВ и спецназе есть определенное количество радиостанций Harris. Сразу отмечу, что Вооруженные силы требуют для своего оснащения около 100 тыс. радиостанций различного типа. Закупить в достаточном количестве продукцию, например, компании Harris в условиях недостатка средств очень сложно: на переоснащение одной бригады требуется более 1 млрд гривен", - информирует Рапко.
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Сыш нач всу? А мы лавэ на Евровидинье пустили. Какие рации ты о чем??? Флажками по старинке.
Ирония блять((((((
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Мы тут спорим - где государству деньги взять на воюющую армию. ТАК ОТВЕТ - ВОТ ОН:
"Глав РГА косит вирус взяточничества": На 60 тыс. грн взятки поймали двух чиновников на Днепропетровщине, - Аваков.
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Да, забыл ГЛАВНОЕ: КТО ТЕХ ГЛАВ РГА НАЗНАЧАЕТ? Точно - не мы с вами на "Цензоре".
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Або крадуть безбожно або з мене матеметик херовий, бо якост не зростається, і за згадані кошти оснастити більш-менш пристойним зв'язком війска навіть на рівні відділення цілком можливо, якщо звичайно не обирати найдорожче.
Війна триває 3 роки
2014 - фінансування 1лярд.
1 лярд = 1тищ рацій по 1ляму або
1 лярд = 10тищ рацій по 100тищ або
1 лярд = 100тищ рацій по 10тищ або
1лям рацій по 1тищ
2015 - про фінансування історія мовчить.
2016 - фінансування 600 лямів або 0,6 лярда
0,6 лярда = 0,6тищ рацій по 1ляму

0,6 лярда = 6тищ рацій по 100тищ або

0,6 лярда = 60тищ рацій по 10тищ

0,6 лярда = 600тисч рацій по 1тищ
Армія України по чуткам на данний час становит 250тищ включаючи товстозадих тиловиків яких що найменше третина і рації яким без потреби. Рація на кожного бійця у нас статутом також не передбачена зазвичай взвод, максимум відділення, та й навіть США подібної роскоші собі не дозволяе (зазвичай солдати купують индивідуальний звьязок за власний рахунок, штатний лише на рівні відділення).
Цікаво, що у нас таке купують, що навіть забувають згадати про фінансування в 2015році?? І на що саме їм не вистачає коштів???
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Да. Вы - хреновый математик! ))))
Речь не о рациях, а о финансировании войск связи, в целом.
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Нехай порахує, скільки можна було купити радіостанцій на 30 мільйонів євро витрачених на безглузде Євробачення.
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А попробуйте вы убедить наше недолугое общество, что горевидение - никому не нужное. Не удасться.
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Навіщо мені це? Я в презіденти балотуватися не збираюся. Немає у мене такої мети, когось в чомусь переконувати, я висловив лише свою думку на вільному форумі і нікого з нею погоджуватися не примушую.
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А что важнее, евровидение (36 мил. евро), или 100 тыс. радиостанций, в стране, в которой идет война?
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Да выйдут из положения как всегда.. Контрактник должен быть здоров и иметь радиостанцию Harris... каску и броник можно не покупать - волонтеры обеспечат...)
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Сначала угробили всю радиоэлектронную промышленность Украины, а теперь нужны радиостанции, валюту теперь платите, которой нет. Один из Харьковских радиозаводов делал комплексы РЭБ и радиоразведки,пеленгаторы, надо было бы и радиостанции делал. Растащили на металлолом, суки.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинской армии нужно 100 тыс. радиостанций, - начальник Войск связи ВСУ Рапко
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