 НАБУ рассказало о коррупционных делах, "застрявших" в судах. ИНФОГРАФИКА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, по 22 из этих дел рассмотрение в суде до сих пор не началось.
"65 дел, расследованных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, направили в суд прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по состоянию на 30 апреля. Суды приняли решение только по 17 из них. 26 дел находятся в стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 не началось", - сообщает НАБУ.
Отмечается, что некоторые из этих дел лежат в судах без движения уже более года. Среди причин затягивания рассмотрения в Бюро назвали: проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников (2 дела), возвращение обвинительного акта (9 дел) и т.п.
"Все рекорды бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известна как судья с недвижимостью в Испании) - судебное разбирательство не начато уже 14 месяцев. 12 месяцев в суде безрезультатно находится дело о незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли, 11 месяцев - дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области", - говорится в сообщении.
О других делах, попавших в антирейтинг, - в инфографике.
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Головний лікар Кам'янець-Подільської міської поліклініки №1, депутат міської ради від «Народної партії» Борис Цвігун задекларував 2 млн. 789 тисяч гривень готівки, натомість дружина Тетяна зберігає «під подушкою» 59,6 млн. грн. готівки .
Відповідні дані випливають з е-декларації Цвігуна за 2016 рік.
За минулий рік депутат задекларував 1 млн. 122 тис. 327 грн доходу. Майже всі кошти він заробив від впровадження підприємницької та незалежної професійної діяльності - 998,8 тис. грн. Також Борис Цвігун отримав від дружини подарунок номінальною вартістю 233 тисячі гривень.
Тетяна Цвігун є бенефіціаром ПП ВТФ «ЦВМТЦ «Розмарин», ПП «Розмарин-Сервіс» та ТзоВ «KORONA BRIDAL FASHION GROUP»
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138 миллиардов долларов на двоих и ни одного Ролекса или Гуччи. Бездуховные нищеброды!
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