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 Политика Украины
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 НАБУ рассказало о коррупционных делах, "застрявших" в судах. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 30 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд 65 дел, которые расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ, по 22 из этих дел рассмотрение в суде до сих пор не началось.

"65 дел, расследованных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины, направили в суд прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по состоянию на 30 апреля. Суды приняли решение только по 17 из них. 26 дел находятся в стадии рассмотрения, а рассмотрение 22 не началось", - сообщает НАБУ.

Отмечается, что некоторые из этих дел лежат в судах без движения уже более года. Среди причин затягивания рассмотрения в Бюро назвали: проблемы с определением подсудности, невозможность сформировать состав судей, неявка участников (2 дела), возвращение обвинительного акта (9 дел) и т.п.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ: В апреле открыто 9 новых дел, в целом в работе - 328

"Все рекорды бьет дело о получении неправомерной выгоды судьей Северодонецкого городского суда (известна как судья с недвижимостью в Испании) - судебное разбирательство не начато уже 14 месяцев. 12 месяцев в суде безрезультатно находится дело о незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли, 11 месяцев - дело о получении неправомерной выгоды начальницей отдела прокуратуры Кировоградской области", - говорится в сообщении.

О других делах, попавших в антирейтинг, - в инфографике.

НАБУ рассказало о коррупционных делах, застрявших в судах 01НАБУ рассказало о коррупционных делах, застрявших в судах 02НАБУ рассказало о коррупционных делах, застрявших в судах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК предоставило НАБУ полный доступ к реестру электронных деклараций
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Не забывайте, что судьи это "особая" каста, имеющая очень много льготи статуспочти неприкасаемых. А этого быть не должно. Не расмотрение дела, это служебное несоответствие, саботаж, предательство, вседозволенность, безотвественность и т.д. Отсюда выводы.
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Знаковий результат "потужної судової реформи" від Петра..
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Теперь ты НАБУ веришь... А когда надо использовать твоё НАЕБУ?
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Продовжуй рух, заздалегідь відомим тобі курсом..
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Калi ты карыстаешься ГЛАНАС, "кырсы" у табе iншыя, чым сапраудныя...
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Подружжя головного лікаря Кам'янець-Подільської міської поліклініки зберігає 62,5 млн.грн готівки

Головний лікар Кам'янець-Подільської міської поліклініки №1, депутат міської ради від «Народної партії» Борис Цвігун задекларував 2 млн. 789 тисяч гривень готівки, натомість дружина Тетяна зберігає «під подушкою» 59,6 млн. грн. готівки .
Відповідні дані випливають з е-декларації Цвігуна за 2016 рік.
За минулий рік депутат задекларував 1 млн. 122 тис. 327 грн доходу. Майже всі кошти він заробив від впровадження підприємницької та незалежної професійної діяльності - 998,8 тис. грн. Також Борис Цвігун отримав від дружини подарунок номінальною вартістю 233 тисячі гривень.
Тетяна Цвігун є бенефіціаром ПП ВТФ «ЦВМТЦ «Розмарин», ПП «Розмарин-Сервіс» та ТзоВ «KORONA BRIDAL FASHION GROUP»
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Я думаю, надо заменить судей компьютерами.Составить соответствующие программы и заменить.Ограничить доступ к программам и компьютерам самое главное президента и депутатов и дело быстренько наладится.Можно подумать в этом вопросе и над прокурорами.А вот следователей надо тщательно отбирать и зарплату положить хорошую и над ними народный контроль.После этого коррупция пойдет может быть на убыль.Или вместо судей народные суды линча над коррупционерами.
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Неужели и на этот раз НАБУ снова кто-то мешает работать?
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НАБУ рассказало о коррупционных делах, "застрявших" в судах - Цензор.НЕТ 8789Блог Атеиста‏ @atheist_blog_vk 12 трав.Більше
138 миллиардов долларов на двоих и ни одного Ролекса или Гуччи. Бездуховные нищеброды!
НАБУ рассказало о коррупционных делах, "застрявших" в судах - Цензор.НЕТ 5009
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А никто не задумывался, почему дела просто так лежат без дела? Проще всего конечно обвинить суды во всем, но мне кажется, что в суд передаются просто "сырые" дела без достаточной доказательной базы, вот они и лежат пыляться
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Невже знову чергова інфографіка від НАБУ? На жаль, ми вже звикли до цих картинок, потрібні результати, тоді і не доведеться штампувати кожного разу старі- нові графіки
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А у них вечно кто-то виновен, кроме них самих. Проще ж найти козлов отпущения, простите за бедность речи и на них всю вину валить
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У нас антикоррупционных органов много когда нужно деньги бюджетные распиливать, а когда нужно работать или ответственность за какое-то дело взять, то все прячутся друг за друга
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Понтяное дело, что так проще. Так и разве НАБУ только на суды вину сваливают, у них и САП плохо работает и ГПУ. Как тем плохим танцорам, вечно ЧТО-ТО мешает
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НАБУ нужно меньше времени уделять сбору симпатий, такое чувство, что их основная задача это достижение максимального публичного резонанса, плюс распыление на конфликты с другими правоохранительными структурами вот и имеют такой незавидный итог.
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НАБУ успело и с ГПУ "горшки побить" и на САП они "бочку катили" и к СБУ были претензии и даже с НАПК был конфликт по поводу квартиры Лещенко, а на качественную работу времени и не хватает)
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все эти антикоррупционные органы только между собой отношения выясняют, с обысками друг к другу ходят, а тем временем коррупционеры и олигархи наживаются на бюджете
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Да не "рассказывать" нужно,а САЖАТЬ!!!За "ЧТО" вы там "получаете" такие БАБКИ???????????.....За "информацию"?????????....Круто......,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ рассказало о коррупционных делах, "застрявших" в судах. ИНФОГРАФИКА
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