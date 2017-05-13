 "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов в южном направлении на летний период

В частности, в направлении Бердянска будут курсировать такие летние поезда:
- №228 Киев - Бердянск, со 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день.
- №472 / 552/471 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день.
- №261 / 262 Харьков - Бердянск с 4 июня по 20 сентября через день.
- №188 / 187 Львов - Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.
В направлении Геническа будут курсировать летние поезда:
- №282 Киев - Геническ, с 1 по 13 июня через день, с 15 июня по 1 сентября ежедневно, с 3 по 15 сентября через день
- №190 / 244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день
- №232 / 231 Геническ - Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день
В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:
- №228 Одесса - Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно
- №270 / 269 Одесса - Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день
- №251 / 252 Днепр, Кривой Рог - Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно, с 2 по 16 сентября через день
- №271 / 272 Харьков - Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день
В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:
- №256 / 255 Львов - Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день
- №265 / 266 Харьков - Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день
Кроме того, для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 3 поездов.
Поезд №63 / 64 Днепр - Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября, поезд №136 / 135 Одесса - Черновцы - ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд №148 / 147 Одесса - Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не 3 раза в неделю.
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