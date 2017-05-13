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 Политика Украины, Общество
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Все про:железная дорога (1030) море (298) поезд (629) расписание (13) Укрзализныця (1066)

 "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов в южном направлении на летний период

укрзализныця

"Укрзализныця" открыла предварительную продажу билетов на 13 летних поездов. Начиная с конца мая и до середины сентября они будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова в направлении южных курортов нашей страны: Бердянска, Геническа, Одессы и Херсона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, в направлении Бердянска будут курсировать такие летние поезда:

  • №228 Киев - Бердянск, со 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно с 2 по 16 сентября через день.
  • №472 / 552/471 Днепр, Кривой Рог - Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день.
  • №261 / 262 Харьков - Бердянск с 4 июня по 20 сентября через день.
  • №188 / 187 Львов - Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.

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В направлении Геническа будут курсировать летние поезда:

  • №282 Киев - Геническ, с 1 по 13 июня через день, с 15 июня по 1 сентября ежедневно, с 3 по 15 сентября через день
  • №190 / 244/189 Днепр, Кривой Рог - Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день
  • №232 / 231 Геническ - Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день

В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:

  • №228 Одесса - Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно
  • №270 / 269 Одесса - Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день
  • №251 / 252 Днепр, Кривой Рог - Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно, с 2 по 16 сентября через день
  • №271 / 272 Харьков - Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день

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В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:
  • №256 / 255 Львов - Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день
  • №265 / 266 Харьков - Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день

Кроме того, для удобства пассажиров на летний период изменена периодичность курсирования 3 поездов.

Поезд №63 / 64 Днепр - Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября, поезд №136 / 135 Одесса - Черновцы - ежедневно с 1 июня по 30 сентября. Поезд №148 / 147 Одесса - Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не 3 раза в неделю.

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"Я нашел страну, которую не ожидал найти": иностранцы, приехавшие на Евровидение в Киев, поделились своими впечатлениями. ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=WKrW0WRAGK0
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