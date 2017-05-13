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 Политика Украины
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Все про:визит (2153) Канада (908) США (12545) Яценюк (8418) Народный фронт (1186)

 Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду: запланированы встречи с Обамой, Маккейном и Фриланд

яценюк

15-19 мая лидер политической партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк осуществит рабочие визиты в Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", цель поездки в Северную Америку заключается в мобилизации международной поддержки в защиту Украины.

В центре внимания обоих визитов будут находиться три ключевые проблематики: противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины.

В Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации США.
Планируются также встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности. Кроме этого, он встретится с руководством Госдепартамента и Министерства обороны США.

Лидер "Народного Фронта" также намерен встретиться с сенаторами Тедом Крузом, Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и другими представителями обеих политических сил - Республиканской и Демократической партий.

Отдельными событиями станут встречи Яценюка с бывшим Президентом США Бараком Обамой, а также бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина имеет полное право на самозащиту, - Фриланд

В Вашингтоне планируются выступления Яценюка перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в ведущих аналитических институтах - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а также в Совете по вопросам внешней политики.

Визит в Оттаву предусматривает встречи с Министром иностранных дел Христей Фриланд и другими высокими представителями правительства и парламента Канады.

В столице Канады Яценюк примет участие в мероприятиях, посвященных солидарности с Украиной и крымскими татарами.

В рамках программы также будут встречи с представителями украинской общины, международными экспертами и медиа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не согласен с тем, что Украина - независимая страна, - экс-премьер Канады Кэмпбелл
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Надеемся это вороватое смешное Чепушило будет лететь на ТУ-154.
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США - це та сила, яка може завадити ескалації конфлікту, бо Рашка розуміє одну мову - мову сили.
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Це вже не смішно, в якості кого воно туди полетить?
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В качестве ответчика! видимо у комиссии, которая недавно проверяла финансы в период Яценюка возникли вопросы...и у Байдена тоже
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Цікаво , КРОЛИК І ДОСІ ДЕКЛАРАЦІЮ НЕ ПОДАВ ?
Ілі єму нєкогда ? шнирится по закордонах ?
Політичий труп з НУЛЬОВИМ РЕЙТИНГОМ.
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Яйце-чеченюк с Обамой по инерции встречается?
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Росія ніби сама провокує повернення " холодної війни". Цікаво, Путін реально вірить в можливість відновити щось на зразок Радянського Союзу?
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КРОЛЬ ВОНЮЧИЙ ВЕЗДЕ ЛАЗИТ НА ВЫБОРЫ ГОТОВИТЬСЯ , ПОДТАСОВКА ГОЛОСОВ ПОМОЖЕТ ПРОЛЕЗТЬ
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Трамп раскритиковал американские СМИ из-за Климкина

Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, как американские СМИ осветили визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
Трамп рассказал, что на днях провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а после - с Павлом Климкиным. По словам американского лидера, встреча с украинским министром меньше освещалась СМИ.
"Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает, все было по графику. Но они не говорили об Украине!" - заявил Трамп.
По его словам, все внимание журналистов уделялось визиту Лаврова.
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США можуть повпливати на те, щоб Росія відповіла за злочини проти України. Питання тільки в тому, наскільки цього хочуть і добиваються самі українці.
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Пам'ятається, як Мак-Кейн назвав себе українцем на знак солідарності з нами. Треба сподіватись, що таку позицію має чимало впливових американців.
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а що можуть американці? Саме конкретне, ефективне - санкції. Лише перекриваючи кисень можна зупинити агресора, який людського гуманного не розуміє.
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Не дивлячись на те, що президент в США змінився ми і надалі має теплі, дружні відносини! віримо, що і ця поїздка ще більше нас зблизить в боротьбі з ворогом
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Недивлячись на стиль спілкування Яценюка-він державник."Чеченські" справи це підтверджують
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А потім, як завжди в чечню поїде, з російськими загарбниками воювати.
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Просто російську агресію - це проблему треба подавати не як локальну українську, а як загрозу міжнародного світового рівня, як загрозу всьому світові.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк 15-19 мая посетит США и Канаду: запланированы встречи с Обамой, Маккейном и Фриланд
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