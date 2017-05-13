 Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду: запланированы встречи с Обамой, Маккейном и Фриланд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", цель поездки в Северную Америку заключается в мобилизации международной поддержки в защиту Украины.
В центре внимания обоих визитов будут находиться три ключевые проблематики: противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины.
В Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации США.
Планируются также встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности. Кроме этого, он встретится с руководством Госдепартамента и Министерства обороны США.
Лидер "Народного Фронта" также намерен встретиться с сенаторами Тедом Крузом, Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и другими представителями обеих политических сил - Республиканской и Демократической партий.
Отдельными событиями станут встречи Яценюка с бывшим Президентом США Бараком Обамой, а также бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.
В Вашингтоне планируются выступления Яценюка перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в ведущих аналитических институтах - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а также в Совете по вопросам внешней политики.
Визит в Оттаву предусматривает встречи с Министром иностранных дел Христей Фриланд и другими высокими представителями правительства и парламента Канады.
В столице Канады Яценюк примет участие в мероприятиях, посвященных солидарности с Украиной и крымскими татарами.
В рамках программы также будут встречи с представителями украинской общины, международными экспертами и медиа.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ілі єму нєкогда ? шнирится по закордонах ?
Політичий труп з НУЛЬОВИМ РЕЙТИНГОМ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Президент США Дональд Трамп остался недоволен тем, как американские СМИ осветили визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Вашингтон.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
Трамп рассказал, что на днях провел встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а после - с Павлом Климкиным. По словам американского лидера, встреча с украинским министром меньше освещалась СМИ.
"Мы делали фотографии, они делали фотографии. Все знали, кто приезжает, все было по графику. Но они не говорили об Украине!" - заявил Трамп.
По его словам, все внимание журналистов уделялось визиту Лаврова.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить