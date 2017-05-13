 Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду: запланированы встречи с Обамой, Маккейном и Фриланд

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", цель поездки в Северную Америку заключается в мобилизации международной поддержки в защиту Украины.





В центре внимания обоих визитов будут находиться три ключевые проблематики: противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины.





В Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации США.



Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ пытается арестовать и экстрадировать Яценюка: якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих





Планируются также встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности. Кроме этого, он встретится с руководством Госдепартамента и Министерства обороны США.





Лидер "Народного Фронта" также намерен встретиться с сенаторами Тедом Крузом, Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и другими представителями обеих политических сил - Республиканской и Демократической партий.





Отдельными событиями станут встречи Яценюка с бывшим Президентом США Бараком Обамой, а также бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.





В Вашингтоне планируются выступления Яценюка перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в ведущих аналитических институтах - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а также в Совете по вопросам внешней политики.





Визит в Оттаву предусматривает встречи с Министром иностранных дел Христей Фриланд и другими высокими представителями правительства и парламента Канады.





В столице Канады Яценюк примет участие в мероприятиях, посвященных солидарности с Украиной и крымскими татарами.



