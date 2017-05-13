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 Политика Украины
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Все про:визит (2153) Канада (908) США (12545) Яценюк (8418) Народный фронт (1186)

 Яценюк 15-19 мая посетит США и Канаду

яценюк

15-19 мая лидер политической партии "Народный Фронт" Арсений Яценюк осуществит рабочие визиты в Соединенные Штаты Америки и Канаду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Народного фронта", цель поездки в Северную Америку заключается в мобилизации международной поддержки в защиту Украины.

В центре внимания обоих визитов будут находиться три ключевые проблематики: противодействие агрессии России, энергетическая безопасность и поддержка экономического восстановления Украины.

В Вашингтоне Яценюк намерен провести встречи с представителями новой администрации США.
Планируются также встречи с руководящими должностными лицами в Совете национальной безопасности. Кроме этого, он встретится с руководством Госдепартамента и Министерства обороны США.

Лидер "Народного Фронта" также намерен встретиться с сенаторами Тедом Крузом, Джоном Маккейном, Ричардом Дурбином и другими представителями обеих политических сил - Республиканской и Демократической партий.

Отдельными событиями станут встречи Яценюка с бывшим Президентом США Бараком Обамой, а также бывшим вице-президентом Джозефом Байденом.

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В Вашингтоне планируются выступления Яценюка перед экспертами по вопросам международных отношений и безопасности в ведущих аналитических институтах - American Enterprise Institute, Heritage Foundation, а также в Совете по вопросам внешней политики.

Визит в Оттаву предусматривает встречи с Министром иностранных дел Христей Фриланд и другими высокими представителями правительства и парламента Канады.

В столице Канады Яценюк примет участие в мероприятиях, посвященных солидарности с Украиной и крымскими татарами.

В рамках программы также будут встречи с представителями украинской общины, международными экспертами и медиа.

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Хто це тепер,яке відношення до влади,і нехай іде хоть в жопу
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Я извиняюсь спросить, а в каком статусе боевой реббит туда намылился ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯценюк 15-19 мая посетит США и Канаду
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