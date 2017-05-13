 "Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Он сообщил о первом в Украине объекте строительства, которые введен в эксплуатацию полностью онлайн. Это - жилой дом индивидуального строительства на Тернопольщине.
"Собственник строительства оформил документы через интернет без единого посещения органов государственной архитектурной инспекции, без очередей и злоупотреблений. Ограниченные часы приема в учреждениях также не помешали - декларация о готовности была подана в 23:30", - отметил Гройсман.
"Градостроительная сфера в Украине нуждается в дальнейшей дерегуляции. Мы уже внедрили в марте этого года шесть электронных услуг, которые позволяют как начать, так и завершить строительство объектов I-III категорий сложности онлайн. Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн. Это очень амбициозный показатель, но я уверен, мы справимся", - написал премьер.
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официальный документ военно-полевой жены у бандитов. Баба пришла к успеху....
песни чичериной:
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла в голове моей замкнуло Ла-а.
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла ветром в голову надула Ла-Ла-Ла...
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А если серьезно - поживем увидим. Увидим, будет ли Гройсман.
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КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ ВСЕГО ЗА 14 ЧАСОВ
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http://www.buildingtech.com.ua/article/nedvizhimost/v-germanii-stroyat-doma-vsego-za-1-den
Привет от И. Маска.
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