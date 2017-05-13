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 Политика Украины, Экономика
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Все про:интернет (1379) строительство (1712) Гройсман (2894) реформы (2590) электронное управление (58)

 "Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман

гройсман

Количество объектов, начало и завершение строительства которых оформляется по интернету, должно быть увеличено минимум до 50% в течение двух лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал на странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он сообщил о первом в Украине объекте строительства, которые введен в эксплуатацию полностью онлайн. Это - жилой дом индивидуального строительства на Тернопольщине.

Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн, - Гройсман 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - Гройсман о пенсионной реформе. ВИДЕО

"Собственник строительства оформил документы через интернет без единого посещения органов государственной архитектурной инспекции, без очередей и злоупотреблений. Ограниченные часы приема в учреждениях также не помешали - декларация о готовности была подана в 23:30", - отметил Гройсман.

"Градостроительная сфера в Украине нуждается в дальнейшей дерегуляции. Мы уже внедрили в марте этого года шесть электронных услуг, которые позволяют как начать, так и завершить строительство объектов I-III категорий сложности онлайн. Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн. Это очень амбициозный показатель, но я уверен, мы справимся", - написал премьер.

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Певица Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной ЛНР

http://varlamov.me/2016/news/chich.jpg

официальный документ военно-полевой жены у бандитов. Баба пришла к успеху....

песни чичериной:
Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла в голове моей замкнуло Ла-а.

Ту-Лу-Ла, Ту-Лу-Лу-Ла, Ту-Ту-Лу-Ла ветром в голову надула Ла-Ла-Ла...
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Пришло время и этой шалаве покинуть жесткий диск моего кАмпутера. Насколько места больше стало за последние 3 года
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А как же обойти за печатью 10-ки оченьнужныхслужб?????
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ты еще два года собираешься ,,строить,,?до полной разрухи?
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Бреше.майже як його політичний батько.супермегабрехло Петро Олексійович Порошенко!
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"Моя цель, чтобы через два года не менее 50% украинцев водились за нос моими обещаниями", - Гройсман.

А если серьезно - поживем увидим. Увидим, будет ли Гройсман.
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"Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман" - а может это твоя цель, винницкий торгаш: "Кабмин допустил создание российской монополии на украинском рынке азотных удобрений, - "Зеркало недели" - в итоге имеем креатуру барыги, и такого же же брехуна, как и Шоколад.

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Мы ВСЕ вашу цель знаем, а она предельно проста - ещё пару лет продержаться у корыта,украсть как можно больше а дальше,как получится ,если не получится сфальсифицировать выборы и удержаться на хлебных местах,то тогда свалить!!! Хреново то,что по тихому вам свалить не удастся и опять польётся кровь ....
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Всё понятно: два дебила это сила! С недосыпу пей горькую!
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А мы это ты! И впрямь не множь себе врагов.Лечась, фильтруй базар
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Один из мощнейших инструментов борьбы с коррупцией - устранение чиновников от принятия решения.
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Вова, что вы говорите? Онлайн - строятся тока игры и "разрешения". Виртуальная реальность и жизнь разные вещи. В реальной, после онлайн - всегда придут: пожежни, сан, землемеры, налоговики - короче тьма. А так слабо?

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ ВСЕГО ЗА 14 ЧАСОВ
http://www.buildingtech.com.ua/article/nedvizhimost/kak-postroit-dom-vsego-za-14-chasov
В ГЕРМАНИИ СТРОЯТ ДОМА ВСЕГО ЗА 1 ДЕНЬ
http://www.buildingtech.com.ua/article/nedvizhimost/v-germanii-stroyat-doma-vsego-za-1-den

Привет от И. Маска.
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Ти сука коли вже перестанеш людям лапшу на вуха вішать!!!! Ти казав що субсидії будуть за 10 днів і для цього потрібно буде подати лише заяву та декларацію!!! А людей в управліннях соцзахисту ганяють місяцями вимагаючи довідку на довідку, папір, коверти і т.д. Не знаю може по всій Україні по іншому але в Черкаській області саме так, як я кажу. А на питання цим "службовцям", що в нас так нічого і не змінилося, вони цинічно відповідають - А ти що на щось надіявся?!!!
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Сердючка назавжди покидає сцену .Куди? БПП чи Ляшко? https://goo.gl/stQKq8 "Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман - Цензор.НЕТ 7016
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман
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