 "Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн", - Гройсман

Как передает

, об этом написал на странице в

премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он сообщил о первом в Украине объекте строительства, которые введен в эксплуатацию полностью онлайн. Это - жилой дом индивидуального строительства на Тернопольщине.

"Собственник строительства оформил документы через интернет без единого посещения органов государственной архитектурной инспекции, без очередей и злоупотреблений. Ограниченные часы приема в учреждениях также не помешали - декларация о готовности была подана в 23:30", - отметил Гройсман.

"Градостроительная сфера в Украине нуждается в дальнейшей дерегуляции. Мы уже внедрили в марте этого года шесть электронных услуг, которые позволяют как начать, так и завершить строительство объектов I-III категорий сложности онлайн. Моя цель, чтобы через два года не менее 50% объектов начинали строительство и вводились в эксплуатацию онлайн. Это очень амбициозный показатель, но я уверен, мы справимся", - написал премьер.

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