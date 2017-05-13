EN|RU|UK
Темы дня: Суды по делу Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Компромат на Трампа Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 За рубежом
  2128  41
Все про:вирус (71) киберпреступление (256) компьютеры (101) хакер (573) кибербезопасность (110)

 К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph

В масштабной атаке вируса-вымогателя WannaCryptor, которая поразила более 45 тысяч компьютеров в 74 странах по всему миру, замечен след кибергруппы Shadow Brokers, возможно связанной с Российской Федерацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом пишет издание The Telegraph.

"С инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после одобренных им ракетных ударов в Сирии", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, отдельные эксперты считают, что данный факт указывает на связь группы хакеров Shadow Brokers с российским правительством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страны G7 договорились о совместной борьбе с хакерскими атаками

Представители Shadow Brokers в апреле заявили, что украли "кибер-оружие" у американской разведки, что предоставило беспрецедентный доступ ко всем компьютерам, использующим Microsoft Windows.

Инструмент взлома был разработан Агентством национальной безопасности США для получения доступа к компьютерам, используемым террористами и вражескими государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирус-вымогатель заразил компьютеры МВД РФ, - российские СМИ

Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 12 мая, масштабная хакерская атака вывела из строя десятки тысяч компьютеров по всему миру. При этом хакеры вымогают от 300 до 600 долларов в биткоинах для разблокировки данных, угрожая их уничтожить.

К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph 01

На данный момент распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А компы в своих министерствах и ведомствах рашики накрыли в целях конспирации или из-за врождённой рукожопости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Второе- почти на верняка.Если украсть не чего их не интересует ни чего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так вот как оказывается. И кто бы мог подумать такое о высокоморальной империи. Слушая блатной шансон, смотря их "добрые" передачи типа дом-2 или окна, смотря их высокохудожественные фильмы о криминале. Наблюдая их всемирную братскую интернациональную помощь. Зная о том сколько полезных изобретений и научных работ раша дала миру. Кто бы мог подумать такое.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глобальная кибератака была случайно остановлена британским программистом - программист и блогер под ником @MalwareTechBlog смог случайно остановить крупнейшую кибератаку, обратив внимание, что вредоносная программа обращается к определенному домену, который состоит из большого количества символов: iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com Зарегистрировав такое же доменное имя, программисты выяснили, что этот адрес был зашит в код вирус для того, чтобы остановить его
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да без вопросов. Сами себя, что бы других напугать. Как это по ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да просто выпустили вирус и все.
Пострадали владельцы компов с пирацкими Win8 и ниже, которые вовремя не обновлялись.
Больше всего таких оказалось конечно же в рашке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С понедельника начнется финансовый Армагеддон - Радиостанция Нью-Йорка SuperStation95: Военное положение может быть объявлено во всех странах мира, включая США уже на следующей неделе, поскольку в пятницу компьютерный вирус начал атаковать компьютеры по всему миру. Когда он попадает в банки, это будет DOOMSDAY (конец света) - перевод с оригинала - https://www.superstation95.com/index.php/world/3863
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та не будет никакого DOOMSDAY. В соответствии с Базель 2-3, банки обязаны хранить ежедневные бек-копии своих операционных дней на независимых площадках. Так что сбой будет в отдельных банках на день максимум.
 показать весь комментарий
Ответить
 
13 maja ? a vo skoljko po mestnomu vremeni on negovoril? ja tut v magazine sobirajus prosta....mozhet kasku iz foljgi soboi vzjatj ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После "конца света" 2012 года высокая точность этого прогноза не принципиальна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А кто-то сомневался, что кто-то еще, кроме кацапских вылупков способен на такое говно?
Если еще кто-то сомневается - зайдите на Мэйл.ру. Месяц потом будете комп от русского говна чистить.
Это у русских жизненная философия такая - говно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Он порохобот,а она главная конкурента барыги на следующих выборах. Боты минстецевские мочат всё, что против шоколадной твари!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы так достали всех что если завтра они исчезнуть то все равно будут валить на выродков все беды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глобальная кибератака была случайно остановлена британским программистом - программист и блогер под ником @MalwareTechBlog смог случайно остановить крупнейшую кибератаку, обратив внимание, что вредоносная программа обращается к определенному домену, который состоит из большого количества символов: iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com Зарегистрировав такое же доменное имя, программисты выяснили, что этот адрес был зашит в код вирус для того, чтобы остановить его
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сегодня утром в раша- новостях, когда начали рассказывать про "разработало АНБ" и прочее антиамерское, тут же сослались на ВИКИЛИКС и СНОУДЕНА!!! СОВПАДЕНИЕ? Или просто проговорились - откуда ноги растут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Программист случайно остановил распространение вируса-вымогателя WCry

Распространение вируса-вымогателя WCry (Wanna Cry) удалось остановить случайно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на твиттер MalwareTechBlog, который ведет британский специалист по кибербезопасности. Распространение вируса удалось остановить с помощью регистрации домена, к которому он обращался.

Как сообщается в твиттере MalwareTechBlog, программист, который ведет этот блог, обнаружил, что вирус WCry по неясной причине обращается к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. После этого специалист решил зарегистрировать такой домен, чтобы проследить за активностью вируса.

После этого распространение вируса прекратилось. Позднее программист обнаружил, что в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то распространение следует прекратить, если нет, то продолжать. После регистрации домена, сообщается в твиттере MalwareTechBlog, к нему пришли десятки тысяч запросов. Также в твиттере говорится, что, создавая домен, автор блога не знал о приостановке распространения вируса. «Так что теперь я могу добавить "случайную остановку международной кибератаки" в мое резюме», - добавил автор блога.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саша_Северный‏ @Aleks_SPb 3 ч.3 часа назад
Мне АБСОЛЮТНО ПО///УЙ с проблемами москвичей в связи с сносом пятиэтажек Они сами выбирали этого оленя ! Может хоть так дойдёт до баранов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кот бандеровец‏ @goshakot779 7 ч.7 часов назад
ПОМОЖЕМ С РОЗЫСКОМ На фото командиры титушек нападавших на участников АТО в Днепре Максимальный ретвит

К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 9214
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страшный БЕНДЕРовец‏ @Realuran 1 ч.1 час назад
На россии за фотошоп и неуважительное отношение к их идолам введена УГОЛОВНАЯ ответственность! А фотошопить - то зачем... и так смешно!

К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 4520
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти