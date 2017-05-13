 К масштабной хакерской атаке может быть причастна связанная с РФ кибергруппа, - The Telegraph

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом пишет издание The Telegraph.
"С инцидентом могут быть связаны недавние предупреждения группировки Shadow Brokers в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа после одобренных им ракетных ударов в Сирии", - говорится в сообщении.
Согласно информации издания, отдельные эксперты считают, что данный факт указывает на связь группы хакеров Shadow Brokers с российским правительством.
Представители Shadow Brokers в апреле заявили, что украли "кибер-оружие" у американской разведки, что предоставило беспрецедентный доступ ко всем компьютерам, использующим Microsoft Windows.
Инструмент взлома был разработан Агентством национальной безопасности США для получения доступа к компьютерам, используемым террористами и вражескими государствами.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в пятницу, 12 мая, масштабная хакерская атака вывела из строя десятки тысяч компьютеров по всему миру. При этом хакеры вымогают от 300 до 600 долларов в биткоинах для разблокировки данных, угрожая их уничтожить.
распространение вируса-вымогателя WannaCrypt удалось приостановить.
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Пострадали владельцы компов с пирацкими Win8 и ниже, которые вовремя не обновлялись.
Больше всего таких оказалось конечно же в рашке.
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Если еще кто-то сомневается - зайдите на Мэйл.ру. Месяц потом будете комп от русского говна чистить.
Это у русских жизненная философия такая - говно.
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ibigdan
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Распространение вируса-вымогателя WCry (Wanna Cry) удалось остановить случайно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на твиттер MalwareTechBlog, который ведет британский специалист по кибербезопасности. Распространение вируса удалось остановить с помощью регистрации домена, к которому он обращался.
Как сообщается в твиттере MalwareTechBlog, программист, который ведет этот блог, обнаружил, что вирус WCry по неясной причине обращается к домену iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. После этого специалист решил зарегистрировать такой домен, чтобы проследить за активностью вируса.
После этого распространение вируса прекратилось. Позднее программист обнаружил, что в коде вируса говорилось, что если обращение к этому домену успешно, то распространение следует прекратить, если нет, то продолжать. После регистрации домена, сообщается в твиттере MalwareTechBlog, к нему пришли десятки тысяч запросов. Также в твиттере говорится, что, создавая домен, автор блога не знал о приостановке распространения вируса. «Так что теперь я могу добавить "случайную остановку международной кибератаки" в мое резюме», - добавил автор блога.
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Мне АБСОЛЮТНО ПО///УЙ с проблемами москвичей в связи с сносом пятиэтажек Они сами выбирали этого оленя ! Может хоть так дойдёт до баранов...
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ПОМОЖЕМ С РОЗЫСКОМ На фото командиры титушек нападавших на участников АТО в Днепре Максимальный ретвит
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На россии за фотошоп и неуважительное отношение к их идолам введена УГОЛОВНАЯ ответственность! А фотошопить - то зачем... и так смешно!
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