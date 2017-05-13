 "США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, об этом сказал председатель украинской спецслужбы Василий Грицак на встрече с представителями Конгресса США во главе с председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколам.
"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война. В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции, превратившись в "воюющую спецслужбу", сотрудники которой на постоянной основе находятся в зоне проведения АТО", - сказал Грицак.
Американские конгрессмены заверили руководство СБУ в своем единстве в вопросах поддержки Украины, подчеркнув, что продолжают выступать за территориальную целостность государства, настаивая на увеличении финансовой помощи для Украины.
Стороны обсудили вопросы противодействия терроризму, борьбы с киберугрозами со стороны РФ и перспективы укрепления сотрудничества в указанных сферах.
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Так вот, ничего это не было. Пусть никто не ведётся на мордовскую ложь: украинцы всегда были и будут отменными воинами. Пока Вы не поймёте, что смиренно-терпеливые Майданы были нашим позором, а никакой не революцией, так и будем все вместе причитать на форумах "что же нам делать, ах, что же нам делать, как же поумнеть". Зайдите в блог Ю.Касьянова, посмотрите, как мордовские тролли хвалят Майдан! Потому что вы пришли на революцию, а вас развели как котят. Больше никогда не ведитесь на ложь. Это и есть решение всех Ваших проблем.
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А то он больше думает о бизнесе с Россией.
Впрочем, чему удивляться.
Для Барыги Украина не родина, а гешефт...
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Грицак!!! У нас АТО, а не война - пора бы это уже знать, тем более председателю украинской спецслужбы.
Если не веришь, спроси у своего шефа Порошенко.
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Но, видимо, Грицак забыл, шо в Штатах у власти - не воровская шобла, которая говорит одно, а делает совсем другое.
A власть для которой: Закон - превыше всего.
И поэтому, они всегда в своих решениях опираются на юридические документы, по которым у нас АТО.
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Да. И последнее заявление Трампа по этому вопросу это подтверждает.
Но, Трамп... Шмамп... Это ведь дело десятое в конце концов. Они нам помогают. Спасибо.
Но побеждать мы должны начать с самих себя.
И мы - ПОБЕДИМ.
Я вспоминаю стихи Павла Тычины:
Я є народ,
Якого правди сила,
Ніким звойована ще не була!
Яка біда, яка чума мене косила,
А СИЛА ЗНОВУ РОЗЦВІЛА!
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У США зацікавленні у досягненні миру між Україною і Росією, однак тут це питання розглядають лише з прагматичної точки зору, тобто досягнення мети на будь-яких умовах. Про це заявила журналіст Юлія Лимар.
"Питання війни між Україною і Росією в США розглядається досить цинічно і прагматично. Для них це невелике непорозуміння, конфлікт, який добре було б припинити, щоб перейти до нового етапу відносин з Росією", - пояснила журналіст.
При цьому вона додала, що для європейських країн це питання більш актуальне, адже Росія несе безпосередню загрозу кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього нам доведеться пожертвувати", - пояснила Лимар.
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Боротьба між Україною і Росією вже набула куди більш епічних розмірів, між боротьба між однією державою і другою, котора втричі сильніша.
Це боротьба між двома світами і світоглядами. І Україна переможе, бо на на нашому боці історія розвитку людства від древньої тиранії до демократії, краще якої, зо всіма її недоліками, людство ще не вигадало.
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И если бы зналось, шо у нас война с Расеей, то отношение у Запада было - другим, и военную помощь мы получали на - существенно более высоком уровне.
Этой воровской шобле и Путину выгодно, шобы эта война тянулась как можно дольше.
Ведь, не зря есть поговорка: война - все спишет.
А кроме того, от Путина - преференции бизнесу Порошенко в Расеи.
В тоже время, Путин - как того и хотел, добился заморозки конфликта в лугандонии.
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А проповеди РПЦ МП о братстве и славянстве - ничто, когда неверующие называют себя православными и умилительно с впитыванием слушают попов РПЦ МП?
Может и зачиновнивание государственного управления не служит разрушению государства?
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Больше читайте здесь: https://zn.ua/POLITICS/filatov-pobedil-vilkula-na-vyborah-mera-dnepropetrovska-opros-socis-195538_.html
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Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский читель и русский поп".
Самые очевидные пропагандисты - последние два.
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Шевченковский суд отказался признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины
12 мая 2016 в 12:44
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,
не являются их жертвами. Они соучастники..."
Джордж Оруэлл
Против юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.
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Об этом пишет Politeka.
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Лидия Григорьевна сообщила российским СМИ, что они всей семьей выступали за «присоединение» Крыма к России, поэтому участие в референдуме «стало для них практически праздником».
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После получения диплома Юлия поступила в международную школу во Франции, где и встретила своего будущего мужа - Алексея Порошенко. Свадьба состоялась в 2013 году.
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Ещё бы!!! Каждый ватник знает, что именно США ведут войну с лаптестаном на территории Украины.
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Это ужасно, чем всё это обернётся для человечества!
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Західний капіталізм , в своїй основі , керується лише отриманням прибутку - відносини з РФ вигідні Заходу і доки це триватиме - Хуйлу і його режиму нічого не загрожує .
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Это произошло тогда, когда исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".
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