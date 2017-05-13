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 Политика Украины
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Все про:Конгресс США (272) США (12545) Грицак Василий (262)

 "США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак

украина сша

Соединенные Штаты Америки - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать, что в Украине идет война, а не внутренний конфликт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, об этом сказал председатель украинской спецслужбы Василий Грицак на встрече с представителями Конгресса США во главе с председателем Комитета национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколам.

"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война. В условиях продолжающейся агрессии СБУ была вынуждена расширить свои функции, превратившись в "воюющую спецслужбу", сотрудники которой на постоянной основе находятся в зоне проведения АТО", - сказал Грицак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я сказал им: ребята, вам нужно заключить мир", - Трамп о переговорах с Климкиным и Лавровым

Американские конгрессмены заверили руководство СБУ в своем единстве в вопросах поддержки Украины, подчеркнув, что продолжают выступать за территориальную целостность государства, настаивая на увеличении финансовой помощи для Украины.

Стороны обсудили вопросы противодействия терроризму, борьбы с киберугрозами со стороны РФ и перспективы укрепления сотрудничества в указанных сферах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и союзники должны помочь вернуть оккупированный Крым Украине, - экс-генсек НАТО
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Вчера и сегодня на Цензоре мордовцы усиленно пытаются впихать украинцам "устранение противоречий" и прочие христианские ценности, прекрасно вписывающиеся в политику путинского православного талибана: мол, пока мы вас уничтожаем, вы уж так будьте любезны, подставьте вторую щеку и всю казну, у вас же это исторически было, украинцы всегда ж были терпилами, ах, простите, миротворцами.
Так вот, ничего это не было. Пусть никто не ведётся на мордовскую ложь: украинцы всегда были и будут отменными воинами. Пока Вы не поймёте, что смиренно-терпеливые Майданы были нашим позором, а никакой не революцией, так и будем все вместе причитать на форумах "что же нам делать, ах, что же нам делать, как же поумнеть". Зайдите в блог Ю.Касьянова, посмотрите, как мордовские тролли хвалят Майдан! Потому что вы пришли на революцию, а вас развели как котят. Больше никогда не ведитесь на ложь. Это и есть решение всех Ваших проблем.
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не унижай украинцев, москальская кликуша, украинцы пока живут национальной идеей своего народа и противоречия не создают в любом деле, которое делают, не только как воины лучшие, но и в любом другом деле форы твоим клишеногим соотечественникам дадут, которые без противоречий жить не могут и пока сами себя не высекут не угомонятся
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Пускай Хрицик для начала своему хитрожопому начальнику объяснит - что у нас война.
А то он больше думает о бизнесе с Россией.
Впрочем, чему удивляться.
Для Барыги Украина не родина, а гешефт...
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Потому что именно США ведут войну с лаптестаном на нашей территории. Это знает любой кацап)
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Кто бы вас еще убедил,шо в нас война ,а не АТО
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США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак
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Грицак!!! У нас АТО, а не война - пора бы это уже знать, тем более председателю украинской спецслужбы.


Если не веришь, спроси у своего шефа Порошенко.




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И не факт, шо в Штатах так считают, поскольку это всего лишь по мнению Грицака.

Но, видимо, Грицак забыл, шо в Штатах у власти - не воровская шобла, которая говорит одно, а делает совсем другое.

A власть для которой: Закон - превыше всего.

И поэтому, они всегда в своих решениях опираются на юридические документы, по которым у нас АТО.



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Это может примирить...К вождю с молитвой и поклоном - Ленину от благодарного японского народа - Ооо!
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Да хватит постить сру ресурсы- НИ КТО НЕ ПЕРЕЙДЁТ НА НИХ
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Чистый киевский ресурс и формально и физически...
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НУ ДА---е.mail.ru- я ри чего не разбираюсь.даже без перехода видно .,что *киевский*
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а почему бы украинский суд не убедить сначала?
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Они бы еще контейнеры с замороженной спермой по улицам катали .
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"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война
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Да. И последнее заявление Трампа по этому вопросу это подтверждает.
Но, Трамп... Шмамп... Это ведь дело десятое в конце концов. Они нам помогают. Спасибо.
Но побеждать мы должны начать с самих себя.
И мы - ПОБЕДИМ.
Я вспоминаю стихи Павла Тычины:
Я є народ,
Якого правди сила,
Ніким звойована ще не була!
Яка біда, яка чума мене косила,
А СИЛА ЗНОВУ РОЗЦВІЛА!
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Уважно вивчай ролик, мільйон переглядів - це велике досягнення!
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То хоч пану пощастило мільйонним переглядачем стати?
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Тс-с-с, зараз точно забанять за флуд. Хоча мене й так забанять 115-й раз, це адмін (чи адміниха) ще не бачив
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Так, автор ролика на мені тестує свої експерименти
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Помирити на будь-яких умовах: Журналіст назвала справжню мету Заходу щодо війни на Донбасі

У США зацікавленні у досягненні миру між Україною і Росією, однак тут це питання розглядають лише з прагматичної точки зору, тобто досягнення мети на будь-яких умовах. Про це заявила журналіст Юлія Лимар.
"Питання війни між Україною і Росією в США розглядається досить цинічно і прагматично. Для них це невелике непорозуміння, конфлікт, який добре було б припинити, щоб перейти до нового етапу відносин з Росією", - пояснила журналіст.
При цьому вона додала, що для європейських країн це питання більш актуальне, адже Росія несе безпосередню загрозу кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити Україну і Росію на будь-яких умовах. Їм неважливо, чим заради цього нам доведеться пожертвувати", - пояснила Лимар.
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Юлія Лимар - звичайнісінька собі дурепка, яка бекає що бачить своїм не дуже розумним оком. "Українська журнаглісточка" одним словом.

Боротьба між Україною і Росією вже набула куди більш епічних розмірів, між боротьба між однією державою і другою, котора втричі сильніша.
Це боротьба між двома світами і світоглядами. І Україна переможе, бо на на нашому боці історія розвитку людства від древньої тиранії до демократії, краще якої, зо всіма її недоліками, людство ще не вигадало.
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У них такое, не совсем серьезное отношение, потому шо юридически у нас АТО, а не война.

И если бы зналось, шо у нас война с Расеей, то отношение у Запада было - другим, и военную помощь мы получали на - существенно более высоком уровне.

Этой воровской шобле и Путину выгодно, шобы эта война тянулась как можно дольше.

Ведь, не зря есть поговорка: война - все спишет.

А кроме того, от Путина - преференции бизнесу Порошенко в Расеи.

В тоже время, Путин - как того и хотел, добился заморозки конфликта в лугандонии.
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Ты думаеш тебе за этот высер заплатят? Не думаю. Твоя рабсия уже не просто падает, она несется в пике со сверхзвуковой скоростью. И ей от падения уже не поможет ничего, даже отмена санкций, а уж тем более замена аббревиатуры с АТО на войну.
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Так , то досить цікавий момент... Як перейти на новий рівень відносин з ядерною мавпою.
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Да и Украину тоже не надо убеждать в том, что США адекватно воспринимают сложившуюся реальность, умные люди, как говорится, друг друга с полуслова поймут, остальные поумнеют со временем и лишь вырожденцы будут упорствовать пока полностью не выродятся.
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В том, то и дело, что необходимо время, чтобы больше стран поняли, что не внутренний кофликт, а внешняя агрессия и ум тут ни при чём в условиях пропаганды паРаши, через финансируемой ею различные "общественные" организации и партии.
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понимаете, в чем дело-то... я бы согласился, что нужно больше времени, но есть одно маленькое "но". В свое время москальский царь Петр 1 дал приказ смердам всех москалей русскими называть и им самим так называться. Петра 1 уж нет давно, российская империя почила в бозе, совдеп после нее медным тазом накрылся, уж и клон России со столицей москвой вместо Ст-Петербурга образовался и по заветам орды живет. А многие страны как называли так и продолжают называть этих вот самозваных вечных манкуртов орды не своим именем, "русскими", как будто бы те и правда имеют отношение к Руси. представляете, и даже булгарская река волга, которая впадала в Хазарское море стала вдруг для всех русской как будто Русь. А ведь вскомандовал Петр 1 смердам своим, понимаете? Смердам, и чтыдно было бы подчиняться. Но даже перспектива оказаться в роли смердов многих не может заставить подумать, так и живут с тем, что стыдно признать по привычке веками. Вот поэтому я и думаю, что вопрос здесь совсем не во времени.
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Я так понял, что я чего-то не понимаю и написал непонятный пост?
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да это я как бы намекаю, что многим просто выгодно не понимать списывая все на пропаганду.
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Только "пропаганда" со знаком плюс или минус формирует мировозрение...
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не хочу вас расстраивать, но чем дальше, тем больше это утверждение устаревает.
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Серьёзно? Значит истеричные заявления Хуйла о фальсификации истории (учитель), т.е. предоставление её не в нужном паРаше контексте, как спасителя просто сотрясания воздуха?
А проповеди РПЦ МП о братстве и славянстве - ничто, когда неверующие называют себя православными и умилительно с впитыванием слушают попов РПЦ МП?
Может и зачиновнивание государственного управления не служит разрушению государства?
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и что, помогли проповеди, истерика пуйла и прочее? Нет. Давайте оценивать по факту)
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Филатов набрал 55,8% голосов, а его оппонент и член "Оппозиционного блока" Александр Вилкул - 41,5%.
Больше читайте здесь: https://zn.ua/POLITICS/filatov-pobedil-vilkula-na-vyborah-mera-dnepropetrovska-opros-socis-195538_.html
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Добавка;
Муравьёв-Вешатель: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский читель и русский поп".
Самые очевидные пропагандисты - последние два.
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Я вижу, что Вы пропагандируете, что пропаганда не влияет на людей...
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не передергивайте, я говорил о том, что влияние пропаганды снижается и это очевидно.
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Потому на Западе говорят о противодействии пропаганде паРаши и даже сенат США по тому поводу предлагает ввести санкции?
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осталось председателю украинской спецслужбы Василию Грицаку - обьяснить это украинскому президенту ВРаде и обьявить МИДу на весь мир,,,что Украина находится в состоянии войны с рашистом...тогда США и по ленд лизу денег дадут...
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так никто и не скрывает то, что Россия под руководством москвы совершила вероломное нападение на Украину нарушив подписанные договора и без объявления войны. Кому повылазило тот пусть просто больше в глаза не балуется и все нормально будет.
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США такая же страна как и все остальные. в которых считают. что деньги не пахнут..
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Факт! Все их россказни про ценности, которые на первом месте - лапша для умственно отсталых. Бабки - их единственная и постоянная ценность и мерило вещей. Принципы и нравственность там и рядом не валялись. Политики априори аморальны и безнравственны. Это особая каста негодяев!
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Понимают, ага. Наверно потому предлагают мириться.... Цинизм высшей меры. Никогда , лично мне, аленье стадо не будет мирным соседом. То ,что эти мрази сделали с моей страной,- не заслуживает прощения...
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А кого треба переконувати - українські суди ?!
Шевченковский суд отказался признавать факт вооруженной агрессии РФ против Украины
12 мая 2016 в 12:44
"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников,
не являются их жертвами. Они соучастники..."
Джордж Оруэлл
Против юридического признания факта вооруженной агрессии России в Украине
выступили в Администрации президента, заявил правозащитник Станислав
Батрин.
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Родня невестки президента Украины Петра Порошенко Юлии на незаконном референдуме по «присоединению» Крыма Россией подали свой голос за присоединение полуострова к РФ, а сама Юлия Алиханова (девичья фамилия девушки) и вовсе оказалась родом из страны агрессора
Об этом пишет Politeka."США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак - Цензор.НЕТ 5804
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"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак - Цензор.НЕТ 3607 сватьи Порошенко - Елены Эмильевны, есть родственники в оккупированном Крыму. Ее дядя - Котельников Виктор Павлович и его жена - Лидия Григорьевна регулярно общаются в сети со своей родней - родителями Юлии.
Лидия Григорьевна сообщила российским СМИ, что они всей семьей выступали за «присоединение» Крыма к России, поэтому участие в референдуме «стало для них практически праздником»."США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак - Цензор.НЕТ 7033
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"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак - Цензор.НЕТ 8093
После получения диплома Юлия поступила в международную школу во Франции, где и встретила своего будущего мужа - Алексея Порошенко. Свадьба состоялась в 2013 году.
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"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак

Ещё бы!!! Каждый ватник знает, что именно США ведут войну с лаптестаном на территории Украины.
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Штаты добьют мацковию , без сомнения . У Штатов ВВП больше рашистского всего в 16 раз.
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Весь Запад в целом - это лев с заячьим сердцем и душой гиены. Трусливый Лев! И потому слабый, но деятельный агрессивный гопник и маньяк уделает тех сраных интеллигентов в сухую.
Это ужасно, чем всё это обернётся для человечества!
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Да нічим це не обернеться !
Західний капіталізм , в своїй основі , керується лише отриманням прибутку - відносини з РФ вигідні Заходу і доки це триватиме - Хуйлу і його режиму нічого не загрожує .
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Какая война? 7 апреля 2014 года в Украине официально объявлена АТО.
Это произошло тогда, когда исполнявший на тот момент обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил о создании антикризисного штаба и о том, что "против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия".
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Було б непогано , якби США переконали українську владу визнати офіційно війну з Росією. Але ж як тоді бути з Рошеновськими фабриками ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"США - одна из немногих стран, которую не нужно убеждать в том, что события в Украине - не внутренний конфликт, а война", - Грицак
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