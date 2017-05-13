 Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод ВС Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на танке Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP.
Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка.
Высокий уровень подготовки украинских воинов отметил командующий Сухопутных войск ВС США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес.
"Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту", - отметил Ходжес, добавив, что опыт украинского взвода, который воевал против российских танков является чрезвычайно полезным для всех участников соревнований.
танковые подразделениями Вооруженных Сил США, ФРГ, Франции, Польши и Австрии. От Украины участвовал танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева на штатном вооружении - модернизированных танках Т-64БВ.
14991 136
Материалы по теме: Оборона
Бойцы АТО получили 1,3 млн грн за уничтожение вражеской техники на Донбассе, - Минобороны(44)
Украинские морские пехотинцы приняли участие в международных учениях в Румынии. ФОТО(37)
Украинские танкисты примут участие в соревнованиях НАТО по танковому биатлону(110)
61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО(16)
Командующий войсками США в Европе: Украина сейчас в хаосе, как того и хотел Путин(21)
Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко(76)
Масштабные учения с участием резервистов стартовали на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж(7)
Ответить
при этом экипажи должны еще опыт натанковать...
с другой стороны почему не отправили Т-64БМ «Булат»...
Ответить
Ответить
Ответить
=======================================================================
Интересно, а какой бы результат показали занявшие первые четыре места, если бы их посадит в такие говно танки, на которых соревновались наши.
Вот мы все время слышим от этой воровской власти о том, какое огромное количество денег тратится на оборону.
Но, в тоже время, ВСУ - не оснащена, хотя бы в небольшом количестве, теми же Оплотами и другой техникой, соответствующей нынешнему времени.
Даже, для соревнований не нашли несколько танков, более менее приличного уровня.
Для порохососсов: времени для подготовки на новых танках к этим соревнованиям, было вполне достаточно.
После ухода этой воровской шоблы, почти наверняка, не будет в наличии и половины из того, шо должно быть и о чем нам рассказывала эта хитрожопая гешефтная шобла.
Ответить
Ответить
Стэць!!! Ты, шо с дурдомом договор заключил?
Ответить
Ответить
Отличный результат.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иначе нельзя. У нас Минск и Барыга. Мы мирные...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Австрия
2. Германия
3. США
4. Х
5. Украина
6. Y
Думаю Y - Польша, Х - Франция.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
что с вами сделают американцы, немцы и французы
на своих новеньких леопардах и абрамсах!
Если на донбасе вас украинцы херачат на стареньких 64-ках...
Ответить
Ответить