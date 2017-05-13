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 Политика Украины, За рубежом
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 Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО

танк

Украинские танкисты заняли пятое место на международных танковых соревнования "Сильная Европа", проходивших с 7 по 12 мая в учебном центре Командования подготовки 7-й Армии ВС США в Графенвири, Германия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Первенство Strong Europe Tank Challenge 2017 завоевал танковый взвод ВС Австрии на танках Leopard 2A4. Второе место заняли немецкие танкисты на танке Leopard 2A6. "Бронзу" получили американские военнослужащие на танках Abrams M1A2 SEP.

Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Наши танкисты демонстрируют приличные результаты, - Генштаб об участии экипажей ВСУ в танковом биатлоне НАТО. ВИДЕО

Высокий уровень подготовки украинских воинов отметил командующий Сухопутных войск ВС США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес.

"Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту", - отметил Ходжес, добавив, что опыт украинского взвода, который воевал против российских танков является чрезвычайно полезным для всех участников соревнований.

Смотрите: Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Напоминаем, в соревнованиях участвовали танковые подразделениями Вооруженных Сил США, ФРГ, Франции, Польши и Австрии. От Украины участвовал танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева на штатном вооружении - модернизированных танках Т-64БВ.
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А где Оплоты? Все продали или боялись, что плрхо выступят?
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Оплотов всего штук 10 на вооружении (в Таиланде Оплотов-Т 25 штук...)
при этом экипажи должны еще опыт натанковать...

с другой стороны почему не отправили Т-64БМ «Булат»...
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у меня холодильник ДНЕПР работает без ремонта 32 года и менять не собираюсь..
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А на росиси с горя цены на водку подняли, на святое спокусились... Теперь там бутылка х...и из опилок на наши почти 100 гривен (205 целковых). А в утешение вводят к выборам карточки по коорым можно будет купить на какие-то баллы харчи исключительно росиськие и скоропортящиеся (так, блин, и написано) и то это счастье упадет не всем. Не купил дерьма - баллы тю-тю, теперь 30% "дорогих ррррроссссиян" будут ебаллутые.
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Украинские танкисты по рейтингу полученных баллов заняли пятое место, продемонстрировав один из трех лучших результатов стрельбы штатным снарядом из танка.
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Интересно, а какой бы результат показали занявшие первые четыре места, если бы их посадит в такие говно танки, на которых соревновались наши.

Вот мы все время слышим от этой воровской власти о том, какое огромное количество денег тратится на оборону.

Но, в тоже время, ВСУ - не оснащена, хотя бы в небольшом количестве, теми же Оплотами и другой техникой, соответствующей нынешнему времени.

Даже, для соревнований не нашли несколько танков, более менее приличного уровня.

Для порохососсов: времени для подготовки на новых танках к этим соревнованиям, было вполне достаточно.

После ухода этой воровской шоблы, почти наверняка, не будет в наличии и половины из того, шо должно быть и о чем нам рассказывала эта хитрожопая гешефтная шобла.



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У тебя дебил соевый - по делу вопросы есть?

Стэць!!! Ты, шо с дурдомом договор заключил?
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Вот видео со сравнением танков. Наши 1963 года выпуска Куда девают огромный украинский военный бюджет, что мы на учениях НАТО ездим на 50-летних развалинах?
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Даже Польша вошла в шестёрку лучших.
Отличный результат.
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неможливо на запорожці перегнати мерс...тре нову техніку
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Ну хоть пшекам дали прикурить и то хорошо
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Ну звісно, інші країни дали своїм хлопцям кращі танки котрі є, а нашим дали старі, замість "Оплотів". Дали б "Оплоти", результат міг би бути 1-місце, а це в свою чергу збільшило б іноземні замовлення в Укрборонпромі...
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а что, кто-то серьезно ожидал, что наши на танках прошлого века попадут в призеры? Ну извините, это не ворд оф тєнкс . Как корыто не модернизируй линкор из него не получишь.
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Пятое место из шести принявших участие в биатлоне, опередив Польшу. Могло быть и хуже.
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надеюсь, что наши парни параллельно осваивают Абрамсы и Леопарды.
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Нужно писать правду - заняли предпоследнее место.
Иначе нельзя. У нас Минск и Барыга. Мы мирные...
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Наши ребята молодцы! А кому что-то не нравится - пусть заправляют свой маневренный диван и киздуют.. Ну куда там их обычно посылают,диванных кутузовых...
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Ребята сверхмолодцы! А вот их начальники занимаются неизвестно чем, а не оснащением нашей армии современным вооружением.
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А що там з нашим "полоненим" сержантом - перебіжчиком ?
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Через два года. Мацковские СМИ. " Позиции российских войск атаковали 50 Абрамсов , идущих клином, по бокам ещё 20 " Оплотов" , за ними лавина из 100 Т - 64. За танками показались густые цепи пехоты националистов из " Донбасса" и " Азова" , стреляющие на ходу и убивающие всех кто поднял голову. Мы не смогли выдержать удар такой силы и оставили Донецк ."
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"В танковом биатлоне НАТО, наряду с танковыми подразделениями США, Германии, Франции, Польши и Австрии, впервые принял участие украинский танковый взвод" -
1. Австрия
2. Германия
3. США
4. Х
5. Украина
6. Y
Думаю Y - Польша, Х - Франция.
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вошли в шестерку лучших мира....рф нервно курит в сторонке
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Вот читаю комменты и охреневаю, с передовой забрали танки нечем воевать зрада шо капец, до было оплоты с передовой забрать на соревнования а не это старье полюбому зрада.
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21 век - век технологий... Мастерство, опыт - постепенно отходят на второй план, как не крути.
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А что охреневать? На передовой у нас тяжелого нет.только автоматики. Минск-бляхамуха
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На гонках Формулы 1 у всех участников супер - пупер автомобили, а чемпионами становятся почти одни и те же...
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Козломордые, а теперь представьте
что с вами сделают американцы, немцы и французы
на своих новеньких леопардах и абрамсах!
Если на донбасе вас украинцы херачат на стареньких 64-ках...

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МОЛОДЦЫ!!! На старье занять пятое место-это подвиг. Лиха беда начала. Есть к чему стремиться. У хорошего солдата и "старое ружьё" будет смертельным, а у "говна" и новое не стреляет. Ещё раз МОЛОДЦЫ!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО
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