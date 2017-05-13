 Украинские танкисты заняли пятое место на соревнованиях по танковому биатлону стран НАТО

Смотрите: Для участия в танковом биатлоне НАТО модернизирована партия танков Т-64БВ, - "Укроборонпром". ВИДЕО



Напоминаем, в соревнованиях участвовали Напоминаем, в соревнованиях участвовали

танковые подразделениями Вооруженных Сил США, ФРГ, Франции, Польши и Австрии. О

т Украины участвовал танковый взвод 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины под командованием капитана Романа Багаева на штатном вооружении - модернизированных танках Т- 64БВ.